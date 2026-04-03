Marrocos e Egito se salvam... As seleções árabes estão em apuros na Copa do Mundo por causa de Trump!

O mundo caminha para a Copa do Mundo em dois ritmos econômicos: o primeiro envolve as federações que não pagarão impostos aos Estados Unidos, e o segundo inclui as demais, que arcarão com encargos financeiros adicionais.
Assim como acontece com a FIFA, que goza de isenção fiscal desde a Copa do Mundo de 1994, apenas 18 dos 48 países receberão seus prêmios integrais, sem deduções fiscais, graças a acordos bilaterais com Washington.
De acordo com o “The Guardian”, esses países incluem principalmente seleções europeias, como Inglaterra e França, além dos três países anfitriões (Estados Unidos, Canadá e México); fora da Europa, estão Austrália, Egito, Marrocos e África do Sul.
As seleções menores pagam o preço
Por outro lado, federações menores, como Curaçao e Cabo Verde, que participam pela primeira vez da Copa do Mundo, serão obrigadas a pagar impostos nos Estados Unidos.
O mesmo se aplica aos gigantes da América do Sul, como Brasil e Argentina, que não possuem acordos fiscais com os Estados Unidos, o que significa que parte de seus prêmios irá para o tesouro americano.