Os Gunners apresentaram uma atuação serena e profissional para pôr fim à espera de duas décadas por uma participação na final da Liga dos Campeões. Embora a partida tenha sido acirrada, Saka aproveitou um raro erro de Oblak pouco antes do intervalo para reagir mais rápido a uma bola perdida na pequena área. Foi seu 81º gol pelo clube e, sem dúvida, o mais importante até o momento.

Refletindo sobre o gol, Saka disse: “Está definitivamente entre os melhores. Nessas situações, eu apenas tento me manter atento e, às vezes, a bola quica a seu favor, às vezes não, mas você tem que estar lá. Eu estava lá e a bola caiu para mim. Consegui meu gol, então glória a Deus e agora vamos para a final.”

A atmosfera dentro do estádio proporcionou o cenário perfeito para a vitória histórica, com Saka observando: “Começou antes do jogo, quando estávamos chegando nos ônibus; nunca vi nada parecido. Eles nos incentivaram, e incentivaram, e incentivaram. Eles tiveram seu momento especial no final, então estamos comemorando juntos.”