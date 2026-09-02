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Marseille e Athletic Bilbao são os únicos clubes das cinco principais ligas da Europa ainda sem uma contratação nesta janela de verão
Uma anomalia única na janela de transferências de verão
Com o fechamento da janela de transferências de verão, Olympique de Marseille e Athletic Bilbao estão completamente isolados como os únicos dois clubes entre as cinco principais ligas da Europa sem uma única chegada. Seja por compras em definitivo, opções exercidas ou empréstimos, nenhum dos dois reforçou seus elencos durante a janela. Enquanto alguns outros clubes inicialmente dependeram apenas de contratações por empréstimo ou de cláusulas previamente acertadas, Marseille e Bilbao representam verdadeiras anomalias no futebol europeu moderno.
- Photo Players Images
Razões divergentes para janelas discretas
Embora os dois clubes compartilhem a mesma falta de contratações, os motivos por trás de suas janelas discretas são muito diferentes. A inatividade do Athletic está alinhada com sua tradição de longa data de depender quase exclusivamente de jogadores das categorias de base bascas ou de ascendência basca. Em nítido contraste, a total falta de reforços do Marseille decorre diretamente de graves restrições financeiras que atrapalham a equipe da Ligue 1 ao longo de todo o verão.
Um êxodo em massa de jogadores estrela
O verão do Marseille foi definido muito mais por saídas de alto perfil do que por qualquer reforço no elenco. O clube francês se desfez de uma série de talentos, incluindo Mason Greenwood se transferindo para o Fenerbahce, Facundo Medina indo para o Leverkusen e Quinten Timber assinando com o Crystal Palace. Outras saídas tiveram Geronimo Rulli rumo ao Manchester City, Pierre-Emerick Aubameyang se juntando ao La Coruna, Leonardo Balerdi se transferindo para a Roma, além das saídas de Bilal Nadir e Hamed Traore.
- AFP
Diante de uma campanha desafiadora pela frente
Com um elenco drasticamente desfalcado e nenhum reforço chegando, o Olympique de Marselha enfrenta uma batalha árdua para competir no cenário doméstico e no europeu. A comissão técnica e a equipe de recrutamento terão de confiar fortemente em soluções internas e no desenvolvimento de jovens para atravessar os meses desgastantes que vêm pela frente. À medida que a temporada ganha ritmo, o gigante francês precisa provar que seu elenco atual consegue suportar a pressão sem sangue novo.
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