Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Spain v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

Martin Zubimendi se torna o DÉCIMO jogador do Arsenal a desistir da convocação para a seleção, enquanto a Espanha emite comunicado

M. Zubimendi
Arsenal
Espanha
M. Arteta
Espanha x Egito
Egito
Amistosos

A pausa para os jogos internacionais do Arsenal foi de mal a pior, com Martin Zubimendi se tornando o décimo jogador titular a desistir da convocação para a seleção. O meio-campista espanhol voltou ao Emirates Stadium depois que a RFEF confirmou que ele não participaria do próximo amistoso contra o Egito.

  • Espanha confirma lesão no joelho de Zubimendi

    A Federação Real Espanhola de Futebol (RFEF) divulgou um comunicado oficial na tarde de domingo confirmando que Zubimendi deixou o estágio da seleção nacional.

    Em comunicado formal, a RFEF informou que Martin Zubimendi foi retirado de última hora da convocação da seleção espanhola para o confronto contra o Egito devido a uma lesão no joelho direito.

    A federação observou que optou por não correr riscos para preservar a saúde do jogador e que o departamento médico do Arsenal foi mantido plenamente informado sobre a situação.



    • Publicidade
  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    O pesadelo das lesões dos jogadores internacionais do Arsenal

    A desistência de Zubimendi é o mais recente revés naquilo que se tornou uma janela de convocatórias um verdadeiro pesadelo para Mikel Arteta. O espanhol passa a ser o décimo jogador do Arsenal a desistir da convocação para a seleção durante esta pausa, deixando a equipe médica dos Gunners trabalhando horas extras antes do reinício da Premier League.

    Eberechi Eze, Gabriel Magalhães, Leandro Trossard, William Saliba, Jurrien Timber, Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke e Piero Hincapie também desistiram de cumprir suas obrigações com a seleção na última semana.

  • Medidas de precaução para a estrela do Arsenal

    A Espanha optou por liberar Zubimendi imediatamente, em vez de mantê-lo no elenco para acompanhamento, permitindo que ele inicie seu processo de reabilitação em Londres sem demora.

    A equipe médica do clube realizará sua própria avaliação do joelho do meio-campista assim que ele chegar a London Colney. Para o Arsenal, a perda de Zubimendi seria um golpe significativo, dada sua importância tática na manutenção do equilíbrio entre defesa e ataque, especialmente porque outros meio-campistas importantes também estão lidando com seus próprios problemas físicos no momento.


  • Arsenal FC v Everton FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    O que vem por aí para o Arsenal?

    Arteta está ansioso por notícias positivas sobre sua enorme lista de ausências. O grande número de lesões forçará a comissão técnica a considerar mudanças táticas ou a contar com jogadores reservas, caso os prazos de recuperação se estendam além da janela de jogos internacionais.

    Após a pausa para os jogos internacionais, o Arsenal enfrenta o Southampton nas quartas de final da FA Cup, seguido por um difícil confronto de ida nas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Sporting CP.

Amistosos
Espanha crest
Espanha
ESP
Egito crest
Egito
EGY