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Martin Zubimendi se torna o DÉCIMO jogador do Arsenal a desistir da convocação para a seleção, enquanto a Espanha emite comunicado
Espanha confirma lesão no joelho de Zubimendi
A Federação Real Espanhola de Futebol (RFEF) divulgou um comunicado oficial na tarde de domingo confirmando que Zubimendi deixou o estágio da seleção nacional.
Em comunicado formal, a RFEF informou que Martin Zubimendi foi retirado de última hora da convocação da seleção espanhola para o confronto contra o Egito devido a uma lesão no joelho direito.
A federação observou que optou por não correr riscos para preservar a saúde do jogador e que o departamento médico do Arsenal foi mantido plenamente informado sobre a situação.
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O pesadelo das lesões dos jogadores internacionais do Arsenal
A desistência de Zubimendi é o mais recente revés naquilo que se tornou uma janela de convocatórias um verdadeiro pesadelo para Mikel Arteta. O espanhol passa a ser o décimo jogador do Arsenal a desistir da convocação para a seleção durante esta pausa, deixando a equipe médica dos Gunners trabalhando horas extras antes do reinício da Premier League.
Eberechi Eze, Gabriel Magalhães, Leandro Trossard, William Saliba, Jurrien Timber, Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke e Piero Hincapie também desistiram de cumprir suas obrigações com a seleção na última semana.
Medidas de precaução para a estrela do Arsenal
A Espanha optou por liberar Zubimendi imediatamente, em vez de mantê-lo no elenco para acompanhamento, permitindo que ele inicie seu processo de reabilitação em Londres sem demora.
A equipe médica do clube realizará sua própria avaliação do joelho do meio-campista assim que ele chegar a London Colney. Para o Arsenal, a perda de Zubimendi seria um golpe significativo, dada sua importância tática na manutenção do equilíbrio entre defesa e ataque, especialmente porque outros meio-campistas importantes também estão lidando com seus próprios problemas físicos no momento.
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O que vem por aí para o Arsenal?
Arteta está ansioso por notícias positivas sobre sua enorme lista de ausências. O grande número de lesões forçará a comissão técnica a considerar mudanças táticas ou a contar com jogadores reservas, caso os prazos de recuperação se estendam além da janela de jogos internacionais.
Após a pausa para os jogos internacionais, o Arsenal enfrenta o Southampton nas quartas de final da FA Cup, seguido por um difícil confronto de ida nas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Sporting CP.