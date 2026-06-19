Getty Images Sport
Traduzido por
Mary Earps está de volta! A ex-goleira do Manchester United assina contrato de dois anos com clube da WSL após deixar o PSG
Foi concluída uma transferência de grande repercussão
O ambicioso clube da capital concretizou a sensacional contratação da duas vezes eleita “Melhor Goleira do Ano” pela FIFA, em uma transferência sem custos. Chegando oficialmente em 1º de julho, a experiente goleira possui um histórico de excelência no futebol nacional, que inclui a conquista da FA Cup Feminina durante uma passagem histórica de cinco anos pelo Manchester United. Sua chegada agrega uma experiência inigualável no mais alto nível a uma equipe ansiosa por se estabelecer de forma permanente entre a elite da primeira divisão inglesa.
- Getty Images Sport
Goleiro busca o sucesso definitivo
A ex-jogadora internacional demonstrou imenso entusiasmo em relação ao projeto de longo prazo do clube, citando os valores institucionais compartilhados e uma visão ambiciosa para o cenário nacional como os principais fatores que motivaram sua decisão. Earps declarou: “Estou nas nuvens por ingressar neste clube e estou realmente ansiosa por isso. Sinto que o clube está alinhado com o que eu defendo. Mal posso esperar para começar e colocar a mão na massa.
“Os valores do clube representam o que eu quero representar, e eles são apaixonados pelo que eu quero alcançar e por mudar o esporte de maneira positiva. Todas as conversas têm sido muito positivas e, cada vez que conversava com o clube, ficava com vontade de saber mais.
“A visão e a ambição, incluindo o novo centro de treinamento, são incríveis, e estou ansiosa para ver isso se desenvolver; isso mostra o que nossa proprietária, Michele (Kang), e todos no clube querem fazer em termos de realmente ir em frente. Trata-se de marcar presença e dizer que queremos ser competitivos em um curto espaço de tempo.”
Ambição de condução de alto nível
Earps continua determinada a manter seus excepcionais padrões pessoais no cenário nacional, destacando o crescimento competitivo do elenco e seu entusiasmo em superar seus limites técnicos ao lado da colega goleira Elene Lete. Ela acrescentou: “Estou ansiosa para trabalhar ao lado da Elene (Lete) e do grupo de goleiras. A Elene fez ótimas defesas e intervenções na última temporada. Espero que possamos nos inspirar mutuamente, trabalhar duro e aproveitar isso.
“Minha mensagem para os torcedores é que estou muito animada para começar e criar algumas lembranças juntos; mal posso esperar para jogar na frente de todos vocês. Estou ansiosa para conhecer as jogadoras, a comissão técnica, o estilo de jogo e a cultura do clube, e tentar dar tudo de mim para ajudar o clube a alcançar seus objetivos coletivos e ter o máximo de sucesso possível.
"Sinto que ainda tenho muito a oferecer ao esporte, e foi exatamente por isso que escolhi o London City. Não será fácil, a WSL é extremamente competitiva. A equipe teve uma temporada brilhante em 2025-26, terminando no meio da tabela em sua primeira temporada; agora, o objetivo é subir na classificação e trabalhar para terminar o mais alto possível.”
- Getty Images Sport
Nova campanha traz um desafio
As Lionesses passarão diretamente para os treinos de pré-temporada, em preparação para a estreia na temporada 2026-27 da WSL, marcada para 4 de setembro. Tendo garantido um respeitável sexto lugar no meio da tabela, com 27 pontos na última temporada, a rápida integração de Earps será essencial para diminuir a diferença em relação ao atual campeão, o Manchester City. A contratação de destaque enfrenta um desafio técnico imediato: incutir disciplina defensiva antes do início da exaustiva sequência inicial de partidas nacionais.