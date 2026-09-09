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Martin Odegaard salva Arsenal desperdiçador com golaço no fim contra o Napoli na Champions League
Odegaard salva o Arsenal, que desperdiçou chances
Odegaard apareceu para salvar o Arsenal no início de sua campanha na Champions League, com uma vitória suada sobre o Napoli. O capitão do Arsenal produziu um momento de magia em Nápoles para garantir que o time de Mikel Arteta não pagasse o preço máximo por seu desperdício nas finalizações no começo da partida.
O meio-campista norueguês acertou uma bela finalização de fora da área, provocando comemorações efusivas entre os 1.500 torcedores visitantes na Itália. Foi uma intervenção crucial na primeira aparição do Arsenal na principal competição de clubes da Europa desde a decepção sofrida na final da temporada passada. O gol decisivo de Odegaard também ressaltou sua forma individual fenomenal. O influente armador agora soma quatro gols em apenas cinco partidas por todas as competições nesta temporada, número que inclui seu gol na Community Shield.
- AFP
Arsenal lamenta oportunidades desperdiçadas
Antes da intervenção decisiva de seu capitão, o Arsenal parecia destinado a um empate extremamente frustrante contra o Napoli. O gigante da Premier League dominou as ações, mas desperdiçou três oportunidades claríssimas de abrir o placar mais cedo na partida.
Mikel Merino teve uma chance de ouro no meio do primeiro tempo. Fazendo sua primeira partida como titular pelo clube desde janeiro, o jogador da seleção espanhola só conseguiu cabecear a bola diretamente nos braços do goleiro do Napoli, Alex Meret.
O desperdício continuou quando Bukayo Saka, normalmente tão confiável no terço final, mandou por cima do travessão uma tentativa muito promissora. O defensor Piero Hincapie então entrou para a lista dos culpados, isolando de forma exagerada uma finalização de curta distância de dentro da pequena área.
Solidez defensiva garante o resultado
Apesar do domínio ofensivo, não foi uma noite totalmente tranquila para os visitantes. A defesa do Arsenal precisou se manter atenta para sobreviver a alguns sustos reais diante de um Napoli perigoso.
O momento de maior apreensão aconteceu quando David Raya soltou uma finalização de longa distância. A tentativa foi de Kevin de Bruyne, mas o goleiro do Arsenal escapou de qualquer constrangimento duradouro.
Ben White mostrou seu excelente instinto defensivo para afastar o perigo. O lateral reagiu mais rápido do que os atacantes da casa para mandar a bola solta para longe antes que o Napoli pudesse aproveitar.
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Em busca da glória europeia
Depois de superar com sucesso uma partida fora de casa potencialmente complicada, o Arsenal ficará aliviado por ter iniciado sua campanha continental com três pontos vitais. A vitória suada oferece a base ideal para a sequência de sua trajetória na fase de liga da Champions League.
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