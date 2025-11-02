Marcus Rashford volta a marcar, e Lamine Yamal supera o coração partido com gol em triunfo do Barcelona

Os anfitriões abriram o placar aos nove minutos, quando Alejandro Balde interceptou um passe errado e serviu Lamine Yamal, que finalizou com categoria de dentro da área. Três minutos depois, o Barça ampliou: Ferran Torres aproveitou o passe preciso de Fermin López e marcou no segundo chute a gol da equipe.
O Elche, que contou com boas defesas do goleiro emprestado pelo Barça, Iñaki Peña, para se manter no jogo, diminuiu aos 42 minutos, com um belo chute de Rafa Mir no canto. O atacante ainda acertou o travessão no início do segundo tempo, enquanto o Blaugrana tentava sustentar a vantagem mínima.
Mas Marcus Rashford, determinado a transformar seu empréstimo em uma transferência definitiva, acalmou os ânimos do Barcelona ao marcar seu segundo gol na La Liga com um chute preciso na trave aos 60 minutos. Com o resultado, os catalães reduziram a diferença para o líder Real Madrid para cinco pontos após 11 rodadas.
A GOAL avalia as atuações dos jogadores do Barcelona.
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢