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Martin Keown apoia Max Dowman, "adiantado em relação ao cronograma", para desempenhar um grande papel na defesa do título da Premier League do Arsenal
Adolescente impressiona na reta final
Dowman fez sua estreia pelo time principal do Arsenal com apenas 15 anos antes de entrar para a história como o artilheiro mais jovem de todos os tempos da Premier League. O meia-atacante adolescente foi decisivo na reta final da briga pelo título na última temporada, ao dar a assistência para Viktor Gyokeres antes de marcar, nos acréscimos, o gol que sacramentou uma vitória dramática sobre o Everton. Após 13 partidas pelo time principal em todas as competições e uma pré-temporada de destaque, Dowman faz parte de forma definitiva dos planos de Arteta para a nova campanha.
- Mark Pain
Ídolo do clube elogia prodígio
O ex-zagueiro do Arsenal Keown acredita que a rápida ascensão do jovem está acontecendo antes do previsto e espera que o prodígio tenha um papel importante no norte de Londres. Em entrevista à TNT Sports, Keown insistiu: "Ele tem 16 anos. Já é uma história incrível. Ele já está adiantado em relação ao cronograma.
"Esta temporada pode ser aquela. Vimos aqueles dois grandes momentos na partida contra o Everton. Isso já o coloca na história agora. O jogador mais jovem da Premier League a marcar um gol. O quanto isso foi importante? Ele vai ter um papel importante. Espero que este seja o ano da afirmação, mas talvez seja cedo. Ainda assim, vou gostar de vê-lo jogar quando entrar em campo."
Campeãs deixam narrativas passadas para trás
Encerrar um jejum de 22 anos sem título finalmente silenciou os críticos de fora que questionavam a capacidade do Arsenal de decidir nos momentos cruciais, segundo Keown. O ex-zagueiro considera que o status de atual campeão oferece uma confiança interna vital, mesmo com os rivais desesperados para tirá-los do topo.
Ao abordar o peso da expectativa, Keown acrescentou: "Sabe, quando você vence a Premier League, é claro que todo mundo quer bater o campeão. Houve pressão sobre o Arsenal ao longo dos anos.
"A narrativa era de que eles tinham deixado escapar, que tinham amarelado. Acho que agora eles podem aproveitar o fato de serem campeões e levar isso para o jogo. Isso dá aquele ar extra de confiança e crença. Então, não, você não pode se preocupar com isso. Basta ir e vencer seus jogos e, com sorte, ser melhor do que o resto."
- Getty Images Sport
Rivais se reestruturam em meio à estabilidade
O Arsenal quer defender com sucesso seu título da primeira divisão pela primeira vez desde a década de 1930. O sistema tático consolidado de Arteta oferece enorme continuidade em meio à ampla mudança de treinadores entre nove rivais da primeira divisão, incluindo Enzo Maresca no Manchester City, Andoni Iraola no Liverpool e Xabi Alonso no Chelsea. Dowman e seus companheiros de equipe terão um teste imediato de foco quando abrirem a defesa do título em casa contra o recém-promovido Coventry City na sexta-feira.
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