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Mark Hughes, lenda do Manchester United e ex-técnico do Manchester City, está de coração partido após a morte do filho aos 38 anos
Família divulga comunicado comovente
O mundo do futebol se uniu em solidariedade a Hughes após o anúncio da morte de Alex. Em um comunicado divulgado pela Associação de Treinadores da Liga (LMA), o ex-técnico do País de Gales expressou a profunda dor sentida por sua família após a tragédia.
“Jill e eu estamos com o coração partido pela perda repentina e inesperada de nosso amado filho Alex”, dizia o comunicado na íntegra. “Alex era um filho maravilhoso, irmão de Curtis e Xenna, marido e pai dedicado a Jessica e aos seus dois lindos filhos, Sebastian e Leonardo. Alex era responsável pelo recrutamento de jogadores no Grimsby Town FC e tinha muitos bons amigos e colegas. Ele fará muita falta a todos nós. Pedimos privacidade durante este momento triste, enquanto lidamos com a perda de nossa família.”
- AFP
Uma vida dedicada ao esporte
Alex nasceu em 1987, ano em que seu pai jogava pelo Barcelona, um dos grandes clubes europeus. Embora não tenha alcançado as mesmas conquistas profissionais em campo que seu ilustre pai, Alex teve uma breve carreira como jogador no País de Gales antes de decidir contribuir para o esporte por meio de funções administrativas e técnicas.
Sua transição para a administração do futebol fez com que ele ganhasse reputação por seu olho clínico para identificar talentos e sua habilidade na análise tática. Ao longo dos anos, tornou-se uma figura respeitada nos bastidores de vários clubes ingleses, seguindo os passos profissionais de seu pai ao trabalhar nas estruturas de alguns dos times mais conhecidos do país.
Construindo uma carreira na área de recrutamento
A trajetória de Alex fora dos campos começou como analista de partidas no Blackburn Rovers, antes de se transferir para o City para atuar como olheiro. Ao longo de sua carreira, ele assumiu diversas funções no Fulham, no 1860 de Munique e no Reading, demonstrando sua versatilidade e profundo conhecimento do futebol mundial.
Mais tarde em sua carreira, ele assumiu cargos de alta direção, atuando como diretor de futebol no AFC Fylde. Ele também passou um tempo no Morecambe antes de, por fim, ingressar no Grimsby Town, onde trabalhava como chefe de recrutamento de jogadores no momento de seu falecimento.
- AFP
Homenagens do Grimsby Town
O Grimsby Town expressou sua profunda tristeza com a notícia. O clube destacou que ele havia se tornado um membro altamente respeitado de sua equipe desde que ingressou em 2025, desempenhando um papel fundamental na estratégia de contratações dos Mariners e no desenvolvimento da equipe principal.
O presidente Andrew Pettit disse: “Todos no Grimsby Town Football Club estão chocados e entristecidos com a notícia do falecimento de Alex. Nossas mais sinceras condolências à sua família e entes queridos neste momento extremamente difícil. Ele sempre será lembrado como um membro valioso da família dos Mariners, que contribuiu tanto durante o tempo que passou conosco.”
A diretora executiva, Polly Bancroft, acrescentou: “Alex era um membro muito querido e altamente respeitado da família do Grimsby Town”, disse Bancroft. “Seu profissionalismo, dedicação e cordialidade deixaram uma marca duradoura em todos que trabalharam com ele. Eu adorei trabalhar ao lado de Alex e vou me lembrar dele não apenas como um colega excepcional, mas como uma pessoa genuinamente gentil que exercia uma influência positiva sobre aqueles ao seu redor. Ele fará muita falta em todo o clube e muito além dele.”