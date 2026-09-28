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Martin Odegaard fica furioso com Bernardo Silva após entrada dura e "suja" no fim da derrota da Noruega para Portugal
Odegaard critica entrada "suja" de Silva
O confronto da Liga das Nações entre Noruega e Portugal foi ofuscado por um momento tenso nos instantes finais da partida. Odegaard foi vítima de uma entrada forte de Silva, que aconteceu muito depois de a bola já ter sido tocada. O capitão do Arsenal, claramente incomodado com a natureza da jogada, não poupou palavras ao avaliar o lance em seus comentários após o jogo. O incidente aconteceu no Estádio Ullevaal, onde a Noruega sofreu uma derrota por margem mínima apesar de Erling Haaland ter balançado as redes.
Falando à TV2 após o apito final, Odegaard deixou claro o que sentia sobre a conduta do adversário. O meio-campista de 27 anos foi visto arrastando o pé e mancando bastante enquanto evitava as habituais entrevistas na zona mista. "Isso não tem lugar em um campo de futebol. É uma vergonha que as pessoas se comportem assim. É um apagão mental dele. Ele simplesmente me derruba muito depois de eu já ter tocado a bola. Não entendo o que ele está fazendo", disse Odegaard.
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Nenhum pedido de desculpas foi feito
Odegaard admitiu que não tinha certeza do que Silva estava tentando fazer, destacando que esse tipo de comportamento simplesmente não tem lugar em um campo de futebol. Embora Odegaard tenha expressado decepção com o incidente, classificando-o como uma vergonha e aceitando resignadamente isso como uma realidade do jogo, a situação segue sem solução. O mais notável é que Odegaard confirmou que Silva não fez nenhuma tentativa de pedir desculpas ou se reconciliar após o ocorrido.
"Vocês têm que perguntar a ele. Eu não sei o que ele está fazendo. Isso não tem lugar em um campo de futebol. É uma vergonha que as pessoas façam isso, mas essa é a vida", afirmou Odegaard.
Delegação portuguesa segue desafiadora
Enquanto o lado norueguês estava unido em sua condenação da entrada, o lado português teve uma visão significativamente diferente do incidente. Silva foi desdenhoso ao ser abordado por repórteres após o jogo, mostrando pouco remorso pelo lance que havia causado tanto atrito. "Que entrada? Isso é futebol, meu amigo", disse Silva ao Nettavisen.
O autor do gol Goncalo Ramos também minimizou a gravidade do choque, alinhando-se à perspectiva do companheiro de equipe de que a intensidade física foi algo sem nada de extraordinário. "É o tipo de coisa que acontece em todo jogo. Faz parte do jogo", acrescentou Ramos.
- AFP
Cresce a preocupação com lesão no tornozelo
A preocupação imediata da Noruega é a extensão do dano no tornozelo de Odegaard. O capitão não conseguiu participar de um escanteio no fim da partida, quando a Noruega buscava o empate, e ficou parado no círculo central enquanto os companheiros avançavam. O técnico Staale Solbakken agora enfrenta a possibilidade de ficar sem seu capitão para os próximos compromissos contra o País de Gales e para o jogo de volta contra Portugal. O próprio Odegaard admitiu estar preocupado com a forma como a lesão se acomodaria durante a noite. Ao ser perguntado se temia um longo período fora de ação, ele disse: "Espero que não, mas levei uma pancada no tornozelo ali, então provavelmente não vai estar bom esta noite."
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