Mary Earps está de volta! A ex-goleira do Manchester United assina contrato de dois anos com clube da WSL após deixar o PSG

A ex-jogadora internacional demonstrou imenso entusiasmo em relação ao projeto de longo prazo do clube, citando os valores institucionais compartilhados e uma visão ambiciosa para o cenário nacional como os principais fatores que motivaram sua decisão. Earps declarou: “Estou nas nuvens por ingressar neste clube e estou realmente ansiosa por isso. Sinto que o clube está alinhado com o que eu defendo. Mal posso esperar para começar e colocar a mão na massa.

“Os valores do clube representam o que eu quero representar, e eles são apaixonados pelo que eu quero alcançar e por mudar o esporte de maneira positiva. Todas as conversas têm sido muito positivas e, cada vez que conversava com o clube, ficava com vontade de saber mais.

“A visão e a ambição, incluindo o novo centro de treinamento, são incríveis, e estou ansiosa para ver isso se desenvolver; isso mostra o que nossa proprietária, Michele (Kang), e todos no clube querem fazer em termos de realmente ir em frente. Trata-se de marcar presença e dizer que queremos ser competitivos em um curto espaço de tempo.”