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Martin Zubimendi admite que os rumores sobre uma transferência para o Real Madrid “não são nada de mal”, enquanto a estrela do Arsenal se pronuncia sobre seu futuro
Deixando de lado as especulações sobre o Real Madrid
O jogador da seleção espanhola foi fortemente associado a uma transferência para o Bernabéu antes de optar pelo Arsenal em julho passado, e o Real Madrid continua sendo apontado como interessado. Em entrevista à Cadena Ser, Zubimendi reconheceu que, embora ser associado aos campeões europeus “não seja algo ruim”, sua decisão de se juntar aos Gunners foi motivada pelo desejo de disputar partidas como a de quarta-feira, a segunda partida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Sporting CP. “Isso já passou”, afirmou o jogador de 27 anos. “Estou muito concentrado e muito feliz onde estou.”
- AFP
Zubimendi comenta o desempenho “estranho” do Arsenal
O Arsenal garantiu sua vaga nas semifinais da Liga dos Campeões na noite de quarta-feira, superando um empate sem gols e cheio de tensão contra o Sporting CP para avançar por 1 a 0 no placar agregado. O Arsenal venceu apenas uma das últimas cinco partidas em todas as competições, mas Zubimendi insiste que a base “sólida” para o sucesso permanece intacta. “As últimas semanas foram estranhas, mas no início da temporada teríamos aceitado estar nesta posição”, disse ele. “Ainda temos coisas a melhorar. Precisamos de mais clareza no último terço do campo. Felizmente, esta equipe defende bem e somos sólidos.”
O desafio do Atlético
Agora nos espera um confronto formidável nas semifinais contra o Atlético de Madrid, depois que a equipe de Diego Simeone eliminou o Barcelona e chegou às semifinais pela primeira vez em quase uma década. Apesar da vitória dominante do Arsenal por 4 a 0 sobre os Rojiblancos durante a fase de grupos, Zubimendi foi rápido em descartar qualquer sugestão de que o resultado se repetiria, citando o grande investimento do Atlético e sua vantagem competitiva.
“Eles são um time muito competitivo, muito confiante e têm jogadores de ponta”, alertou Zubimendi. “O jogo da fase de grupos já ficou no passado; eles são um bloco formidável agora, e temos que ser muito cautelosos.”
- AFP
Um confronto decisivo pelo título no Etihad
O foco atual do Arsenal está agora na viagem ao Etihad neste domingo, para uma partida que pode decidir o título da Premier League. Embora os Gunners tenham uma vantagem de seis pontos na liderança, o jogo a menos do Manchester City e sua recente vitória sobre o Arsenal na final da Carabao Cup transferiram o ímpeto psicológico para o atual campeão.
“Agora é ‘viver ou morrer’”, afirmou Zubimendi, enfatizando a determinação do elenco em se recuperar dos recentes reveses no campeonato nacional. “A união deste elenco é o que vai decidir esses jogos. Estamos concentrados, estamos felizes e sabemos o que temos que fazer.”