"O que estamos vivendo na Inter é a mesma atmosfera que se respira em outros grandes clubes da Europa. Não estamos em uma situação de ansiedade. Temos apenas um jogador com contrato perto do fim, Calhanoglu, com quem, de qualquer forma, temos uma ótima relação. Federico é um interista de carteirinha. Exercemos a cláusula de prorrogação, que seria unilateral, mas fizemos isso em comum acordo e combinamos de voltar a conversar para estender o contrato. Ele manifestou a vontade de ficar, e nós queremos que fique. O sentimento de pertencimento deve prevalecer sobre outros valores"