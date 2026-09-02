Embora os dois clubes compartilhem a mesma falta de contratações, os motivos por trás de suas janelas discretas são muito diferentes. A inatividade do Athletic está alinhada com sua tradição de longa data de depender quase exclusivamente de jogadores das categorias de base bascas ou de ascendência basca. Em nítido contraste, a total falta de reforços do Marseille decorre diretamente de graves restrições financeiras que atrapalham a equipe da Ligue 1 ao longo de todo o verão.