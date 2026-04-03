A menos de três meses da partida de abertura entre o México e a África do Sul, marcada para 11 de junho no Estádio Azteca, na Cidade do México, os preparativos para a Copa do Mundo de 2026 ainda não estão concluídos.

Embora o torneio conte com a participação de 48 seleções pela primeira vez na história, não haverá equilíbrio econômico entre todos os participantes, devido à ausência de isenções fiscais abrangentes que poderiam ter sido aprovadas pelo governo do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

De acordo com o jornal britânico “The Guardian”, a maioria das seleções classificadas será obrigada a pagar impostos aos Estados Unidos sobre os prêmios financeiros concedidos pela Fifa, devido à ausência de um acordo abrangente de isenção fiscal.

A Fifa, presidida por Gianni Infantino, destinou enormes prêmios financeiros às seleções participantes, num total superior a 620 milhões de euros; no entanto, algumas federações serão tributadas duas vezes: uma vez nos Estados Unidos e outra em seus países de origem.