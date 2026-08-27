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Martínez no Chelsea! Chelsea acerta acordo de £ 7,5 milhões pelo goleiro do Aston Villa e da Argentina
Chelsea age rápido para contratar Martinez
Segundo The Athletic, o Chelsea agiu de forma decisiva nos estágios finais da janela de transferências para acertar uma taxa de £ 7,5 milhões com o Aston Villa por Martinez. O internacional argentino de 33 anos deve assinar um contrato de dois anos em Stamford Bridge, com o clube do oeste de Londres também mantendo a opção de estender o acordo por mais 12 meses.
A transferência acontece após um período de grande incerteza em relação ao futuro de Martinez em Villa Park, que começou quando uma proposta de transferência para a Juventus melou no início de agosto. Após essa negociação frustrada, o experiente goleiro foi oferecido ao Chelsea por seus representantes, enquanto buscavam uma solução para garantir seu próximo passo na carreira.
- AFP
Sanchez sob pressão após erros na rodada de abertura
A decisão de buscar Martinez foi acelerada pelo desempenho inconsistente do atual camisa 1 do Chelsea, Robert Sanchez, na estreia do clube na Premier League. Apesar de o Chelsea ter garantido a vitória contra o Fulham em Craven Cottage, Sanchez cometeu dois erros de grande repercussão que quase custaram os pontos à sua equipe. Esses erros levaram o técnico Alonso a responder a perguntas sobre se consideraria uma mudança no gol antes do fechamento da janela.
Sanchez tem sido o goleiro titular estabelecido durante a maior parte de seu tempo no clube desde sua chegada de grande repercussão vinda do Brighton & Hove Albion em 2023. Durante sua passagem por Stamford Bridge, o espanhol fez 112 partidas no total em todas as competições.
Aston Villa se planeja para a vida sem a estrela da Argentina
O Aston Villa já havia começado a se preparar para a saída de seu goleiro de longa data muito antes de o acordo com o Chelsea ser fechado. Assim que ficou claro que Martinez provavelmente sairia, o clube de Midlands agiu rapidamente ao contratar Zion Suzuki, do Parma, para ser seu novo camisa 1. Essa transição fez com que Martinez estivesse treinando sozinho em Bodymoor Heath enquanto seu futuro era definido nos bastidores.
Durante a partida contra o Fulham, o banco do Chelsea contou com o goleiro belga Mike Penders, de 21 anos, que foi o principal reserva de Sanchez. Penders é muito bem avaliado pela cúpula do Chelsea após um impressionante período de empréstimo no Strasbourg na temporada passada, mas a comissão técnica acredita que o elenco precisa de uma figura mais experiente, como Martinez, para competir no mais alto nível enquanto o jovem continua seu desenvolvimento profissional.
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Fim de uma era em Villa Park
A saída de Martinez marca o fim de um capítulo de muito sucesso para o jogador em Villa Park. Desde que chegou ao clube vindo do Arsenal, em setembro de 2020, ele fez 256 partidas e se consolidou como um dos principais destaques da Premier League, sendo peça-chave na última temporada, quando a equipe de Unai Emery terminou em quarto lugar para garantir vaga na Liga dos Campeões e venceu a Liga Europa.
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