Marrocos joga com vantagem numérica!... Jornais brasileiros colocam Ancelotti e seus jogadores no banco dos réus

O empate da Seleção Brasileira por 1 a 1 contra o Marrocos, na partida de estreia da Seleção na Copa do Mundo de 2026, gerou amplas reações e críticas contundentes na mídia brasileira
Ismail El-Sibari marcou o gol que colocou a seleção marroquina na frente, aos 21 minutos, antes de Vinícius Júnior empatar para o Brasil, aos 32 minutos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, na noite de sábado, horário da costa leste dos Estados Unidos.
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