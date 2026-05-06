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"Marquei o meu gol!" – Bukayo Saka comemora seu papel decisivo na "bela história" do Arsenal, enquanto a vitória sobre o Atlético de Madrid garante vaga na final da Liga dos Campeões
A reclamação bem-humorada de Saka após a partida
Logo após o apito final, o jogador de 24 anos foi afastado dos companheiros que comemoravam para atender à imprensa. Em conversa com o repórter do Prime Video, Gabriel Clarke, o ponta expressou, em tom de brincadeira, sua frustração por ter perdido a festa em campo. “Você está me tirando da comemoração, cara! É tão lindo. Você vê o que isso significa para nós e para os torcedores. Estamos todos muito felizes”, disse ele, claramente absorvendo a magnitude da conquista. “Este jogo é de alta pressão e significa muito para os dois lados. Conseguimos nos administrar bem e chegar à final, então estamos felizes.”
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O momento decisivo no Emirates
Os Gunners apresentaram uma atuação serena e profissional para pôr fim à espera de duas décadas por uma participação na final da Liga dos Campeões. Embora a partida tenha sido acirrada, Saka aproveitou um raro erro de Oblak pouco antes do intervalo para reagir mais rápido a uma bola perdida na pequena área. Foi seu 81º gol pelo clube e, sem dúvida, o mais importante até o momento.
Refletindo sobre o gol, Saka disse: “Está definitivamente entre os melhores. Nessas situações, eu apenas tento me manter atento e, às vezes, a bola quica a seu favor, às vezes não, mas você tem que estar lá. Eu estava lá e a bola caiu para mim. Consegui meu gol, então glória a Deus e agora vamos para a final.”
A atmosfera dentro do estádio proporcionou o cenário perfeito para a vitória histórica, com Saka observando: “Começou antes do jogo, quando estávamos chegando nos ônibus; nunca vi nada parecido. Eles nos incentivaram, e incentivaram, e incentivaram. Eles tiveram seu momento especial no final, então estamos comemorando juntos.”
Lidando com a pressão de uma dupla responsabilidade
O Arsenal encontra-se numa posição privilegiada, mas sob grande pressão, ao entrar nas últimas semanas da temporada. Com a disputa pelo título da Premier League novamente em suas mãos após o dramático empate de 3 a 3 do Manchester City com o Everton, o escrutínio sobre o time de Arteta nunca foi tão intenso. Saka, no entanto, insiste que os jogadores estão aceitando o barulho em torno da equipe, em vez de se deixarem intimidar por ele.
“Não tem como estar nessa posição e não sentir pressão”, observou Saka quando questionado sobre o peso das expectativas. “Chegamos às semifinais e agora estamos na final da Liga dos Campeões. Estamos lutando pelo título da Premier League, então como não esperar que as pessoas falem sobre você e o critiquem? Temos que ignorar isso e nos concentrar em cumprir nossa missão. Fizemos isso e é mais um passo à frente.”
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De olho no troféu em Budapeste para encerrar uma “bela história”
O foco agora se volta para a final, onde o Arsenal enfrentará o Bayern de Munique ou o Paris Saint-Germain, na tentativa de chegar mais longe do que em 2006. Com a equipe em grande forma em todas as frentes e jogadores-chave como Saka demonstrando precisão nos momentos certos, a confiança no elenco está compreensivelmente alta.
“É uma bela história e espero que termine bem em Budapeste”, concluiu ele. Resta saber se eles conseguirão manter esse ímpeto nas últimas semanas de maio, mas, em uma noite de emoção pura no Emirates, Saka e o Arsenal provaram que têm coragem para o maior palco de todos.