Mark Hughes, lenda do Manchester United e ex-técnico do Manchester City, está de coração partido após a morte do filho aos 38 anos

O mundo do futebol se uniu em solidariedade a Hughes após o anúncio da morte de Alex. Em um comunicado divulgado pela Associação de Treinadores da Liga (LMA), o ex-técnico do País de Gales expressou a profunda dor sentida por sua família após a tragédia.

“Jill e eu estamos com o coração partido pela perda repentina e inesperada de nosso amado filho Alex”, dizia o comunicado na íntegra. “Alex era um filho maravilhoso, irmão de Curtis e Xenna, marido e pai dedicado a Jessica e aos seus dois lindos filhos, Sebastian e Leonardo. Alex era responsável pelo recrutamento de jogadores no Grimsby Town FC e tinha muitos bons amigos e colegas. Ele fará muita falta a todos nós. Pedimos privacidade durante este momento triste, enquanto lidamos com a perda de nossa família.”