Martinelli conclui transferência de £ 60 milhões para o Al-Hilal após exílio no Arsenal

Apesar de ter feito 53 jogos em todas as competições na última temporada e marcado 11 gols para ajudar o Arsenal a conquistar seu primeiro título da liga desde 2004, a situação de Martinelli mudou rapidamente ao longo do verão. Com apenas 12 meses restantes em seu contrato atual, o técnico Arteta teria informado ao brasileiro que ele não fazia parte de seus planos táticos para a atual campanha.

A decisão de deixar de lado uma figura tão importante provocou debate entre os torcedores do Arsenal, particularmente diante da trajetória de Martinelli e de sua contribuição histórica para o desenvolvimento da equipe. O ponta brasileiro fez 191 aparições na Premier League pelos Gunners, embora sua influência tenha diminuído depois de ter sido titular em apenas 11 partidas durante a campanha do título na última temporada. Arteta manteve-se firme em sua posição de que o ponta teria dificuldade para ter tempo de jogo significativo caso escolhesse cumprir seu contrato até o fim em Londres.