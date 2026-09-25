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Martin Odegaard exalta início da Noruega na Liga das Nações e magia nas bolas paradas após vitória sobre a Dinamarca
Odegaard ressalta a importância vital de vencer na estreia da Liga das Nações
O capitão da Noruega, Martin Odegaard, expressou enorme satisfação após liderar sua equipe em uma dramática vitória por 3 a 2 sobre a Dinamarca na estreia do Grupo A da Liga das Nações da UEFA, no Ullevaal Stadion. Ao refletir sobre a partida, o meio-campista do Arsenal destacou como foi crucial manter um alto nível e garantir os três pontos após a campanha internacional de verão.
A Noruega abriu dois gols de vantagem com Oscar Bobb e Erling Haaland antes de a Dinamarca reagir e empatar.
Odegaard destacou o significado pessoal extra de derrotar seus rivais escandinavos em um confronto oficial.
- Richard Wareham
Capitão elogia analista de bolas paradas por gol da vitória treinado
Com o jogo empatado em 2 a 2, Odegaard deu a assistência decisiva depois de executar uma inteligente jogada ensaiada de escanteio curto ao lado de Haaland e Antonio Nusa. O capitão norueguês elogiou publicamente o treinador de bolas paradas Pal Fjelde por ter elaborado a jogada exata durante a preparação pré-jogo.
Fjelde apresentou a jogada de bola parada diretamente a Odegaard e Haaland, que imediatamente aprovaram a ideia.
"Hoje, só podemos elogiar Pal Fjelde. Um bom trabalho, ele fez a lição de casa", afirmou Odegaard. "É importante, antes de tudo, começar com uma vitória nesse nível. É fácil cair um pouco depois do verão que tivemos. É ainda mais agradável por ter sido contra a Dinamarca, considerando a história."
Vitória histórica construída sobre a noite recordista de Haaland
O escanteio decisivo de Odegaard preparou o 64º gol internacional de Haaland em 56 partidas pela seleção, estabelecendo um novo recorde histórico de gols por seleções nacionais em toda a região nórdica. A vitória marcou o primeiro triunfo competitivo da Noruega sobre a Dinamarca em 12 tentativas, satisfazendo os torcedores da casa após um breve susto no segundo tempo.
Apesar da breve reação da Dinamarca, com gols de Mikkel Damsgaard e Rasmus Hojlund, o poderio ofensivo da Noruega se mostrou decisivo.
A vitória mantém a Noruega na liderança do Grupo A ao lado de Portugal.
- NTB
Solbakken pede padrão mais alto antes de teste contra Portugal
Enquanto Odegaard comemorava a vitória histórica, o técnico Stale Solbakken alertou que o elenco precisa elevar seu nível de desempenho antes de receber Portugal. O treinador enfrenta um problema de escalação na lateral esquerda depois que o reserva David Moller Wolfe recebeu cartão vermelho nos acréscimos.
A Noruega conclui sua recuperação para a partida antes de receber Portugal em Oslo.
Odegaard busca liderar sua equipe a vitórias consecutivas no grupo.
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