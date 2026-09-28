Martin Odegaard fica furioso com Bernardo Silva após entrada dura e "suja" no fim da derrota da Noruega para Portugal

O confronto da Liga das Nações entre Noruega e Portugal foi ofuscado por um momento tenso nos instantes finais da partida. Odegaard foi vítima de uma entrada forte de Silva, que aconteceu muito depois de a bola já ter sido tocada. O capitão do Arsenal, claramente incomodado com a natureza da jogada, não poupou palavras ao avaliar o lance em seus comentários após o jogo. O incidente aconteceu no Estádio Ullevaal, onde a Noruega sofreu uma derrota por margem mínima apesar de Erling Haaland ter balançado as redes.

Falando à TV2 após o apito final, Odegaard deixou claro o que sentia sobre a conduta do adversário. O meio-campista de 27 anos foi visto arrastando o pé e mancando bastante enquanto evitava as habituais entrevistas na zona mista. "Isso não tem lugar em um campo de futebol. É uma vergonha que as pessoas se comportem assim. É um apagão mental dele. Ele simplesmente me derruba muito depois de eu já ter tocado a bola. Não entendo o que ele está fazendo", disse Odegaard.