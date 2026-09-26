Van Bommel fez um retorno impressionante ao comando técnico ao liderar a Bélgica em uma fantástica vitória por 2 a 0 sobre a Itália na Liga das Nações. O holandês estava fora da beira do campo havia dois anos antes de assumir esse exigente cargo na seleção, mas não mostrou qualquer sinal de falta de ritmo.

Grande parte da expectativa antes da partida se concentrou fortemente em o retorno de Roberto Mancini à seleção italiana. No entanto, foi o recém-nomeado técnico da Bélgica quem acabou roubando a cena no Estádio Olímpico com uma aula tática. Gols de Mika Godts e Dodi Lukebakio garantiram uma noite altamente memorável para os visitantes em Roma.