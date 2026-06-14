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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Marrocos joga com vantagem numérica!... Jornais brasileiros colocam Ancelotti e seus jogadores no banco dos réus

Brasil x Marrocos
Brasil
Marrocos
Copa do Mundo
Brasil
Marrocos
EUA

O técnico italiano foi alvo de críticas por causa de Endrick

O empate da Seleção Brasileira por 1 a 1 contra o Marrocos, na partida de estreia da Seleção na Copa do Mundo de 2026, gerou amplas reações e críticas contundentes na mídia brasileira

Ismail El-Sibari marcou o gol que colocou a seleção marroquina na frente, aos 21 minutos, antes de Vinícius Júnior empatar para o Brasil, aos 32 minutos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, na noite de sábado, horário da costa leste dos Estados Unidos.

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    Um começo “decepcionante”

    A maioria dos comentários concentrou-se no fraco desempenho coletivo da seleção brasileira, especialmente durante o primeiro tempo, além de questionamentos sobre as escolhas táticas do técnico Carlo Ancelotti e sua condução da partida, com elogios ao papel desempenhado por Vinícius para evitar a derrota da equipe.

    O jornal “Lance” descreveu o início do Brasil no torneio como “decepcionante”, observando que a seleção sofreu com a instabilidade de desempenho e não conseguiu impor seu domínio sobre o jogo.

    O jornal criticou os erros defensivos, especialmente o cometido por Gabriel Magalhães, que contribuiu para o gol do Marrocos, e destacou o desempenho abaixo do esperado de alguns jogadores, principalmente Lucas Paquetá, que parecia longe de seu nível habitual, e Raphinha, que não apresentou a contribuição esperada no ataque.

    Além disso, considerou que as substituições feitas por Ancelotti não surtiram o efeito desejado, avaliando que a seleção evitou a derrota, mas saiu com a sensação de ter desperdiçado uma oportunidade de conquistar a vitória.

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  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Situação de equilíbrio"

    Por sua vez, o jornal “Globo” adotou uma visão mais equilibrada, considerando que o resultado reflete o equilíbrio entre a organização coletiva demonstrada pela seleção marroquina e a qualidade individual da seleção brasileira.

    O jornal destacou que o primeiro tempo foi péssimo para o Brasil, antes de o desempenho melhorar relativamente na segunda etapa, após as substituições feitas por Ancelotti.

    O jornal citou declarações de vários jogadores da seleção: Alisson Becker falou de uma “série de erros” que antecedeu o gol do Marrocos, enquanto Casemiro disse: “Demoramos para entrar no clima da partida”, e Danilo reconheceu que a seleção brasileira teve sorte de não ter sofrido mais gols.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Ancelotti não é corajoso"

    Já o jornal “Folha de São Paulo” destacou o domínio marroquino durante longos períodos da partida, considerando que a seleção brasileira passou por muitas dificuldades no início do jogo.

    Ela observou que o Marrocos impôs seu domínio “como se jogasse com vantagem numérica”, descrevendo o primeiro tempo do Brasil como “muito ruim”.

    Apesar de elogiar algumas alterações feitas por Ancelotti durante a partida, o jornal enfatizou que a seleção precisa melhorar muito se quiser disputar o título.

    As críticas mais contundentes vieram do programa “Posse de Bola”, da plataforma “UOL”, onde o ex-jogador da seleção brasileira, Walter Casagrande, dirigiu críticas diretas ao técnico italiano.

    Casagrande disse: “O que me decepcionou foi Carlo Ancelotti... Atribuo o futebol ruim da seleção brasileira a ele, totalmente a ele”.

    Ele também criticou o atraso nas substituições e a não escalação do jovem atacante Endrick, dizendo: “Ele (Ancelotti) não tem coragem de escalar um jogador de 19 anos como titular na Seleção Brasileira... Fiquei desesperado quando vi Endrick no banco e ele não entrou”.

    Casagrande também criticou a permanência de Raphinha em campo durante toda a partida, apesar da queda em seu desempenho.

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