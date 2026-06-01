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Marquinhos explica por que abraçou Gabriel depois de ver o compatriota perder um pênalti decisivo pelo Arsenal na derrota para o PSG na final da Liga dos Campeões
Um momento de pura elegância
Logo após a vitória do PSG nos pênaltis sobre o Arsenal na Puskas Arena, o contraste de emoções era gritante.
Enquanto o elenco do PSG corria para comemorar seu segundo título consecutivo, o capitão Marquinhos seguiu um caminho diferente, indo direto ao encontro de um Gabriel devastado para lhe dar um longo abraço. O zagueiro central do Arsenal acabara de ver seu chute desviado passar por cima da trave, entregando o troféu ao gigante francês.
O gesto não passou despercebido, e o capitão do Arsenal, Martin Odegaard, foi um dos que prestaram homenagem ao capitão do PSG. “Ele é um verdadeiro cavalheiro. Provavelmente é o jogador mais experiente em campo e já passou por esses momentos dos dois lados. Tenho um enorme respeito por ele por esse gesto e pelo tipo de pessoa e jogador que ele é”, disse Odegaard, elogiando-o efusivamente depois do jogo.
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Um trauma compartilhado a 11 metros
Em declarações aos repórteres após a entrega do troféu, Marquinhos revelou que suas ações foram motivadas por uma experiência pessoal. O jogador de 32 anos ficou famoso por ter perdido um pênalti pelo Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022 contra a Croácia, e essas lembranças voltaram à tona enquanto ele via Gabriel se debater.
“Assim que ele perdeu aquele pênalti, lembrei-me de como me senti quando errei contra a Croácia, levando à nossa eliminação da última Copa do Mundo”, disse Marquinhos.
“Foi um momento muito difícil para ele, uma grande responsabilidade. Eu mesmo já passei por isso e sei como é difícil quando isso acontece com você como jogador. É preciso ser muito forte para superar um momento como esse — e eu sei o quanto isso é difícil. Gabriel queria muito conquistar esse título e carregava toda essa pressão, sabendo que, se errasse, aquele sonho acabaria para ele e nós seríamos os campeões.”
Defendendo a incrível temporada de Gabriel
Marquinhos fez questão de lembrar ao mundo do futebol as contribuições de Gabriel ao longo da temporada. O zagueiro do Arsenal desempenhou um papel fundamental na conquista do primeiro título da Premier League dos Gunners em 22 anos, formando a defesa mais sólida da divisão ao lado de William Saliba.
Marquinhos foi enfático ao afirmar que um único lance não deve definir um jogador que se estabeleceu como um talento de elite.
“Eu disse a ele que já passei por esse momento e sei como é difícil, mas que ele pode se recuperar disso”, continuou Marquinhos. “Gabriel fez uma temporada incrível pelo Arsenal, provou que é um dos melhores zagueiros do mundo e mostrou a todos que é um grande jogador. Ele não merecia carregar todo aquele peso, daquele momento de derrota, sobre os ombros. Então, eu só quis reservar alguns minutos das minhas comemorações para dedicar esse tempo a ele, para abraçá-lo e desejar-lhe tudo de bom.”
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De olho na Copa do Mundo
A ligação entre os dois zagueiros deve se tornar ainda mais importante nas próximas semanas. Ambos os jogadores foram convocados para a seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026, onde devem formar a dupla titular da zaga. Marquinhos destacou que a Seleção precisa que Gabriel esteja na melhor disposição possível para que a equipe possa disputar o sexto título mundial neste verão na América do Norte.
“E no Brasil, precisamos dele para a Copa do Mundo”, concluiu Marquinhos. “Eu só queria abraçá-lo, para mostrar o quanto ele é valorizado por nós e parabenizá-lo por tudo o que fez nesta temporada.”