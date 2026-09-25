O capitão da Noruega, Martin Odegaard, expressou enorme satisfação após liderar sua equipe em uma dramática vitória por 3 a 2 sobre a Dinamarca na estreia do Grupo A da Liga das Nações da UEFA, no Ullevaal Stadion. Ao refletir sobre a partida, o meio-campista do Arsenal destacou como foi crucial manter um alto nível e garantir os três pontos após a campanha internacional de verão.

A Noruega abriu dois gols de vantagem com Oscar Bobb e Erling Haaland antes de a Dinamarca reagir e empatar.

Odegaard destacou o significado pessoal extra de derrotar seus rivais escandinavos em um confronto oficial.