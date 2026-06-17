Marko Arnautovic, ex-jogador do Inter e do Stoke, marcou um dos gols da Áustria, que derrotou a Jordânia e conquistou sua primeira vitória em uma partida da Copa do Mundo em 28 anos

Em sua primeira participação no cenário mundial desde 1998, a Áustria não perdeu tempo para marcar presença. O nervosismo de uma espera de quase três décadas foi dissipado aos 20 minutos, graças a um lance de pura qualidade de Romano Schmid.

O meio-campista disparou um chute fulminante que não deu chances ao goleiro da Jordânia, dando à equipe de Ralf Rangnick uma merecida vantagem logo no início. A Áustria dominou a posse de bola durante grande parte do primeiro tempo, controlando 62% do jogo, enquanto buscava sufocar qualquer esperança de um início de conto de fadas para os estreantes na Copa do Mundo.