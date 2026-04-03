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World Cup 2026 FIFA Trump concerns GFXGOAL

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Marrocos e Egito se salvam... As seleções árabes estão em apuros na Copa do Mundo por causa de Trump!

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Ausência de um acordo abrangente entre Washington e a FIFA

O governo americano não assinou nenhum acordo com a Federação Internacional de Futebol (FIFA) sobre os prêmios e receitas que serão concedidos às 48 seleções participantes da Copa do Mundo de 2026.

Embora alguns países tenham acordos fiscais com os Estados Unidos, outros se verão obrigados a pagar impostos elevados sobre os recursos que receberão durante o torneio.

  • FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

    Dupla tributação para a maioria das equipes

    A menos de três meses da partida de abertura entre o México e a África do Sul, marcada para 11 de junho no Estádio Azteca, na Cidade do México, os preparativos para a Copa do Mundo de 2026 ainda não estão concluídos.

    Embora o torneio conte com a participação de 48 seleções pela primeira vez na história, não haverá equilíbrio econômico entre todos os participantes, devido à ausência de isenções fiscais abrangentes que poderiam ter sido aprovadas pelo governo do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

    De acordo com o jornal britânico “The Guardian”, a maioria das seleções classificadas será obrigada a pagar impostos aos Estados Unidos sobre os prêmios financeiros concedidos pela Fifa, devido à ausência de um acordo abrangente de isenção fiscal.

    A Fifa, presidida por Gianni Infantino, destinou enormes prêmios financeiros às seleções participantes, num total superior a 620 milhões de euros; no entanto, algumas federações serão tributadas duas vezes: uma vez nos Estados Unidos e outra em seus países de origem.

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  • FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

    Detalhes dos prêmios financeiros da Copa do Mundo de 2026

    Campeão: 50 milhões de dólares (42,6 milhões de euros)

    Segundo colocado: 33 milhões de dólares (28,1 milhões de euros)

    Terceiro lugar: 29 milhões de dólares (24,7 milhões de euros)

    Quarto lugar: 27 milhões de dólares (23 milhões de euros)

    5º a 8º lugares: 19 milhões de dólares (16,2 milhões de euros)

    9º a 16º lugares: 15 milhões de dólares (12,8 milhões de euros)

    Posições 17 a 32: 11 milhões de dólares (9,4 milhões de euros)

    Posições 33 a 48: 9 milhões de dólares (7,7 milhões de euros)

  • Morocco v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Apenas 18 países estão isentos de impostos nos Estados Unidos

    O mundo caminha para a Copa do Mundo em dois ritmos econômicos: o primeiro envolve as federações que não pagarão impostos aos Estados Unidos, e o segundo inclui as demais, que arcarão com encargos financeiros adicionais.

    Assim como acontece com a FIFA, que goza de isenção fiscal desde a Copa do Mundo de 1994, apenas 18 dos 48 países receberão seus prêmios integrais, sem deduções fiscais, graças a acordos bilaterais com Washington.

    De acordo com o “The Guardian”, esses países incluem principalmente seleções europeias, como Inglaterra e França, além dos três países anfitriões (Estados Unidos, Canadá e México); fora da Europa, estão Austrália, Egito, Marrocos e África do Sul.

    As seleções menores pagam o preço

    Por outro lado, federações menores, como Curaçao e Cabo Verde, que participam pela primeira vez da Copa do Mundo, serão obrigadas a pagar impostos nos Estados Unidos.

    O mesmo se aplica aos gigantes da América do Sul, como Brasil e Argentina, que não possuem acordos fiscais com os Estados Unidos, o que significa que parte de seus prêmios irá para o tesouro americano.

  • Kylian Mbappe France 2026Getty

    Os jogadores na mira da dupla tributação

    O jornal “The Guardian” esclareceu que a isenção fiscal concedida às federações e aos treinadores não se estende aos jogadores, já que as leis americanas consideram os jogadores de futebol como artistas, obrigados a pagar impostos assim que exercem suas atividades em território americano.

    Assim, os astros da seleção francesa, com destaque para Kylian Mbappé, serão tributados duas vezes sobre os prêmios financeiros que receberão durante o torneio, a menos que a Federação Francesa se encarregue de pagar a diferença.

  • FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

    O governo Trump é o responsável pela complexidade tributária

    Essa complicação poderia ter sido evitada se o governo Trump tivesse concedido uma isenção fiscal geral a todas as seleções participantes, assim como fizeram o Canadá e o México em relação às equipes que disputarão suas partidas em seus territórios.

    No entanto, a ausência dessa decisão transformou a Copa do Mundo de 2026, que deveria ser a maior e mais lucrativa da história, em um torneio economicamente desigual entre as seleções, já que algumas receberão a totalidade dos prêmios, enquanto outras terão uma parte significativa deles retida em favor dos impostos americanos.