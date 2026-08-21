Encerrar um jejum de 22 anos sem título finalmente silenciou os críticos de fora que questionavam a capacidade do Arsenal de decidir nos momentos cruciais, segundo Keown. O ex-zagueiro considera que o status de atual campeão oferece uma confiança interna vital, mesmo com os rivais desesperados para tirá-los do topo.

Ao abordar o peso da expectativa, Keown acrescentou: "Sabe, quando você vence a Premier League, é claro que todo mundo quer bater o campeão. Houve pressão sobre o Arsenal ao longo dos anos.

"A narrativa era de que eles tinham deixado escapar, que tinham amarelado. Acho que agora eles podem aproveitar o fato de serem campeões e levar isso para o jogo. Isso dá aquele ar extra de confiança e crença. Então, não, você não pode se preocupar com isso. Basta ir e vencer seus jogos e, com sorte, ser melhor do que o resto."