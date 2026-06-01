Marquinhos explica por que abraçou Gabriel depois de ver o compatriota perder um pênalti decisivo pelo Arsenal na derrota para o PSG na final da Liga dos Campeões

Logo após a vitória do PSG nos pênaltis sobre o Arsenal na Puskas Arena, o contraste de emoções era gritante.

Enquanto o elenco do PSG corria para comemorar seu segundo título consecutivo, o capitão Marquinhos seguiu um caminho diferente, indo direto ao encontro de um Gabriel devastado para lhe dar um longo abraço. O zagueiro central do Arsenal acabara de ver seu chute desviado passar por cima da trave, entregando o troféu ao gigante francês.

O gesto não passou despercebido, e o capitão do Arsenal, Martin Odegaard, foi um dos que prestaram homenagem ao capitão do PSG. “Ele é um verdadeiro cavalheiro. Provavelmente é o jogador mais experiente em campo e já passou por esses momentos dos dois lados. Tenho um enorme respeito por ele por esse gesto e pelo tipo de pessoa e jogador que ele é”, disse Odegaard, elogiando-o efusivamente depois do jogo.