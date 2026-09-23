A vitória dramática destacou o quanto foi exigente furar o bloqueio da disciplinada equipe dinamarquesa no cenário europeu.

Ao refletir sobre a persistência tardia de sua equipe, a defensora do Arsenal Steph Catley disse à Disney+: "Foram cinco minutos bem loucos. Às vezes, isso é futebol, e deixamos para o fim. Está difícil no momento e, na Champions League, não há jogos fáceis. Elas defenderam muito bem, não marcamos cedo e o gol só saiu no fim.

"Na Champions League, você nunca acha que vai ser um dia fácil. Eu esperava um jogo duro, e ele ficou realmente difícil, mas mérito das meninas, elas fizeram de tudo e Mariona [Caldentey] estava muito calma naquele momento."

Ao destacar a contribuição decisiva de Cerci ao sofrer o pênalti, Catley acrescentou: "Eu nunca tenho dúvidas quando ela está com a bola. Você sempre sentia que ela [Caldentey] ia marcar. Selina [Cerci] causou um grande impacto ao driblar para dentro da área."