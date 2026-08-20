O'Neill não demorou a refletir sobre um exigente confronto europeu antes de elogiar o impacto imediato de Duran, que chegou do Qarabag e liderou as estatísticas da partida tanto em finalizações (seis) quanto em dribles certos (seis).

Falando à TNT Sports, o técnico do Celtic explicou: "Achei que foi uma noite muito difícil para nós. Eles são uma equipe muito boa. Temos muito trabalho pela frente, mas nos demos uma chance. Eles marcaram um gol no primeiro minuto, impedido, e levamos de 10 a 15 minutos para entrar no ritmo.

"[Duran] é um jogador brilhante. Nós o observamos há bastante tempo e tentamos contratá-lo antes do que conseguimos. Não estou dizendo que ele foi um jogador de nível mundial, mas aquilo foi uma atuação de nível mundial, partindo para cima dos adversários e recompondo. Foi um grande resultado para nós esta noite, mas ainda há um longo caminho a percorrer.

"Na temporada passada, durante a maior parte dela, você se perguntava de onde poderia sair um gol. Aqui, somos capazes de criar gols. Não sofrer gol também foi muito importante para nós."