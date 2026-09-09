Marquinhos deixou claro que todo integrante do elenco precisa demonstrar dedicação absoluta nos treinos ou corre o risco de ser deixado de lado pelo técnico espanhol. Ao explicar os padrões inflexíveis do treinador antes da estreia continental, o zagueiro brasileiro disse: "Ele não está tomando decisões duras só nesta temporada. Ele tem a própria maneira de comandar. O grupo precisa dar 100% nos treinos para conquistar seu lugar. É isso que ele exige.

"Cabe aos jogadores se esforçarem ao máximo todos os dias. Todos precisam trabalhar para conquistar seu lugar no grupo. Às vezes, jogadores ficam fora da convocação. Isso machuca, mas todos entendem. Isso é futebol, é assim que funciona. Até agora, ele fez um trabalho muito bom na gestão, deu certo. Ele tem a filosofia dele e não tem medo de tomar decisões duras quando necessário."