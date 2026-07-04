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Marrocos sofreu um duro golpe com a lesão de Ismael Saibari, nova contratação do Bayern de Munique, que saiu de campo lesionado logo no início da partida contra o Canadá
O sonho de Saibari na Copa do Mundo está em risco
Há grande preocupação com Saibari depois que o recém-contratado pelo Bayern de Munique viu sua partida pelas oitavas de final da Copa do Mundo contra o Canadá terminar prematuramente. O jogador de 25 anos foi forçado a abandonar a partida após apenas 20 minutos, saindo de campo visivelmente abalado e com dores intensas.
O jogador da seleção marroquina foi visto repetidamente segurando a coxa direita antes de, por fim, admitir que não poderia mais continuar. Com o rosto marcado pela agonia, Saibari seguiu direto para o vestiário, obrigando o técnico Mohamed Ouahbi a colocar Soufiane Rahimi em campo, que acabou marcando o último gol na vitória por 3 a 0.
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O Bayern de Munique aguarda ansiosamente notícias sobre a condição física dos jogadores
A lesão ocorre no pior momento possível, tanto para o jogador quanto para seu novo clube. O clube alemão, recordista em títulos, anunciou oficialmente a transferência de Saibari do PSV há poucos dias, com o meio-campista assinando um contrato de longo prazo na Sabener Strasse até 2031. Notícias indicam que o negócio gira em torno de aproximadamente 50 milhões de euros.
Saibari vinha sendo um dos destaques dos Leões do Atlas no torneio, tendo marcado três gols antes da fase eliminatória. Sua ausência seria um grande golpe para as esperanças de título de Marrocos e deixaria os dirigentes do Bayern preocupados com o início de sua trajetória na Bundesliga.
À espera do diagnóstico oficial
Até o momento, a gravidade total da lesão ainda não está clara. Exames médicos agendados para as próximas horas determinarão se o meio-campista poderá continuar participando da Copa do Mundo de 2026.
Se a lesão for uma leve distensão muscular, há esperança de que Saibari possa retornar nas fases finais. No entanto, uma lesão mais grave provavelmente encerraria sua participação no torneio e atrapalharia sua preparação para a pré-temporada em Munique. O desempenho impecável de Brahim Diaz, que deu duas assistências apesar da saída de Saibari, pode oferecer à seleção nacional alguma flexibilidade tática daqui para frente.
- AFP
Marrocos avança para as quartas de final
Apesar da decepção para Saibari, o Marrocos garantiu sua vaga nas quartas de final com uma atuação dominante. Agora, a equipe enfrentará o vencedor do confronto entre França e Paraguai. A vitória consolida o status do Marrocos como potência mundial, provando que sua trajetória histórica no Catar 2022 não foi mera sorte.
A equipe de Ouahbi continua demonstrando maturidade tática e resiliência, mas a perda de um jogador do calibre de Saibari colocará à prova a profundidade do elenco. Tanto os torcedores quanto os dirigentes do clube ficarão com o coração na mão aguardando o boletim médico oficial, enquanto os gigantes africanos se preparam para seu próximo desafio monumental no cenário mundial.
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