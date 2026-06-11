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Mary Earps confirma saída do PSG; ex-goleira do Manchester United e da seleção inglesa se aproxima do retorno à WSL
Fim da linha em Paris
Earps, que se juntou ao gigante francês no verão de 2024, deixa o clube após duas temporadas na Ligue 1, onde se manteve como uma das figuras de maior destaque no futebol feminino.
Durante sua passagem pela capital francesa, Earps disputou 57 partidas e ajudou a equipe a garantir o terceiro lugar na última temporada. Apesar do sucesso no exterior, a goleira condecorada está agora pronta para um novo capítulo.
Earps reflete sobre uma "experiência maravilhosa"
Em um vídeo compartilhado nas redes sociais do PSG, Earps expressou sua gratidão pelo tempo que passou no clube. Ela disse: “Uma experiência incrível e maravilhosa. Diria que foi maravilhosa porque estou partindo com lembranças muito boas. Conheci pessoas incríveis, treinei em instalações de nível mundial e joguei no Parc des Princes. E foi uma experiência porque acho que contribuiu para o meu crescimento como jogadora e como pessoa. Acho que tudo o que se pode pedir na vida é crescer e ser um pouco melhor a cada dia. É isso que tento ser.”
A lenda das Lionesses continuou sua emocionante despedida destacando o crescimento pessoal que alcançou na França: “Tive a oportunidade de jogar com jogadoras fantásticas de todo o mundo. Pude ir à África pela primeira vez para a final da Copa da Liga. Acho que foram muitas experiências dentro de campo. Também tive muitas estreias. Fora do campo, vivi muitos momentos importantes aqui em Paris. Muitas experiências que vou lembrar para sempre. Estou partindo com o coração cheio e me sinto muito feliz, privilegiada e sortuda por ter podido viver uma experiência tão maravilhosa aqui.”
O retorno à WSL se aproxima com o London City Lionesses
Embora Earps se torne oficialmente uma jogadora sem contrato no final de junho, seu próximo destino parece estar ficando mais claro. Acredita-se que ela esteja prestes a retornar à Superliga Feminina, com o London City Lionesses surgindo como o principal candidato a contratá-la, conforme noticiado pelo The Independent. O clube, de propriedade do bilionário americano Kang, tem demonstrado grande ambição recentemente.
O London City Lionesses teve uma temporada de estreia produtiva na primeira divisão na última temporada, terminando em sexto lugar. A possível contratação de uma jogadora com o pedigree de Earps representaria uma grande demonstração de intenções para o time londrino, que busca romper o tradicional equilíbrio de forças no topo da tabela da WSL.
- AFP
Aproveitando o legado lendário do Manchester United
Antes de se mudar para a França, Earps consolidou-se como uma grande jogadora da atualidade durante uma passagem de cinco anos pelo Manchester United. Ela foi uma peça fundamental na ascensão dos Red Devils, desempenhando um papel decisivo na equipe que conquistou o primeiro título importante do clube ao levantar a FA Cup Feminina. Sua liderança e consistência no United fizeram dela uma das favoritas da torcida no Leigh Sports Village.
Seu sucesso no clube se refletiu no cenário internacional, onde disputou 53 partidas pela Inglaterra. Earps foi fundamental na histórica conquista das Lionesses na Euro 2022 e na campanha subsequente até a final da Copa do Mundo em 2023. Embora tenha se aposentado da seleção antes da defesa do título da Inglaterra no Campeonato Europeu, seu retorno à WSL deve ser uma das principais notícias da janela de transferências de verão.