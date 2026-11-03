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Giuseppe Marotta InterGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Marotta: "A Inter é um grupo sem maçãs podres. Só Calhanoglu tem contrato a vencer; com Dimarco, a cláusula foi acionada de comum acordo. Icardi não se ofereceu, o quinto atacante..."

Inter de Milão
M. Icardi
Mercado da bola
Liga dos Campeões
Feyenoord
Feyenoord x Inter de Milão

O número 1 da Inter esclareceu as renovações de contrato e os objetivos no mercado de transferências.

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A Inter se prepara para a 4ª rodada da Champions League 2026/2027 e, fora de casa contra o Feyenoord, não pode mais errar se quiser tentar seguir na disputa por uma vaga direta entre os oito primeiros da fase de liga, o que significaria acesso direto às oitavas de final.

O presidente Beppe Marotta, em entrevista à Sky Sport, falou sobre a partida, que vem depois de um clássico que a Inter perdeu de forma ruim e que provocou muitas reflexões, ao menos entre os jogadores e o técnico. Também foi inevitável abordar o mercado de transferências e as renovações de contrato, assuntos que, hoje, ainda podem distrair muitos jogadores.

  • VENCER A CHAMPIONS LEAGUE

    "Vencer a Champions é um objetivo que todos gostariam de alcançar. Este grupo não conseguiu, apesar de ter conquistado grandes resultados, como o título da Serie A, a Copa da Itália, a Supercopa e uma vaga na final. Nela, enfrentamos adversários de alto nível, e até meio erro pode ser fatal. Aprendemos com os erros cometidos e esperamos chegar ao topo, apesar de todos os obstáculos pelo caminho".

  • Grupo saudável, sem maçãs podres

    "O diálogo com o elenco e o treinador é diário. Este é um grupo saudável, não há maçãs podres, e faço questão de ressaltar isso. Depois, podemos ganhar ou perder. Não é por acaso que, nos últimos 40 jogos, perdemos apenas três. Por uma infeliz coincidência, os três foram clássicos. É um dado que deve nos fazer refletir."

  • AS RENOVAÇÕES DE ÇALHANOĞLU E DIMARCO

    "O que estamos vivendo na Inter é a mesma atmosfera que se respira em outros grandes clubes da Europa. Não estamos em uma situação de ansiedade. Temos apenas um jogador com contrato perto do fim, Calhanoglu, com quem, de qualquer forma, temos uma ótima relação. Federico é um interista de carteirinha. Exercemos a cláusula de prorrogação, que seria unilateral, mas fizemos isso em comum acordo e combinamos de voltar a conversar para estender o contrato. Ele manifestou a vontade de ficar, e nós queremos que fique. O sentimento de pertencimento deve prevalecer sobre outros valores"

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  • ICARDI E O QUINTO ATACANTE

    "Icardi não se ofereceu a nós, mas é bom saber que ele tem essa consideração por nós. Sinceramente, ele não está nos nossos planos, assim como não está nos nossos planos a contratação de um novo atacante. Foi pura fatalidade que três deles tenham ficado de fora ao mesmo tempo. O trabalho de Chivu se fez sentir: não temos problemas para marcar gols e, atrás da Roma, temos o segundo melhor ataque. Chivu sabe valorizar todos os jogadores e criar uma postura tática para marcar gols"

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