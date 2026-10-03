Falando em uma coletiva de imprensa antes da partida, como citado pela NDTV, o defensor do Paris Saint-Germain observou que a recepção calorosa dos torcedores locais proporciona um importante impulso psicológico para todo o elenco.

Destacando o ambiente positivo nos treinamentos e no estádio, o capitão disse: "É uma grande oportunidade vir aqui para um país como a Índia. É uma grande oportunidade para fazermos um grande jogo e, claro, vencer. Faço parte da equipe há muito tempo, mas, para os novos jogadores também, é importante receber essa recepção, seja no treinamento ou durante o jogo. É uma grande motivação para a equipe ir bem e garantir que o Brasil permaneça no topo após a Copa do Mundo."

Reconhecendo a enorme dimensão da base global de apoio à seleção brasileira, Marquinhos acrescentou: "É uma oportunidade de ouro estar na Índia, com tanto apoio. É uma motivação enorme. Fora do Brasil, a Índia é provavelmente um dos países com a maior base de apoio para todo o elenco. Então, é um prazer para todos nós estarmos aqui."