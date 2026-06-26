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cm grafica svilar roma 2026 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Martina: “É uma loucura gastar 50 milhões na Palestra, mas não no Svilar”

Juventus

O ex-goleiro fala sobre os objetivos da Juventus para a posição de goleiro

Silvano Martina, ex-goleiro e agente, entre outros, de Gianluigi Buffon, entrevistado pelo Tuttosport, fala sobre goleiros e sobre a Juventus, que está em busca de um novo goleiro no mercado.


SOBRE SVILAR

“Svilar é um goleiro de altíssimo nível. Tanto é assim que eu nem imaginava que pudesse haver especulações sobre sua saída da Roma: abrir mão de um jogador como ele, independentemente das necessidades orçamentárias, é um grande risco para um time que volta à Liga dos Campeões depois de tantos anos. Ele é forte, muito forte; em termos de desempenho, foi o melhor da temporada. Para a Juve, ele representaria um salto notável de qualidade em relação ao elenco atual de goleiros: acho que isso é inegável. Também acho que Dibu Martinez e Alisson têm nível para a Juve. Com esses três goleiros, com certeza não se erra na escolha para o presente. Mas reitero: ficaria surpreso se a Roma deixasse o Svilar sair, mesmo por valores altos. É um jogador importante demais para o Gasperini”.


A Roma avalia Svilar em nada menos que 50 milhões. É demais?

“No futebol de hoje, todos ficamos loucos. Penso na loucura que a Inter estava prestes a cometer com o Palestra: ele é uma excelente promessa, mas depois de um ano na Série A não se pode gastar 50 milhões por um único jogador. Não um clube italiano. Ora, se eu tiver que compará-lo ao Svilar, fica claro que valeria a pena contratar o segundo, que pelo menos vem de anos importantes em um grande time”.


  • DIBU MARTINEZ

    "Do ponto de vista técnico, não teria dúvidas quanto a Dibu Martinez: ele poderia muito bem passar dois anos jogando no nível da Juve. É claro que, em Turim, eles deveriam se concentrar na busca pelo goleiro do futuro, mas talvez vejam em Daffara um potencial titular para o futuro".





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  • PERIN E DI GREGORIO

    "Se a Juve não conseguiu se classificar para a Liga dos Campeões, isso certamente não se deve a Di Gregorio ou a Perin. Se o time não funciona, até o goleiro acaba sendo afetado; é inevitável. Além disso, foi uma temporada estranha. Sinceramente, eu pensaria duas vezes antes de fazer um grande investimento nessa posição: eu os manteria; os bianconeri têm muito mais problemas na linha de frente".

  • VICÁRIO

    "É o seguinte: Vicario é um goleiro excelente, mas não melhoraria o elenco. A Juve só vai crescer de verdade se decidir apostar em Svilar, Dibu Martinez ou Alisson. Entre todos os outros nomes que têm sido associados aos bianconeri, sinceramente não vejo ninguém claramente superior a Di Gregorio e Perin."