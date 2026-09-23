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Mariona Caldentey salva Arsenal perdulário, que supera o HB Koge por pouco na estreia da Liga dos Campeões Feminina
Pênalti nos acréscimos evita vexame
O Arsenal quase foi frustrado ao longo de toda a partida pelo sólido bloco defensivo do Koge, apesar de ter ditado a posse de bola desde o início. As donas da casa acharam que haviam aberto o placar quando Chloe Kelly balançou a rede, mas o gol foi anulado porque Stina Blackstenius foi considerada impedida e obstruindo a visão da goleira. A pressão incessante do Arsenal finalmente deu resultado já nos acréscimos, quando uma falta sobre Selina Cerci permitiu que Caldentey convertesse um pênalti com categoria.
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Zagueiro reflete sobre fim intenso
A vitória dramática destacou o quanto foi exigente furar o bloqueio da disciplinada equipe dinamarquesa no cenário europeu.
Ao refletir sobre a persistência tardia de sua equipe, a defensora do Arsenal Steph Catley disse à Disney+: "Foram cinco minutos bem loucos. Às vezes, isso é futebol, e deixamos para o fim. Está difícil no momento e, na Champions League, não há jogos fáceis. Elas defenderam muito bem, não marcamos cedo e o gol só saiu no fim.
"Na Champions League, você nunca acha que vai ser um dia fácil. Eu esperava um jogo duro, e ele ficou realmente difícil, mas mérito das meninas, elas fizeram de tudo e Mariona [Caldentey] estava muito calma naquele momento."
Ao destacar a contribuição decisiva de Cerci ao sofrer o pênalti, Catley acrescentou: "Eu nunca tenho dúvidas quando ela está com a bola. Você sempre sentia que ela [Caldentey] ia marcar. Selina [Cerci] causou um grande impacto ao driblar para dentro da área."
Dificuldades persistentes nas finalizações geram preocupação
O placar apertado ressalta os problemas recorrentes do Arsenal na hora de concluir, depois de já ter penado em empates frustrantes contra Manchester United e Crystal Palace.
Ao abordar a contínua falta de poder de definição da equipe, apesar do domínio territorial, Catley disse à Disney+: "É difícil apontar exatamente [o que está dando errado], tem sido uma luta e os gols não estão saindo com a mesma naturalidade de antes. Não é falta de tentativa, estamos fazendo tudo o que podemos para colocar a bola no fundo da rede.
"Às vezes não parece fácil, e é onde estamos no momento, mas estamos trabalhando duro todos os dias tentando corrigir isso. Temos uma grande história nesta competição e é importante estarmos nela todos os anos e brigando para vencer. Temos uma crença real de que podemos seguir em frente e vencê-la. É uma temporada longa e estamos trabalhando muito duro, então conseguir as vitórias logo no início é muito importante."
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Desafios exigentes aguardam o perdulário Arsenal
Renee Slegers precisa corrigir rapidamente a falta de eficiência de sua equipe antes de enfrentar o rival londrino Chelsea na Superliga Feminina neste fim de semana. O caminho europeu também fica consideravelmente mais difícil, com uma complicada viagem ao Camp Nou para enfrentar o Barcelona e um duelo com o gigante francês Lyon no horizonte. Melhorar a eficiência no terço final segue sendo essencial para que o Arsenal permaneça competitivo em todas as frentes.
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