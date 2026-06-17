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Austria v Jordan: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

Marko Arnautovic, ex-jogador do Inter e do Stoke, marcou um dos gols da Áustria, que derrotou a Jordânia e conquistou sua primeira vitória em uma partida da Copa do Mundo em 28 anos

M. Arnautovic
Áustria
Copa do Mundo
Áustria x Jordânia
Jordânia

O ex-atacante do Inter e do Stoke, Marko Arnautovic, marcou um gol, e a Áustria conquistou sua primeira vitória em uma Copa do Mundo em 28 anos com uma vitória disputada por 3 a 1 sobre a Jordânia, que estreava no torneio, no San Francisco Bay Area Stadium. A equipe de Ralf Rangnick contou com uma combinação de brilhantismo individual e emoção no final da partida para superar a complicada estreia no Grupo J, em Santa Clara.

  • Schmid dá o pontapé inicial

    Em sua primeira participação no cenário mundial desde 1998, a Áustria não perdeu tempo para marcar presença. O nervosismo de uma espera de quase três décadas foi dissipado aos 20 minutos, graças a um lance de pura qualidade de Romano Schmid.

    O meio-campista disparou um chute fulminante que não deu chances ao goleiro da Jordânia, dando à equipe de Ralf Rangnick uma merecida vantagem logo no início. A Áustria dominou a posse de bola durante grande parte do primeiro tempo, controlando 62% do jogo, enquanto buscava sufocar qualquer esperança de um início de conto de fadas para os estreantes na Copa do Mundo.

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  • Austria v Jordan: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A Jordânia respondeu com um gol de Olwan

    O segundo tempo começou com um susto para os favoritos antes da partida, já que a Jordânia provou que não estava na América do Norte apenas para fazer número. Apenas cinco minutos após o reinício, Ali Olwan encontrou espaço dentro da área e, com precisão cirúrgica, mandou um chute fulminante no canto oposto, empatando o placar.

    O empate abalou os austríacos, que de repente se viram em uma verdadeira batalha contra os estreantes determinados. O bloco defensivo organizado da Jordânia frustrou jogadores como Marcel Sabitzer e Sasa Kalajdzic, enquanto os azarões ameaçavam conquistar um ponto histórico em sua estreia.

  • O drama do VAR e um infeliz gol contra

    Com o jogo em um equilíbrio delicado, o experiente atacante Arnautovic entrou em campo vindo do banco para trazer a experiência tão necessária. O ex-jogador do Inter e do Stoke pensou ter recuperado a vantagem aos 69 minutos, ao empurrar a bola para o fundo da rede durante uma confusão na área, mas sua comemoração foi interrompida.

    Após uma revisão do VAR, o gol foi anulado por uma mão de Stefan Posch na jogada que antecedeu o gol. No entanto, a Áustria não precisou esperar muito mais para que a sorte mudasse. Aos 76 minutos, um escanteio perigoso cobrado por Sabitzer causou caos na área, acabando por desviar em Yazan Al-Arab e entrar no próprio gol, colocando a Áustria à frente por 2 a 1.

  • FBL-WC-2026-MATCH20-AUT-JORAFP

    Arnautovic sela a vitória

    À medida que a partida entrava em um longo período de acréscimos, a Jordânia partiu para o ataque em busca de outro gol de empate, mas seus esforços foram interrompidos quando Salim Obaid foi penalizado por uma mão dentro da área. Arnautovic se preparou para cobrar o pênalti resultante, já com mais de onze minutos de acréscimos. O experiente atacante não cometeu erros, convertendo o pênalti com calma para ampliar o placar e garantir os três pontos.

    A Áustria agora volta sua atenção para um confronto decisivo contra a atual campeã, a Argentina, na segunda-feira. A equipe estará atenta a Lionel Messi, que marcou três gols em sua estreia. A Jordânia buscará se recuperar contra a Argélia na terça-feira, ciente de que um resultado positivo é vital para manter vivo o sonho de chegar às oitavas de final em sua estreia no torneio.

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