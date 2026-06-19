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Manchester United Women v Paris Saint-Germain - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Mary Earps está de volta! A ex-goleira do Manchester United assina contrato de dois anos com clube da WSL após deixar o PSG

M. Earps
Manchester United Women
WSL
London City Lionesses
Paris Saint Germain
Premiere Ligue
Futebol feminino

Mary Earps, ícone condecorada da Inglaterra, garantiu oficialmente seu retorno ao futebol inglês ao assinar um lucrativo contrato de dois anos com o London City Lionesses. A goleira de 33 anos volta à Superliga Feminina como jogadora sem vínculo, após uma passagem bem-sucedida de dois anos na França, pelo Paris Saint-Germain.

  • Foi concluída uma transferência de grande repercussão

    O ambicioso clube da capital concretizou a sensacional contratação da duas vezes eleita “Melhor Goleira do Ano” pela FIFA, em uma transferência sem custos. Chegando oficialmente em 1º de julho, a experiente goleira possui um histórico de excelência no futebol nacional, que inclui a conquista da FA Cup Feminina durante uma passagem histórica de cinco anos pelo Manchester United. Sua chegada agrega uma experiência inigualável no mais alto nível a uma equipe ansiosa por se estabelecer de forma permanente entre a elite da primeira divisão inglesa.


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  • England v Switzerland - Women's International FriendlyGetty Images Sport

    Goleiro busca o sucesso definitivo

    A ex-jogadora internacional demonstrou imenso entusiasmo em relação ao projeto de longo prazo do clube, citando os valores institucionais compartilhados e uma visão ambiciosa para o cenário nacional como os principais fatores que motivaram sua decisão. Earps declarou: “Estou nas nuvens por ingressar neste clube e estou realmente ansiosa por isso. Sinto que o clube está alinhado com o que eu defendo. Mal posso esperar para começar e colocar a mão na massa.

    “Os valores do clube representam o que eu quero representar, e eles são apaixonados pelo que eu quero alcançar e por mudar o esporte de maneira positiva. Todas as conversas têm sido muito positivas e, cada vez que conversava com o clube, ficava com vontade de saber mais.

    “A visão e a ambição, incluindo o novo centro de treinamento, são incríveis, e estou ansiosa para ver isso se desenvolver; isso mostra o que nossa proprietária, Michele (Kang), e todos no clube querem fazer em termos de realmente ir em frente. Trata-se de marcar presença e dizer que queremos ser competitivos em um curto espaço de tempo.”

  • Ambição de condução de alto nível

    Earps continua determinada a manter seus excepcionais padrões pessoais no cenário nacional, destacando o crescimento competitivo do elenco e seu entusiasmo em superar seus limites técnicos ao lado da colega goleira Elene Lete. Ela acrescentou: “Estou ansiosa para trabalhar ao lado da Elene (Lete) e do grupo de goleiras. A Elene fez ótimas defesas e intervenções na última temporada. Espero que possamos nos inspirar mutuamente, trabalhar duro e aproveitar isso.

    “Minha mensagem para os torcedores é que estou muito animada para começar e criar algumas lembranças juntos; mal posso esperar para jogar na frente de todos vocês. Estou ansiosa para conhecer as jogadoras, a comissão técnica, o estilo de jogo e a cultura do clube, e tentar dar tudo de mim para ajudar o clube a alcançar seus objetivos coletivos e ter o máximo de sucesso possível.

    "Sinto que ainda tenho muito a oferecer ao esporte, e foi exatamente por isso que escolhi o London City. Não será fácil, a WSL é extremamente competitiva. A equipe teve uma temporada brilhante em 2025-26, terminando no meio da tabela em sua primeira temporada; agora, o objetivo é subir na classificação e trabalhar para terminar o mais alto possível.”

  • VfL Wolfsburg v Paris Saint-Germain - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    Nova campanha traz um desafio

    As Lionesses passarão diretamente para os treinos de pré-temporada, em preparação para a estreia na temporada 2026-27 da WSL, marcada para 4 de setembro. Tendo garantido um respeitável sexto lugar no meio da tabela, com 27 pontos na última temporada, a rápida integração de Earps será essencial para diminuir a diferença em relação ao atual campeão, o Manchester City. A contratação de destaque enfrenta um desafio técnico imediato: incutir disciplina defensiva antes do início da exaustiva sequência inicial de partidas nacionais.