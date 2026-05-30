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Marquinhos alerta seus companheiros do PSG para que estejam “preparados” para enfrentar a habilidade do Arsenal nas jogadas ensaiadas na final da Liga dos Campeões
Os parisienses se preparam para enfrentar os Gunners
Na véspera da histórica final em Budapeste, Marquinhos cumpriu suas obrigações oficiais com a imprensa antes da partida ao lado do atacante francês Ousmane Dembélé. O zagueiro central abordou os imensos desafios impostos pela equipe de Mikel Arteta, destacando os minuciosos detalhes táticos que decidem as grandes finais continentais. Este confronto marca o oitavo encontro entre as equipes em todas as competições, com seu histórico de confrontos diretos perfeitamente equilibrado adicionando ainda mais tensão à primeira grande final europeia disputada entre clubes ingleses e franceses.
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O capitão exige o máximo de empenho
Ao iniciar a coletiva de imprensa sobre a motivação do time para defender o título europeu, Marquinhos afirmou: “Depois de ganhar a Liga dos Campeões, depois de saborear esse título, você quer reviver esse tipo de momento.
Ainda me lembro da emoção no vestiário depois da final. Temos que estar com fome, temos que estar motivados. Vimos torcedores fazendo a viagem de carro. Na verdade, até meu pai está fazendo isso com alguns amigos. As pessoas estão vindo de longe para nos motivar, então nossa ambição este ano é a mesma, talvez até maior.”
O zagueiro central brasileiro enfatizou que, embora sejam os atuais detentores do título continental, o time entrará nesta final com exatamente o mesmo foco e entusiasmo que tinha em Munique há doze meses: “É o mesmo sentimento, a mesma motivação. Mesmo que já tenhamos vivido isso, somos seres humanos. São partidas importantes, são momentos difíceis, há muita coisa acontecendo ao redor delas.
“A abordagem da última temporada foi tentar lidar com tudo o que acontece em torno da partida, tudo relacionado à pressão. Não vamos mudar nada, vamos continuar trabalhando como temos feito até agora e manter a motivação que tivemos no ano passado.”
A resiliência defensiva sob escrutínio
Ao abordar os planos defensivos da equipe francesa para neutralizar a eficiência nas jogadas ensaiadas e a ameaça geral do Arsenal, o capitão acrescentou: “Jogamos contra eles algumas vezes nos últimos anos e sabemos quais são seus pontos fortes. Sabemos como é difícil enfrentar este time do Arsenal. Não podemos saber o que vai acontecer durante a partida, nem qual poderá ser o momento decisivo. Precisamos estar preparados para tudo.
“Seja qual for o adversário nesta temporada, seja contra o Liverpool, o Chelsea ou o Bayern de Munique, houve momentos em que eles nos dificultaram as coisas. Conseguimos nos superar e nos adaptar ao que era necessário. Em uma final, precisaremos ser decisivos nos detalhes.”
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Unidade defensiva de elite põe à prova os atuais campeões
A equipe de Luis Enrique enfrenta um desafio extraordinário contra um Arsenal invicto, que ostenta o melhor registro defensivo da Europa, tendo sofrido apenas seis gols em 14 partidas continentais. O gigante francês também possui um imenso poder ofensivo, tendo marcado 44 gols ao longo de sua campanha europeia. No entanto, a equipe precisa manter disciplina tática absoluta na defesa durante esta última partida da temporada para conter um time implacável dos Gunners, que continua desesperado para conquistar seu primeiro título da Liga dos Campeões.