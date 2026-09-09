Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-EUR-SUPERCUP-PSG-ASTON VILLAAFP
Adhe Makayasa

Traduzido por

Marquinhos faz alerta aos astros do PSG enquanto Luis Enrique mostra que "não tem medo" de barrar grandes nomes antes da estreia na Champions League

Marquinhos
Luis Enrique
PSG x Slovan Bratislava
PSG
Slovan Bratislava
Liga dos Campeões
Campeonato Francês

O capitão do Paris Saint-Germain, Marquinhos, enviou um recado claro aos companheiros de equipe, insistindo que o técnico Luis Enrique não vai hesitar em barrar estrelas que estiverem rendendo abaixo do esperado. O alerta vem no momento em que o atual campeão europeu se prepara para começar a defesa do título contra o Slovan Bratislava na noite de quarta-feira.

  • Atual campeão inicia a defesa do título

    O PSG se prepara para iniciar sua campanha na fase de liga quando receber o Bratislava, de Yaya Toure, no Parc des Princes, na noite de quarta-feira. Entrando no torneio como bicampeão, após o triunfo nos pênaltis sobre o Arsenal na temporada passada, o gigante francês está determinado a começar com autoridade no cenário continental. O confronto oferece um respiro crucial para o time de Enrique após uma sequência sem vitórias nas três primeiras partidas da Ligue 1 da temporada 2026-27.

    • Publicidade
  • FBL-EUR-C1-PSG-PRESSERAFP

    Capitão exige comprometimento total

    Marquinhos deixou claro que todo integrante do elenco precisa demonstrar dedicação absoluta nos treinos ou corre o risco de ser deixado de lado pelo técnico espanhol. Ao explicar os padrões inflexíveis do treinador antes da estreia continental, o zagueiro brasileiro disse: "Ele não está tomando decisões duras só nesta temporada. Ele tem a própria maneira de comandar. O grupo precisa dar 100% nos treinos para conquistar seu lugar. É isso que ele exige.

    "Cabe aos jogadores se esforçarem ao máximo todos os dias. Todos precisam trabalhar para conquistar seu lugar no grupo. Às vezes, jogadores ficam fora da convocação. Isso machuca, mas todos entendem. Isso é futebol, é assim que funciona. Até agora, ele fez um trabalho muito bom na gestão, deu certo. Ele tem a filosofia dele e não tem medo de tomar decisões duras quando necessário."

  • Enrique alerta contra o excesso de confiança

    Enrique ostenta um excepcional aproveitamento de 63% de vitórias ao longo de sua carreira como treinador na Champions League, o maior percentual de qualquer técnico a comandar pelo menos 50 jogos na competição. Ao pedir que seus jogadores permaneçam atentos contra os visitantes eslovacos, o experiente treinador destacou: "Esta é a competição mais difícil. Quantos times podem vencê-la? Seis, oito, cinco. A diferença é muito pequena. Estamos mirando um começo muito bom. Vamos disputar uma partida aparentemente fácil, mas não existem jogos fáceis. Temos que manter o foco."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MONACOAFP

    Gigantes franceses miram recuperação

    A história favorece fortemente o PSG, já que nenhum dos últimos 35 campeões defensores perdeu sua estreia europeia ao começar em casa desde 1967. Uma atuação convincente é vista como vital para elevar o moral do elenco antes de uma dura sequência no outono. Enrique precisa incutir rapidamente consistência e determinação para reacender a campanha doméstica da equipe e encerrar sua atual sequência sem vitórias na Ligue 1.

Liga dos Campeões
PSG crest
PSG
PSG
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SLB