Marotta: “No futuro, quero ajudar. Recebi muito e preciso retribuir. Hoje, os pais filmam os jogos com drones”

“O futebol é uma grande escola de vida; ganha-se e perde-se. Quando me tornei dirigente, assumi uma função de responsabilidade. Hoje se discute sobre os resultados do Inter e do Milan, esquecendo-se das responsabilidades: no Inter, há cerca de 700 meninas e meninos, que passam muitas horas em nossos campos esportivos. Representamos uma escola de formação e de vida: no futebol há uma seleção; hoje, poucos deles chegarão ao profissionalismo e teremos que acompanhá-los nesse caminho, mas também na vida”.





“Nem sempre os jogadores entendem que o esporte é um processo de crescimento e não de resultados. Somos obrigados a ministrar cursos para os pais, para que compreendam que o esporte é um elemento formativo, que não diz respeito apenas ao aspecto físico. Alguns pais usam drones para filmar as partidas dos filhos e, depois, mostram as jogadas deles em casa. Sinto-me muito inclinado, também no futuro, a dar uma ajuda: estou numa fase da vida em que me considero uma pessoa de sorte, tive tudo e realizei todos os meus sonhos. Tenho de retribuir: posso fazê-lo indo ao encontro deste mundo juvenil, tentando ajudar. Para além da minha posição política, considero-me um técnico do desporto: vejo o meu futuro ali”.