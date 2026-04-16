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Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

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Martin Zubimendi admite que os rumores sobre uma transferência para o Real Madrid “não são nada de mal”, enquanto a estrela do Arsenal se pronuncia sobre seu futuro

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Martín Zubimendi desmentiu os rumores que o ligam a uma transferência para o Real Madrid, insistindo que seu foco está inteiramente voltado para conquistar títulos com o Arsenal. O meio-campista, que chegou ao Emirates vindo da Real Sociedad por 61 milhões de libras (83 milhões de dólares) no verão passado, afirma estar “muito feliz” em Londres, enquanto os Gunners se preparam para a semifinal da Liga dos Campeões e para a reta final decisiva da Premier League.

  • Deixando de lado as especulações sobre o Real Madrid

    O jogador da seleção espanhola foi fortemente associado a uma transferência para o Bernabéu antes de optar pelo Arsenal em julho passado, e o Real Madrid continua sendo apontado como interessado. Em entrevista à Cadena Ser, Zubimendi reconheceu que, embora ser associado aos campeões europeus “não seja algo ruim”, sua decisão de se juntar aos Gunners foi motivada pelo desejo de disputar partidas como a de quarta-feira, a segunda partida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Sporting CP. “Isso já passou”, afirmou o jogador de 27 anos. “Estou muito concentrado e muito feliz onde estou.”

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    Zubimendi comenta o desempenho “estranho” do Arsenal

    O Arsenal garantiu sua vaga nas semifinais da Liga dos Campeões na noite de quarta-feira, superando um empate sem gols e cheio de tensão contra o Sporting CP para avançar por 1 a 0 no placar agregado. O Arsenal venceu apenas uma das últimas cinco partidas em todas as competições, mas Zubimendi insiste que a base “sólida” para o sucesso permanece intacta. “As últimas semanas foram estranhas, mas no início da temporada teríamos aceitado estar nesta posição”, disse ele. “Ainda temos coisas a melhorar. Precisamos de mais clareza no último terço do campo. Felizmente, esta equipe defende bem e somos sólidos.”

  • O desafio do Atlético

    Agora nos espera um confronto formidável nas semifinais contra o Atlético de Madrid, depois que a equipe de Diego Simeone eliminou o Barcelona e chegou às semifinais pela primeira vez em quase uma década. Apesar da vitória dominante do Arsenal por 4 a 0 sobre os Rojiblancos durante a fase de grupos, Zubimendi foi rápido em descartar qualquer sugestão de que o resultado se repetiria, citando o grande investimento do Atlético e sua vantagem competitiva.

    “Eles são um time muito competitivo, muito confiante e têm jogadores de ponta”, alertou Zubimendi. “O jogo da fase de grupos já ficou no passado; eles são um bloco formidável agora, e temos que ser muito cautelosos.”

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    Um confronto decisivo pelo título no Etihad

    O foco atual do Arsenal está agora na viagem ao Etihad neste domingo, para uma partida que pode decidir o título da Premier League. Embora os Gunners tenham uma vantagem de seis pontos na liderança, o jogo a menos do Manchester City e sua recente vitória sobre o Arsenal na final da Carabao Cup transferiram o ímpeto psicológico para o atual campeão.

    “Agora é ‘viver ou morrer’”, afirmou Zubimendi, enfatizando a determinação do elenco em se recuperar dos recentes reveses no campeonato nacional. “A união deste elenco é o que vai decidir esses jogos. Estamos concentrados, estamos felizes e sabemos o que temos que fazer.”

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