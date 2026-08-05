'Martin Zubimendi não pode fazer isso' - Mikael Silvestre pede que o Arsenal contrate Bruno Guimaraes

Em entrevista ao Grosvenor Sport, Silvestre destacou como Guimaraes poderia elevar o time de Arteta para além das opções já existentes, como Zubimendi. O meio-campista espanhol passou por períodos no banco na última temporada, à medida que a disputa por vagas se intensificou.

"Foi estranho ver Martin Zubimendi no banco na última temporada", disse Silvestre. "Achei que ele teve algumas boas atuações, mas houve alguns vacilos, e então Myles Lewis-Skelly mostrou que tinha essa camada extra no jogo dele, quebrando linhas com suas arrancadas. Zubimendi não consegue fazer isso. Ele é um tipo diferente de jogador.

"Bruno Guimaraes consegue fazer as duas coisas. Ele é um pouco mais agressivo, ou pelo menos mais agressivo do que Zubimendi, e para defender seu título, você vai precisar de personagens como ele. Se quiser chegar novamente à final da Champions League e defender seu título, você precisa de elenco, e faria muito sentido para o Arsenal contratar Bruno Guimaraes."