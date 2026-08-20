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Celtic v LASK - UEFA Champions League 2026/27 Play-Offs First LegGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Martin O'Neill exalta Camilo Duran, de "classe mundial", enquanto o Celtic passa com facilidade pelo LASK no playoff da Liga dos Campeões

Celtic
Celtic x LASK
LASK
Champions League Qualification
Campeonato Escocês
M. O'Neill
Camilo Duran

O técnico do Celtic, Martin O'Neill, elogiou Camilo Duran depois que o ponta colombiano marcou dois gols sublimes para inspirar uma convincente vitória por 3 a 0 sobre o LASK, da Áustria, no Celtic Park. O campeão escocês deu um passo importante em sua busca por uma vaga na Liga dos Campeões antes do decisivo jogo de volta do play-off da próxima semana, em Linz.

  • Finalizações clínicas ampliam a vantagem

    Benjamin Nygren abriu o placar para o Celtic aos 26 minutos com uma sublime finalização colocada de pé esquerdo no ângulo. Duran ampliou a vantagem antes do intervalo com um espetacular voleio de 20 jardas, antes de completar uma boa jogada coletiva com uma conclusão tranquila no segundo tempo. A atuação dominante do reforço de verão garantiu que o Celtic assegurasse uma confortável vantagem de 3 a 0 no jogo de ida do play-off.

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  • Celtic v LASK - UEFA Champions League 2026/27 Play-Offs First LegGetty Images Sport

    Treinador elogia brilho individual

    O'Neill não demorou a refletir sobre um exigente confronto europeu antes de elogiar o impacto imediato de Duran, que chegou do Qarabag e liderou as estatísticas da partida tanto em finalizações (seis) quanto em dribles certos (seis).

    Falando à TNT Sports, o técnico do Celtic explicou: "Achei que foi uma noite muito difícil para nós. Eles são uma equipe muito boa. Temos muito trabalho pela frente, mas nos demos uma chance. Eles marcaram um gol no primeiro minuto, impedido, e levamos de 10 a 15 minutos para entrar no ritmo.

    "[Duran] é um jogador brilhante. Nós o observamos há bastante tempo e tentamos contratá-lo antes do que conseguimos. Não estou dizendo que ele foi um jogador de nível mundial, mas aquilo foi uma atuação de nível mundial, partindo para cima dos adversários e recompondo. Foi um grande resultado para nós esta noite, mas ainda há um longo caminho a percorrer.

    "Na temporada passada, durante a maior parte dela, você se perguntava de onde poderia sair um gol. Aqui, somos capazes de criar gols. Não sofrer gol também foi muito importante para nós."

  • Capitão pede foco contínuo

    O capitão do clube, Callum McGregor, ecoou esses sentimentos e alertou contra qualquer complacência antes do jogo de volta. Ele acrescentou: "Estamos tentando colocar o clube na Champions League. Só chegamos à metade do caminho, mas foi uma atuação fantástica. Temos que concluir isso na próxima semana.

    "O grupo é bom e está indo bem. Estamos sempre tentando trabalhar e melhorar. A confiança cresce; é só a metade do caminho. É nosso trabalho criar o ambiente e levar alegria. Era importante tentarmos nos fortalecer. São pequenos passos, e temos um jogo realmente difícil na próxima semana."

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  • Celtic v LASK - UEFA Champions League 2026/27 Play-Offs First LegGetty Images Sport

    Exigências para o confronto pedem disciplina

    O Celtic agora viaja para a Áustria em busca de garantir sua vaga na fase de liga, depois de sofrer a frustração de uma derrota nos pênaltis para o Kairat Almaty na temporada passada. O time de O'Neill precisa seguir atento depois de o LASK ter gerado um total de gols esperados (xG) de 1,75 em 20 finalizações, contra 0,87 dos mandantes. O goleiro Viljami Sinisalo e sua linha defensiva enfrentarão outro teste duro no jogo de volta da próxima semana.

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