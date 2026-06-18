Martínez: A Argentina perdeu para a Arábia Saudita... e não faz sentido substituir Ronaldo, o “artilheiro do futebol”

O espanhol Roberto Martínez se recusou a atribuir a Cristiano Ronaldo, capitão da seleção de Portugal, a responsabilidade pelo empate decepcionante de 1 a 1 contra a seleção da República Democrática do Congo, na estreia da “Europa do Brasil” na Copa do Mundo de 2026, afirmando que a substituição do artilheiro histórico da equipe não esteve em discussão durante a partida.

O confronto marcou a continuação do jejum de gols de Ronaldo em grandes competições, depois que ele não conseguiu balançar as redes pela quinta partida consecutiva na Copa do Mundo e pela décima consecutiva em grandes competições, incluindo a Copa do Mundo e a Eurocopa.

Além disso, o astro do Al-Nassr, da Arábia Saudita, não marca nenhum gol em jogadas abertas em um grande torneio desde junho de 2021. No confronto contra a República Democrática do Congo, ele se limitou a três tentativas, sem acertar nenhuma bola entre os três postes, saindo pela sexta vez em sua trajetória na Copa do Mundo sem nenhum chute a gol.

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