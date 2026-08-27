Segundo The Athletic, o Chelsea agiu de forma decisiva nos estágios finais da janela de transferências para acertar uma taxa de £ 7,5 milhões com o Aston Villa por Martinez. O internacional argentino de 33 anos deve assinar um contrato de dois anos em Stamford Bridge, com o clube do oeste de Londres também mantendo a opção de estender o acordo por mais 12 meses.

A transferência acontece após um período de grande incerteza em relação ao futuro de Martinez em Villa Park, que começou quando uma proposta de transferência para a Juventus melou no início de agosto. Após essa negociação frustrada, o experiente goleiro foi oferecido ao Chelsea por seus representantes, enquanto buscavam uma solução para garantir seu próximo passo na carreira.