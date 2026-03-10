Martin O'Neill “triste” com invasão de campo após confronto entre Rangers e Celtic, enquanto o técnico do Bhoys teme que a “magia” do clássico Old Firm seja “perdida”

A imensa tensão em torno das quartas de final da Copa da Escócia atingiu um ponto crítico imediatamente após o apito final em Ibrox.

Após uma partida exaustiva que permaneceu empatada em 0 a 0 durante o tempo regulamentar e a prorrogação, o Celtic acabou garantindo uma vitória dramática por 4 a 2 nos pênaltis. O resultado provocou uma onda de euforia entre os torcedores visitantes, muitos dos quais violaram a segurança e invadiram o gramado sagrado de Ibrox em comemoração selvagem.

No entanto, essas cenas de júbilo rapidamente se transformaram em violência quando um grupo de torcedores furiosos do Rangers respondeu violando suas próprias barreiras para confrontar seus rivais. A situação se agravou quando sinalizadores foram lançados contra a multidão e confrontos diretos ocorreram em campo. A magnitude da desordem forçou a polícia e os seguranças a intervir urgentemente, formando uma enorme barricada humana para separar as facções opostas. Foi necessário um esforço significativo das autoridades para restaurar a ordem e limpar o campo após o que foi descrito como uma falha de segurança caótica e perigosa.