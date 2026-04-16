Martin Zubimendi admite que os rumores sobre uma transferência para o Real Madrid “não são nada de mal”, enquanto a estrela do Arsenal se pronuncia sobre seu futuro

Agora nos espera um confronto formidável nas semifinais contra o Atlético de Madrid, depois que a equipe de Diego Simeone eliminou o Barcelona e chegou às semifinais pela primeira vez em quase uma década. Apesar da vitória dominante do Arsenal por 4 a 0 sobre os Rojiblancos durante a fase de grupos, Zubimendi foi rápido em descartar qualquer sugestão de que o resultado se repetiria, citando o grande investimento do Atlético e sua vantagem competitiva.

“Eles são um time muito competitivo, muito confiante e têm jogadores de ponta”, alertou Zubimendi. “O jogo da fase de grupos já ficou no passado; eles são um bloco formidável agora, e temos que ser muito cautelosos.”