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Mark van Bommel desfruta de início perfeito, e Bélgica encerra tabu de 52 anos contra a Itália para assumir a liderança do grupo da Liga das Nações
Estreia dos sonhos para Van Bommel
Van Bommel fez um retorno impressionante ao comando técnico ao liderar a Bélgica em uma fantástica vitória por 2 a 0 sobre a Itália na Liga das Nações. O holandês estava fora da beira do campo havia dois anos antes de assumir esse exigente cargo na seleção, mas não mostrou qualquer sinal de falta de ritmo.
Grande parte da expectativa antes da partida se concentrou fortemente em o retorno de Roberto Mancini à seleção italiana. No entanto, foi o recém-nomeado técnico da Bélgica quem acabou roubando a cena no Estádio Olímpico com uma aula tática. Gols de Mika Godts e Dodi Lukebakio garantiram uma noite altamente memorável para os visitantes em Roma.
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Satisfação total do chefe
O ex-meio-campista da Holanda não conseguiu esconder sua alegria absoluta depois de ver seu novo elenco executar seu plano de jogo de forma tão perfeita. Apesar de ter tido apenas alguns dias para preparar os jogadores, a equipe se adaptou rapidamente às suas exigências táticas específicas.
"Estou 100 por cento feliz e satisfeito, embora, é claro, sempre se possa melhorar também", disse Van Bommel aos repórteres. "Começamos a trabalhar na segunda-feira com a fome e a intensidade certas, que também vimos em campo hoje. Trabalhamos neste sistema 4-3-3 por três dias, não foi uma atuação de alto nível, mas controlamos muito bem o primeiro tempo."
Encerrando um jejum de 52 anos
A impressionante vitória fora de casa teve enorme peso histórico para a Bélgica. Foi o primeiro triunfo da Bélgica sobre a Itália em uma competição desde a suada vitória por 2 a 1 no playoff da Eurocopa, lá em maio de 1972.
Antes desse confronto marcante, a Itália ostentava uma sequência invicta extremamente forte contra os belgas em jogos oficiais. A Azzurra havia somado cinco vitórias e dois empates ao longo de mais de cinco décadas de domínio.
Ao comentar a pressão no segundo tempo, Van Bommel elogiou a resiliência de sua equipe diante dos donos da casa e disse: "A Itália nos pressionou melhor depois do intervalo, e Senne Lammens fez uma defesa incrível. Com as mudanças, retomamos o controle da partida, e o golaço de Lukebakio definiu tudo, assim como ele fez em San Siro contra o Milan."
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Construindo sobre uma estrela histórica
Van Bommel agora buscará se apoiar nessa base incrivelmente sólida e refinar ainda mais seu sistema no 4-3-3 nas próximas semanas. Para a Itália, a decepcionante derrota em casa reduz significativamente a empolgação em torno do tão aguardado retorno de Mancini à beira do campo. A Itália precisa se reagrupar rapidamente e encontrar soluções táticas antes da próxima série de compromissos internacionais cruciais.
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