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'Martin Zubimendi não pode fazer isso' - Mikael Silvestre pede que o Arsenal contrate Bruno Guimaraes
Silvestre apoia Guimaraes em mudança para o Arsenal
O ex-zagueiro de Manchester United e Arsenal Silvestre acredita que Guimaraes escolherá uma transferência para o norte de Londres. O internacional brasileiro segue sendo ligado a uma saída de peso do Newcastle neste verão. O Arsenal já viu uma oferta inicial ser rejeitada pelo Newcastle, mas as negociações entre os dois clubes devem continuar.
Arteta segue determinado a reforçar suas opções no meio-campo antes do prazo final da janela de transferências. Silvestre acredita que o Arsenal representa um encaixe muito melhor para Guimaraes do que o United. Ele destacou a necessidade de o meio-campista ser titular com regularidade para manter seu status de destaque na seleção brasileira.
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Guimaraes oferece mais do que Zubimendi
Em entrevista ao Grosvenor Sport, Silvestre destacou como Guimaraes poderia elevar o time de Arteta para além das opções já existentes, como Zubimendi. O meio-campista espanhol passou por períodos no banco na última temporada, à medida que a disputa por vagas se intensificou.
"Foi estranho ver Martin Zubimendi no banco na última temporada", disse Silvestre. "Achei que ele teve algumas boas atuações, mas houve alguns vacilos, e então Myles Lewis-Skelly mostrou que tinha essa camada extra no jogo dele, quebrando linhas com suas arrancadas. Zubimendi não consegue fazer isso. Ele é um tipo diferente de jogador.
"Bruno Guimaraes consegue fazer as duas coisas. Ele é um pouco mais agressivo, ou pelo menos mais agressivo do que Zubimendi, e para defender seu título, você vai precisar de personagens como ele. Se quiser chegar novamente à final da Champions League e defender seu título, você precisa de elenco, e faria muito sentido para o Arsenal contratar Bruno Guimaraes."
Meio-campo do United já está bem servido
Silvestre também descartou a ideia de o United fazer uma investida pela estrela do Newcastle. Ele apontou que os Red Devils já reforçaram suficientemente o seu meio-campo nas últimas janelas de transferências.
"Não acho que o Manchester United precisasse de outro meio-campista de alto nível como Bruno Guimaraes depois de contratar Youri Tielemans e Andrey Santos para jogar com Kobbie Mainoo", acrescentou.
"Bruno Guimaraes sempre vai querer ser titular. Quando você é titular da seleção brasileira, precisa ser titular no seu clube, então acho que o Arsenal seria uma opção melhor para ele."
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As negociações continuam após oferta rejeitada
Arsenal e Newcastle seguem em diálogo enquanto a janela de transferências entra em sua reta final. O Arsenal avalia no momento se fará uma nova investida com uma segunda oferta melhorada pelo principal armador. Qualquer possível nova proposta dependerá fortemente da avaliação final do Newcastle sobre o jogador de 28 anos. Embora Arteta mantenha total confiança em seu elenco atual, a contratação de Guimaraes segue sendo uma prioridade clara antes do fechamento da janela.
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