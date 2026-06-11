Mary Earps confirma saída do PSG; ex-goleira do Manchester United e da seleção inglesa se aproxima do retorno à WSL

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais do PSG, Earps expressou sua gratidão pelo tempo que passou no clube. Ela disse: “Uma experiência incrível e maravilhosa. Diria que foi maravilhosa porque estou partindo com lembranças muito boas. Conheci pessoas incríveis, treinei em instalações de nível mundial e joguei no Parc des Princes. E foi uma experiência porque acho que contribuiu para o meu crescimento como jogadora e como pessoa. Acho que tudo o que se pode pedir na vida é crescer e ser um pouco melhor a cada dia. É isso que tento ser.”

A lenda das Lionesses continuou sua emocionante despedida destacando o crescimento pessoal que alcançou na França: “Tive a oportunidade de jogar com jogadoras fantásticas de todo o mundo. Pude ir à África pela primeira vez para a final da Copa da Liga. Acho que foram muitas experiências dentro de campo. Também tive muitas estreias. Fora do campo, vivi muitos momentos importantes aqui em Paris. Muitas experiências que vou lembrar para sempre. Estou partindo com o coração cheio e me sinto muito feliz, privilegiada e sortuda por ter podido viver uma experiência tão maravilhosa aqui.”







