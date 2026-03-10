AFP
Martin O'Neill “triste” com invasão de campo após confronto entre Rangers e Celtic, enquanto o técnico do Bhoys teme que a “magia” do clássico Old Firm seja “perdida”
Caos em Ibrox: violação da segurança após o jogo
A imensa tensão em torno das quartas de final da Copa da Escócia atingiu um ponto crítico imediatamente após o apito final em Ibrox.
Após uma partida exaustiva que permaneceu empatada em 0 a 0 durante o tempo regulamentar e a prorrogação, o Celtic acabou garantindo uma vitória dramática por 4 a 2 nos pênaltis. O resultado provocou uma onda de euforia entre os torcedores visitantes, muitos dos quais violaram a segurança e invadiram o gramado sagrado de Ibrox em comemoração selvagem.
No entanto, essas cenas de júbilo rapidamente se transformaram em violência quando um grupo de torcedores furiosos do Rangers respondeu violando suas próprias barreiras para confrontar seus rivais. A situação se agravou quando sinalizadores foram lançados contra a multidão e confrontos diretos ocorreram em campo. A magnitude da desordem forçou a polícia e os seguranças a intervir urgentemente, formando uma enorme barricada humana para separar as facções opostas. Foi necessário um esforço significativo das autoridades para restaurar a ordem e limpar o campo após o que foi descrito como uma falha de segurança caótica e perigosa.
O'Neill lamenta a perda do brilho
A partida marcou um raro retorno a uma maior alocação de 7.500 torcedores visitantes, um afastamento dos últimos anos, em que os torcedores visitantes foram restritos a pequenos setores ou até mesmo totalmente proibidos, e O'Neill teme que os eventos de domingo levem a um retorno à abordagem mais cautelosa.
Em entrevista à TalkSport, O'Neill disse: “Eu era um grande defensor, à distância, da ideia de que, sem torcedores visitantes, sem a alocação total de torcedores visitantes, eu achava que o jogo Old Firm, ainda um confronto fantástico, havia perdido um pouco do seu brilho. E achei que o barulho que emanava do Ibrox, tanto no domingo passado quanto no domingo anterior, mesmo com apenas 2.500 pessoas, era algo que eu não ouvia há muito, muito tempo. Talvez desde o jogo do Celtic contra o Liverpool, em 2003, eu tenha ouvido um barulho como aquele emanando de um estádio.”
Preocupações com o futuro do policiamento
O experiente treinador admitiu estar “triste” com as possíveis consequências, temendo que as autoridades decidam que é impossível controlar com segurança multidões tão grandes. De fato, a superintendente-chefe da Divisão da Grande Glasgow da Polícia da Escócia, Emma Croft, declarou após o incidente que ter tantos torcedores visitantes em um confronto entre o Old Firm “não é viável atualmente”.
O'Neill continuou: “Portanto, há algo realmente mágico nisso e estou, obviamente, muito triste com os acontecimentos. Triste parece quase como se você estivesse minimizando ou menosprezando as coisas. Mas, no geral, é uma pena, porque acho que as coisas que eu esperava que acontecessem, e aconteceram por muito tempo, agora podem não acontecer mais.
“As pessoas vão olhar para isso e dizer que 7.000 pessoas no Ibrox ou no Celtic Park simplesmente não podem ser policiadas. Não sei a resposta, mas ainda acho que algo seria seriamente perdido novamente se essa atmosfera durante todo o jogo servir de referência.”
Strachan junta-se às críticas
Os incidentes geraram um debate mais amplo sobre o comportamento dos torcedores, com o ex-técnico do Celtic, Gordon Strachan, também criticando aqueles que “usam máscaras e agridem policiais” enquanto tentam influenciar as decisões do clube.
O'Neill, refletindo sobre sua passagem original pelo Parkhead entre 2000 e 2005, lembrou: “Eu adoraria que houvesse uma consideração séria para analisar essas coisas específicas, o que aconteceu, o que poderia ter sido evitado, mas sinceramente acho que, em termos de atmosfera, não havia nada parecido. E estou falando de ir para um ambiente hostil em Ibrox, onde você, paradoxalmente, sente uma espécie de alegria intoxicante. Alegria pode ser uma palavra muito forte, mas era realmente incrível.”
