Martin Zubimendi se torna o DÉCIMO jogador do Arsenal a desistir da convocação para a seleção, enquanto a Espanha emite comunicado

A Federação Real Espanhola de Futebol (RFEF) divulgou um comunicado oficial na tarde de domingo confirmando que Zubimendi deixou o estágio da seleção nacional.

Em comunicado formal, a RFEF informou que Martin Zubimendi foi retirado de última hora da convocação da seleção espanhola para o confronto contra o Egito devido a uma lesão no joelho direito.

A federação observou que optou por não correr riscos para preservar a saúde do jogador e que o departamento médico do Arsenal foi mantido plenamente informado sobre a situação.







