A Inter se prepara para a 4ª rodada da Champions League 2026/2027 e, fora de casa contra o Feyenoord, não pode mais errar se quiser tentar seguir na disputa por uma vaga direta entre os oito primeiros da fase de liga, o que significaria acesso direto às oitavas de final.
O presidente Beppe Marotta, em entrevista à Sky Sport, falou sobre a partida, que vem depois de um clássico que a Inter perdeu de forma ruim e que provocou muitas reflexões, ao menos entre os jogadores e o técnico. Também foi inevitável abordar o mercado de transferências e as renovações de contrato, assuntos que, hoje, ainda podem distrair muitos jogadores.