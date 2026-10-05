"Sou Rafa Leao, jogador do Galarasaray". Abordado em Milão, na prestigiada via Montenapoleone, Marcus Thuram encontrou uma maneira inusitada de escapar. Diante do pedido de uma selfie, para quem perguntou quem ele era, o atacante francês da Inter respondeu se passando pelo atacante português ex-Milan, agora no Galatasaray. Depois foi embora de patinete, como se fosse a coisa mais comum do mundo. AQUI O VÍDEO.
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Marcus Thuram se passa por um ex-Milan para escapar dos torcedores: "Sou Rafa Leao, jogador do Galatasaray". E foge de patinete
Fora da seleção da França
Marcus Thuram não foi convocado por Zidane para os primeiros jogos oficiais com a França. Uma escolha técnica, comentada assim pelo próprio jogador depois da partida contra a Roma: "São escolhas, temos de respeitá-las - disse à DAZN - há um novo treinador, ele quis ver caras novas. Tenho de continuar trabalhando e fazer o que estou fazendo na Inter, esperando poder reencontrá-la".
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