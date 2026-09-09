Martin Odegaard salva Arsenal desperdiçador com golaço no fim contra o Napoli na Champions League

Odegaard apareceu para salvar o Arsenal no início de sua campanha na Champions League, com uma vitória suada sobre o Napoli. O capitão do Arsenal produziu um momento de magia em Nápoles para garantir que o time de Mikel Arteta não pagasse o preço máximo por seu desperdício nas finalizações no começo da partida.

O meio-campista norueguês acertou uma bela finalização de fora da área, provocando comemorações efusivas entre os 1.500 torcedores visitantes na Itália. Foi uma intervenção crucial na primeira aparição do Arsenal na principal competição de clubes da Europa desde a decepção sofrida na final da temporada passada. O gol decisivo de Odegaard também ressaltou sua forma individual fenomenal. O influente armador agora soma quatro gols em apenas cinco partidas por todas as competições nesta temporada, número que inclui seu gol na Community Shield.