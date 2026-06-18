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Martínez: A Argentina perdeu para a Arábia Saudita... e não faz sentido substituir Ronaldo, o “artilheiro do futebol”

R. Martinez
C. Ronaldo
Portugal x RD Congo
Portugal
RD Congo
Copa do Mundo
Argentina x Argélia
Argentina
Argélia
Arábia Saudita
Espanha
Portugal
Congo - Kinshasa
EUA
Argentina
Argélia
Arábia Saudita

Técnico espanhol defende Portugal e Don após a surpresa da República Democrática do Congo

O espanhol Roberto Martínez se recusou a atribuir a Cristiano Ronaldo, capitão da seleção de Portugal, a responsabilidade pelo empate decepcionante de 1 a 1 contra a seleção da República Democrática do Congo, na estreia da “Europa do Brasil” na Copa do Mundo de 2026, afirmando que a substituição do artilheiro histórico da equipe não esteve em discussão durante a partida.

O confronto marcou a continuação do jejum de gols de Ronaldo em grandes competições, depois que ele não conseguiu balançar as redes pela quinta partida consecutiva na Copa do Mundo e pela décima consecutiva em grandes competições, incluindo a Copa do Mundo e a Eurocopa.

Além disso, o astro do Al-Nassr, da Arábia Saudita, não marca nenhum gol em jogadas abertas em um grande torneio desde junho de 2021. No confronto contra a República Democrática do Congo, ele se limitou a três tentativas, sem acertar nenhuma bola entre os três postes, saindo pela sexta vez em sua trajetória na Copa do Mundo sem nenhum chute a gol.

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  • Ronaldo é o último jogador que se poderia pensar em tirar de campo

    Quando questionado sobre o motivo de ter mantido Ronaldo em campo durante toda a partida, apesar de ele não ter exercido influência no ataque, Martínez respondeu com firmeza: “Não faz sentido tirar de campo o melhor artilheiro do mundo do futebol em uma partida em que é preciso marcar gols”.

    Ronaldo é o maior artilheiro da história da seleção de Portugal, com 143 gols pela seleção, além de ter marcado 973 gols em todas as competições, entre clubes e seleção, e sonha em chegar à marca de mil gols antes de se aposentar.

    O jogador de 41 anos tornou-se o segundo jogador da história a disputar seis edições diferentes da Copa do Mundo, atrás apenas do argentino Lionel Messi.

    O capitão da seleção portuguesa esperava alcançar um novo feito histórico ao marcar gols em seis edições diferentes da Copa do Mundo, mas não conseguiu, especialmente apenas um dia depois do brilhante desempenho de Messi, que marcou um hat-trick contra a Argélia.

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  • Um gol logo no início virou o jogo contra a Portugal

    Martínez considerou que o problema de sua equipe não estava tanto relacionado a Ronaldo, mas sim resultou de um abatimento psicológico após o gol marcado por João Neves logo aos seis minutos.

    O técnico espanhol explicou, conforme destacado pela rede “ESPN”: “Começamos a partida de forma excelente em termos de domínio e penetração na área. Normalmente, marcar um gol logo no início dá um impulso para continuar e buscar o segundo, mas o que aconteceu foi exatamente o contrário”.

    Ele acrescentou: “Depois do gol, ficamos mais preocupados em manter a posse de bola e demos à República Democrática do Congo a oportunidade de se reorganizar defensivamente e apostar nos contra-ataques. Perdemos a profundidade ofensiva e os espaços que vínhamos explorando no início, o que ajudou muito o adversário”.

  • Refletir sobre as lições dos heróis

    Apesar do início vacilante, Martínez enfatizou que o empate não é motivo de preocupação, citando exemplos históricos de seleções que começaram mal o torneio antes de conquistarem o título.

    Ele disse: “A Copa do Mundo é uma competição em que coisas assim acontecem. A Argentina perdeu para a Arábia Saudita em 2022 e depois conquistou o título, e a Espanha perdeu para a Suíça em 2010 antes de conquistar o título”.

    E continuou: “Estamos falando apenas da primeira partida da Copa do Mundo. Após o gol logo no início, nosso desempenho foi afetado mais pelas emoções do que por qualquer outra coisa. Paramos de arriscar, de buscar espaços e de chegar ao último terço do campo. Foi um problema mais mental do que tático ou técnico”.

    O técnico da Portugal concluiu suas declarações enfatizando a necessidade de aproveitar as lições aprendidas com a partida, dizendo: “Isso faz parte da natureza da Copa do Mundo. Agora precisamos avaliar o que aconteceu e trabalhar para corrigir isso antes da próxima partida”.