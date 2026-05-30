Marquinhos alerta seus companheiros do PSG para que estejam “preparados” para enfrentar a habilidade do Arsenal nas jogadas ensaiadas na final da Liga dos Campeões

Ao iniciar a coletiva de imprensa sobre a motivação do time para defender o título europeu, Marquinhos afirmou: “Depois de ganhar a Liga dos Campeões, depois de saborear esse título, você quer reviver esse tipo de momento.

Ainda me lembro da emoção no vestiário depois da final. Temos que estar com fome, temos que estar motivados. Vimos torcedores fazendo a viagem de carro. Na verdade, até meu pai está fazendo isso com alguns amigos. As pessoas estão vindo de longe para nos motivar, então nossa ambição este ano é a mesma, talvez até maior.”

O zagueiro central brasileiro enfatizou que, embora sejam os atuais detentores do título continental, o time entrará nesta final com exatamente o mesmo foco e entusiasmo que tinha em Munique há doze meses: “É o mesmo sentimento, a mesma motivação. Mesmo que já tenhamos vivido isso, somos seres humanos. São partidas importantes, são momentos difíceis, há muita coisa acontecendo ao redor delas.

“A abordagem da última temporada foi tentar lidar com tudo o que acontece em torno da partida, tudo relacionado à pressão. Não vamos mudar nada, vamos continuar trabalhando como temos feito até agora e manter a motivação que tivemos no ano passado.”