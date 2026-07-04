Marrocos sofreu um duro golpe com a lesão de Ismael Saibari, nova contratação do Bayern de Munique, que saiu de campo lesionado logo no início da partida contra o Canadá

Há grande preocupação com Saibari depois que o recém-contratado pelo Bayern de Munique viu sua partida pelas oitavas de final da Copa do Mundo contra o Canadá terminar prematuramente. O jogador de 25 anos foi forçado a abandonar a partida após apenas 20 minutos, saindo de campo visivelmente abalado e com dores intensas.

O jogador da seleção marroquina foi visto repetidamente segurando a coxa direita antes de, por fim, admitir que não poderia mais continuar. Com o rosto marcado pela agonia, Saibari seguiu direto para o vestiário, obrigando o técnico Mohamed Ouahbi a colocar Soufiane Rahimi em campo, que acabou marcando o último gol na vitória por 3 a 0.