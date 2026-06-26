Martina: “É uma loucura gastar 50 milhões na Palestra, mas não no Svilar”

Silvano Martina, ex-goleiro e agente, entre outros, de Gianluigi Buffon, entrevistado pelo Tuttosport, fala sobre goleiros e sobre a Juventus, que está em busca de um novo goleiro no mercado.





SOBRE SVILAR

“Svilar é um goleiro de altíssimo nível. Tanto é assim que eu nem imaginava que pudesse haver especulações sobre sua saída da Roma: abrir mão de um jogador como ele, independentemente das necessidades orçamentárias, é um grande risco para um time que volta à Liga dos Campeões depois de tantos anos. Ele é forte, muito forte; em termos de desempenho, foi o melhor da temporada. Para a Juve, ele representaria um salto notável de qualidade em relação ao elenco atual de goleiros: acho que isso é inegável. Também acho que Dibu Martinez e Alisson têm nível para a Juve. Com esses três goleiros, com certeza não se erra na escolha para o presente. Mas reitero: ficaria surpreso se a Roma deixasse o Svilar sair, mesmo por valores altos. É um jogador importante demais para o Gasperini”.





A Roma avalia Svilar em nada menos que 50 milhões. É demais?

“No futebol de hoje, todos ficamos loucos. Penso na loucura que a Inter estava prestes a cometer com o Palestra: ele é uma excelente promessa, mas depois de um ano na Série A não se pode gastar 50 milhões por um único jogador. Não um clube italiano. Ora, se eu tiver que compará-lo ao Svilar, fica claro que valeria a pena contratar o segundo, que pelo menos vem de anos importantes em um grande time”.



