Marcus Thuram não foi convocado por Zidane para os primeiros jogos oficiais com a França. Uma escolha técnica, comentada assim pelo próprio jogador depois da partida contra a Roma: "São escolhas, temos de respeitá-las - disse à DAZN - há um novo treinador, ele quis ver caras novas. Tenho de continuar trabalhando e fazer o que estou fazendo na Inter, esperando poder reencontrá-la".



