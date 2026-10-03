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Marquinhos classifica duelo contra a Índia como uma "oportunidade de ouro" enquanto o Brasil busca se reconstruir após a decepção na Copa do Mundo
Seleção inicia ciclo de recuperação pós-torneio
Marquinhos vê o amistoso de sábado contra a Índia como uma oportunidade de ouro para ganhar experiência vital antes de embarcar em um novo ciclo após a decepcionante eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A partida marca o terceiro compromisso do Brasil desde o torneio mundial, depois de um empate por 1 a 1 e de uma vitória por 4 a 2 em uma rodada dupla contra a Austrália. O jogador de 32 anos acredita que o enorme entusiasmo dos torcedores locais representa um impulso crucial de moral enquanto o Brasil busca se restabelecer no mais alto nível.
- Getty Images Sport
Zagueiro abraça o imenso apoio do subcontinente
Falando em uma coletiva de imprensa antes da partida, como citado pela NDTV, o defensor do Paris Saint-Germain observou que a recepção calorosa dos torcedores locais proporciona um importante impulso psicológico para todo o elenco.
Destacando o ambiente positivo nos treinamentos e no estádio, o capitão disse: "É uma grande oportunidade vir aqui para um país como a Índia. É uma grande oportunidade para fazermos um grande jogo e, claro, vencer. Faço parte da equipe há muito tempo, mas, para os novos jogadores também, é importante receber essa recepção, seja no treinamento ou durante o jogo. É uma grande motivação para a equipe ir bem e garantir que o Brasil permaneça no topo após a Copa do Mundo."
Reconhecendo a enorme dimensão da base global de apoio à seleção brasileira, Marquinhos acrescentou: "É uma oportunidade de ouro estar na Índia, com tanto apoio. É uma motivação enorme. Fora do Brasil, a Índia é provavelmente um dos países com a maior base de apoio para todo o elenco. Então, é um prazer para todos nós estarmos aqui."
Veterano saúda marca histórica do capitão adversário
O Brasil tem prestado muita atenção ao desenvolvimento de seu próximo adversário, que disputou seis partidas neste ano, ao mesmo tempo em que demonstra grande respeito pelas conquistas do capitão e goleiro da Índia, Gurpreet Singh Sandhu.
Reconhecendo a importância da ocasião para Gurpreet, que se prepara para chegar à sua 90ª partida pela seleção, Marquinhos disse: "A Índia disputou cerca de seis jogos neste ano. Cada partida, mesmo sem uma vitória, tem sua própria história e momentos importantes. O Brasil analisou de perto a equipe indiana, claro, para obter o melhor resultado do jogo. Este será o 90º jogo do goleiro deles, Gurpreet, o que é extremamente impressionante. Não acho que eu precise dar qualquer conselho ao elenco da Índia. Eles são extremamente profissionais. Este é um sonho compartilhado tanto pela equipe indiana quanto pela brasileira. No fim das contas, as duas equipes têm a mesma mentalidade."
O ex-zagueiro da Roma também ressaltou a determinação da equipe em transformar o carinho dos torcedores e a pressão externa em impulso positivo dentro de campo. Projetando o aguardado confronto em Kolkata, Marquinhos acrescentou: "Acho que temos de usar essa pressão como motivação. Temos de usá-la como impulso para o nosso jogo amanhã. Com todo esse carinho e acolhimento que recebemos, temos de transformá-los em um incentivo para nós."
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Gigantes sul-americanos encerram turnê
O duelo no Salt Lake Stadium encerra a sequência de amistosos do Brasil nesta Data Fifa. A equipe de Ancelotti só voltará a se reunir em novembro, quando viajará para Kallang, em Singapura, para testes consecutivos contra o Japão e a seleção anfitriã. Enquanto isso, a Índia mudará rapidamente o foco para receber outro peso-pesado da Conmebol, ao enfrentar o Uruguai no mesmo local em 6 de outubro.
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