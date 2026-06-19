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Mary Earps London City transfer grade GFXGOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Mary Earps tomou a decisão certa ao deixar o circo que é o Paris Saint-Germain para se juntar ao London City Lionesses: o GOAL avalia as principais contratações da janela de transferências de verão de 2026 do futebol feminino

Futebol feminino
OL Lyonnes
C. Weir
Manchester City Women
B. Mead
WSL
K. McCabe
Arsenal Women
Real Madrid Femenino
Especiais e Opinião
M. Earps
London City Lionesses

Chegou. A janela de transferências de verão de 2026 já está aberta e promete ser extremamente agitada no futebol feminino, com várias estrelas mudando de time. Há também muitos rumores e notícias sobre transferências que já circulam há algum tempo, parecendo restar apenas os anúncios oficiais, enquanto, como sempre, também haverá algumas surpresas ao longo do caminho.

Tivemos muitos casos assim no ano passado, quando o Manchester United e o Manchester City fizeram uma espécie de troca, com Grace Clinton e Jess Park mudando de clube, enquanto o London City Lionesses estabeleceu um novo recorde mundial com a contratação de Grace Geyoro, vinda do Paris Saint-Germain.

Transferências milionárias são algo que devemos ficar de olho novamente neste verão, com relatos já ligando o Chelsea a uma contratação da fenômeno sueca Felicia Schroder, que ultrapassaria o valor pago por Geyoro.

Schroder é uma das jogadoras cujo contrato ainda não expirou, mas que pode mudar de clube, ao lado de nomes como a atacante do PSG Romee Leuchter e a atacante do Chelsea Mayra Ramirez, que também podem sair caso seus clubes recebam a oferta certa. Isso sem contar todas as jogadoras sem contrato que assinarão com novos clubes, com o trio do Barcelona formado por Mapi Leon, Ona Batlle e, aparentemente, Salma Paralluelo pronto para novos desafios.

Algumas transferências acabam sendo positivas para todas as partes, mas muitas não, com as decisões de pelo menos um dos clubes — ou talvez até mesmo da própria jogadora — causando espanto. O GOAL está aqui, então, para garantir que você saiba quem saiu ganhando em cada grande negociação do futebol feminino. Ao longo da janela de transferências de verão, avaliaremos cada transferência à medida que ela ocorrer, permitindo que você acompanhe as grandes vencedoras — e perdedoras — da entressafra.

Confira todas as nossas avaliações abaixo e conte para a gente o que você achou na seção de comentários...

  • Manchester United Women v Paris Saint-Germain - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    19 de junho: Mary Earps (do Paris Saint-Germain para o London City Lionesses)

    Para o Paris Saint-Germain: Essa foi uma transferência que não deu muito certo para o PSG e para Earps. A goleira chegou ainda sendo uma das melhores em sua posição, mas não conseguiu manter um nível de classe mundial de forma consistente na França, cometendo alguns erros de grande repercussão. Não ajudou o fato de o clube, em geral, ter passado por uma verdadeira turbulência na mesma época, sendo que Earps não foi, de forma alguma, responsável pelos fracassos da equipe, já que jogadoras importantes deixaram o time, partidas decisivas foram perdidas e ocorreram mais mudanças na comissão técnica. No fim das contas, não é surpresa que as duas partes decidam se separar com o término do contrato de Earps, com pouca perda para o PSG, mas nada ganho. Nota: C

    Para o London City Lionesses: Foi uma primeira temporada sólida na WSL para o London City e, para dar continuidade a isso, a posição de goleira parecia algo a ser reforçado. Entre as goleiras que atuaram por pelo menos 750 minutos, Elene Lete teve a segunda pior porcentagem de defesas da liga na última temporada, sofrendo 6,8 gols a mais do que deveria, o maior número da divisão, de acordo com as estatísticas de gols esperados. Earps tem mais experiência do que a jogadora de 24 anos, que pode aprender muito com sua nova companheira de equipe após um primeiro ano de altos e baixos na WSL, e ela certamente alcançou patamares mais altos em uma carreira reconhecidamente mais longa. Será que ela conseguirá recuperar esse nível ao retornar à Inglaterra? É isso que o London City espera. O tempo dirá se isso vai acontecer, mas o clube tentou aprimorar uma área do elenco que precisava ser reforçada. Nota: B

    Para Earps: Se Earps quiser voltar a ser uma das melhores em sua posição de forma consistente, afastar-se do circo que o PSG pode ser provavelmente não é uma má ideia. Embora a ex-jogadora da seleção inglesa tenha falado muito sobre o que aprendeu, como jogadora e como pessoa, ao viver uma nova experiência na França, o clube pode ser caótico e tem apresentado um desempenho constantemente abaixo do esperado à sombra do Lyon ao longo dos anos. Earps espera que o ambiente ambicioso do London City possa ajudá-la a reencontrar sua excelente forma, além de ter a certeza de que assinará um bom contrato à medida que o crepúsculo de sua carreira se aproxima. Nota: B


    • Publicidade
  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    16 de junho: Caroline Weir (do Real Madrid para o Lyon)

    Para o Real Madrid: um indicativo de onde o projeto da equipe feminina se encontra. Weir é, sem dúvida, a maior jogadora a defender as “Las Blancas”, tamanha a consistência notável de seu desempenho desde que chegou ao clube em 2022. No entanto, ela se despede sem ter conquistado nenhum título em quatro anos na capital espanhola, com o Madrid ainda muito atrás do Barcelona na disputa pelos títulos nacionais e um degrau abaixo da elite europeia. Para manter talentos de ponta como Weir, o Real simplesmente precisa melhorar o desempenho da equipe feminina. Sua saída será uma perda enorme. Nota: F

    Para o Lyon: Uma contratação fantástica por transferência gratuita para o vice-campeão da Liga dos Campeões deste ano. Weir é uma jogadora decisiva no nível de elite, com vasta experiência e qualidade comprovada nos maiores palcos, o que pode ajudar o time do Lyon, que busca encerrar uma espera de quatro anos por mais um título europeu. Com a saída de Lindsey Heaps, a jogadora da seleção da Escócia também ajuda a reforçar o meio-campo, em uma contratação simplesmente excelente para o gigante francês. Nota: A

    Para Weir: Depois de ter sido consistentemente brilhante durante sua passagem por Madri, mas sem nunca ter conquistado nenhum título para comprovar isso, Weir merece essa mudança, do tipo que deve levá-la a levantar muitos troféus. Ela já jogou por grandes clubes antes, atuando pelo Arsenal e pelo Manchester City durante sua passagem pela Inglaterra antes de se transferir para Madri, e agora tem a chance de subir a um nível totalmente diferente, representando o clube oito vezes campeão europeu. É uma transferência que, considerando os palcos em que o Lyon atua, deve fazer com que a jogadora de 30 anos receba mais reconhecimento por seu talento também. Nota: A

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 de junho: Beth Mead (do Arsenal para o Man City)

    Pelo Arsenal: Embora os Gunners já estivessem preparados para se despedir de vários jogadores do time titular neste verão, já que uma série de contratos chegava ao fim, relatos indicavam que Mead era uma das jogadoras cujo contrato estava chegando ao fim e que o clube desejava manter no elenco. Apesar de não ter sido titular garantida na última temporada, a jogadora da seleção inglesa ainda assim foi muito eficaz e contribuiu bastante, tanto com a posse de bola quanto sem ela, para o bicampeão europeu. O Arsenal, porém, não conseguiu igualar a duração do contrato oferecido pelo Manchester City, o que significou uma despedida indesejada. Encontrar uma boa substituta será fundamental neste verão, já que muita criatividade e poder ofensivo deixaram o norte de Londres como resultado dessa transferência. Nota: D

    Para o Man City: As laterais estão bem servidas no Man City, o que torna essa contratação, até certo ponto, surpreendente para muitos. Um contrato de três anos para uma jogadora que acabou de completar 31 anos também sempre vai causar espanto. Mas Mead vem apresentando um desempenho consistentemente bom no mais alto nível há anos e traz confiabilidade, experiência e mentalidade vencedora para as novas campeãs da WSL. Se o City quiser disputar títulos nacionais novamente na próxima temporada, precisará de um elenco mais robusto, já que o retorno à Liga dos Campeões também está por vir. Mead, que é versátil o suficiente para atuar em toda a linha de frente, traz exatamente isso. Nota: B

    Para Mead: Com a Copa do Mundo se aproximando no ano que vem, o tempo de jogo será vital para Mead nesta próxima temporada, caso ela queira desempenhar um papel fundamental pela Inglaterra no Brasil — caso a seleção se classifique. Essa transferência não garante necessariamente isso, dada a profundidade do City no ataque, mas a rotação será vital caso a equipe de Andree Jeglertz consiga disputar quatro frentes; Mead, portanto, deve ter muitas oportunidades de jogar e, com isso, conquistar seu lugar na escalação titular. Também vale a pena destacar os aspectos positivos dessa transferência em nível pessoal para a ponta. Um contrato de três anos com um clube de ponta aos 31 anos é um deles, assim como o reencontro com a companheira Vivianne Miedema, que se destacou pelo City na última temporada. Nota: B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1º de junho: Katie McCabe (do Arsenal para o Chelsea)

    Para o Arsenal: A forma como o Arsenal lidou com a situação contratual de McCabe foi confusa do início ao fim. Apesar de ela ser uma jogadora fundamental e uma solução constante para os problemas causados por lesões — tamanha é sua versatilidade —, os Gunners estavam dispostos a deixar a capitã da Irlanda partir, e não foi surpresa que ela atraísse bastante interesse à medida que o verão se aproximava. Em seguida, eles mudaram de ideia e ofereceram um novo contrato, embora o The Athletic tenha informado que “era para uma função muito específica na equipe daqui para frente”, então a jogadora optou por um novo desafio. Não é um golpe tão grande para o Arsenal quanto seria se o clube não estivesse contratando a lateral do Barcelona, Ona Batlle, mas é difícil não sentir que os Gunners vão se arrepender de ter deixado McCabe e sua versatilidade — que resolveu problemas em várias posições na última temporada — irem embora, sobretudo porque ela agora vai usar isso para fortalecer um rival direto. Nota: D

    Para o Chelsea: Esta é uma contratação fantástica para o Chelsea, um sentimento reforçado pelo fato de o clube aparentemente ter tirado McCabe bem debaixo do nariz do Manchester City, os novos campeões da WSL que estavam prontos para contratar a estrela irlandesa para reforçar uma posição que precisa de atenção. O Chelsea utilizou várias opções na lateral-esquerda na última temporada, como Niamh Charles, Sandy Baltimore e Veerle Buurman, mas nenhuma delas é natural nessa posição. A chegada de McCabe permite que Baltimore avance para sua função ofensiva preferida e significa que Buurman poderá ser utilizada principalmente como zagueira central, posição na qual ela é brilhante. Charles, que agora parece prestes a se transferir para o City, é uma boa jogadora, mas McCabe é uma das melhores do futebol feminino nessa posição, e, com ela, o time titular do Blues melhorará significativamente. Nota: A

    Para McCabe: Há muitos torcedores do Arsenal consternados com a decisão de McCabe de se juntar a um grande rival, depois de passar os últimos 11 anos se destacando como uma lenda dos Gunners. Mas a jogadora de 30 anos é de primeira linha e esta é uma oportunidade para ela se juntar a outro grande clube com grandes ambições. Para ela permanecer na Inglaterra e fazer isso, as opções sempre seriam limitadas. Ela se encaixa perfeitamente no Chelsea, será titular importante e terá a chance de conquistar muitos títulos, se o clube conseguir deixar para trás uma temporada decepcionante e voltar ao nível que manteve na maior parte da última década. Considerando que ela não estava satisfeita com a proposta do Arsenal em relação ao seu papel, essa é uma evolução para ela como profissional. Nota: B