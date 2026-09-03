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Martinelli conclui transferência de £ 60 milhões para o Al-Hilal após exílio no Arsenal
Fim de uma era para a estrela brasileira
O Arsenal sancionou a saída de Martinelli para o Al-Hilal em um acordo no valor garantido de £ 60 milhões. O jogador de 25 anos, que chegou ao norte de Londres ainda adolescente, vindo do Ituano, em 2019, assinou um contrato de longo prazo com a equipe de Riad. O acordo também inclui uma cláusula de mais-valia, garantindo que o Arsenal lucre com qualquer transferência futura envolvendo o ponta.
A mudança representa uma enorme virada financeira para o jogador, com relatos sugerindo que seu novo salário no Oriente Médio supera com folga o pacote de £ 180 mil por semana que ele recebia na Premier League. Martinelli rapidamente abraçou o novo ambiente e apareceu em um vídeo de apresentação nos canais de redes sociais do clube para anunciar: "Orgulhoso de ser azul, orgulhoso de ser Al-Hilal."
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Arteta deixa campeão sem espaço
Apesar de ter feito 53 jogos em todas as competições na última temporada e marcado 11 gols para ajudar o Arsenal a conquistar seu primeiro título da liga desde 2004, a situação de Martinelli mudou rapidamente ao longo do verão. Com apenas 12 meses restantes em seu contrato atual, o técnico Arteta teria informado ao brasileiro que ele não fazia parte de seus planos táticos para a atual campanha.
A decisão de deixar de lado uma figura tão importante provocou debate entre os torcedores do Arsenal, particularmente diante da trajetória de Martinelli e de sua contribuição histórica para o desenvolvimento da equipe. O ponta brasileiro fez 191 aparições na Premier League pelos Gunners, embora sua influência tenha diminuído depois de ter sido titular em apenas 11 partidas durante a campanha do título na última temporada. Arteta manteve-se firme em sua posição de que o ponta teria dificuldade para ter tempo de jogo significativo caso escolhesse cumprir seu contrato até o fim em Londres.
Wright questiona o tratamento dado a Martinelli
A natureza da saída de Martinelli gerou críticas de figuras lendárias ligadas ao clube, com destaque para o ex-atacante Ian Wright. Em entrevista à Sky Sports, Wright expressou seu desconforto com a forma como o brasileiro foi retirado do ambiente do time principal. "A forma como Martinelli está sendo tratado no momento realmente me deixa desconfortável", admitiu Wright durante uma transmissão recente.
A decisão de Martinelli de se mudar para a Arábia Saudita acontece depois de ele recusar a chance de se juntar ao Galatasaray no início deste verão europeu. O gigante turco havia feito uma proposta na casa de £ 38,9 milhões pelo brasileiro, mas o ponta não estava interessado em uma transferência para a Super Lig neste momento da carreira.
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Um elenco estrelado em Riad
Martinelli se junta a um time do Al-Hilal que atualmente está envolvido em uma acirrada disputa no topo da classificação da Saudi Pro League ao lado do Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo. Sob o comando de Simone Inzaghi, o clube tem sido um dos que mais gastam no mercado, montando um elenco capaz de dominar tanto as competições nacionais quanto continentais.
O brasileiro não é a única contratação de peso para o setor ofensivo de Inzaghi neste verão. Martinelli atuará ao lado de Ollie Watkins em Riad depois que o atacante da Inglaterra deixou o Aston Villa em um acordo de £51 milhões. O Al-Hilal também garantiu a contratação do ponta holandês Crysencio Summerville, vindo do West Ham, reforçando ainda mais suas opções ofensivas após o rebaixamento dos Hammers da primeira divisão inglesa.
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