Richard Mills

Marcus Rashford volta a marcar, e Lamine Yamal supera o coração partido com gol em triunfo do Barcelona

Marcus Rashford deu ao Barcelona mais um motivo para considerar sua contratação em definitivo ao marcar um belo gol na vitória por 3 a 1 sobre o Elche

Os anfitriões abriram o placar aos nove minutos, quando Alejandro Balde interceptou um passe errado e serviu Lamine Yamal, que finalizou com categoria de dentro da área. Três minutos depois, o Barça ampliou: Ferran Torres aproveitou o passe preciso de Fermin López e marcou no segundo chute a gol da equipe.

O Elche, que contou com boas defesas do goleiro emprestado pelo Barça, Iñaki Peña, para se manter no jogo, diminuiu aos 42 minutos, com um belo chute de Rafa Mir no canto. O atacante ainda acertou o travessão no início do segundo tempo, enquanto o Blaugrana tentava sustentar a vantagem mínima.

Mas Marcus Rashford, determinado a transformar seu empréstimo em uma transferência definitiva, acalmou os ânimos do Barcelona ao marcar seu segundo gol na La Liga com um chute preciso na trave aos 60 minutos. Com o resultado, os catalães reduziram a diferença para o líder Real Madrid para cinco pontos após 11 rodadas.

A GOAL avalia as atuações dos jogadores do Barcelona.

    Goleiro e Defesa

    Wojciech Szczęsny (7/10):
    Segue impressionando no gol enquanto substitui o lesionado Joan Garcia. Fez defesas reflexivas em momentos decisivos e mostrou segurança durante toda a partida.

    Jules Koundé (6/10):
    Teve bastante trabalho para conter Rafa Mir, mas conseguiu realizar interceptações importantes quando o time mais precisou.

    Ronald Araújo (5/10):
    Ficou marcado no lance do gol do Elche. Deixou Mir em condição legal e não conseguiu fechar o espaço a tempo para evitar o chute.

    Eric Garcia (6/10):
    Fez boas coberturas defensivas que evitaram maiores perigos, embora tenha se colocado mal em alguns lances.

    Alejandro Balde (7/10):
    Mostrou uma arrancada impressionante para aproveitar uma bola solta e avançar contra a defesa do Elche antes de assistir Yamal no gol que abriu o placar. Ainda assim, depende demais de sua velocidade para corrigir erros de posicionamento.

    Meio-campo

    Frenkie de Jong (6/10):
    Não exibiu o mesmo brilho do início da temporada, mas ainda assim foi importante para manter o ritmo e a fluidez do meio-campo do Barça.

    Marc Casado (6/10):
    Mostrou disposição e comprometimento, mas não conseguiu oferecer a mesma energia e confiança que o lesionado Pedri costuma trazer à equipe.

    Fermin López (8/10):
    Em grande fase, foi decisivo no segundo gol ao romper a defesa do Elche e servir Torres com um passe preciso na pequena área. No segundo tempo, deu outra excelente assistência, desta vez para Rashford.

    Ataque

    Lamine Yamal (7/10):
    O jovem, que nesta semana confirmou o fim de seu relacionamento com Nicki Nicole, marcou um belo gol e mostrou lampejos da sua qualidade habitual. Ainda assim, teve uma atuação relativamente discreta no restante da partida.

    Ferran Torres (7/10):
    Apareceu no momento certo para marcar seu quinto gol na La Liga nesta temporada. Poderia ter ampliado, mas foi impedido por boas defesas de Iñaki Peña.

    Marcus Rashford (7/10):
    Emprestado pelo Manchester United, vive um bom momento e justifica um lugar no time titular, especialmente com Raphinha fora por lesão. Apesar de, às vezes, prender demais a bola, marcou um gol de muita classe para fechar o placar em 3 a 1.

    Substitutos & Treinador

    Robert Lewandowski (5/10):
    O veterano pouco acrescentou após entrar no lugar de Rashford e teve participação discreta.

    Gerard Martín (6/10):
    Entrou bem e manteve a solidez defensiva, embora sem grande destaque.

    Dani Olmo (6/10):
    Mostrou qualidade, mas precisará fazer mais para tirar a vaga de Fermin López no momento.

    Dro Fernández (N/A):
    Teve pouco tempo em campo para causar impacto.

    Roony Bardghji (N/A):
    Entrou nos instantes finais apenas para cumprir o tempo restante.

    Hansi Flick (7/10):
    Sua equipe mereceu a vitória, mas encontrou mais resistência do que o esperado. Os titulares cumpriram bem o papel, porém as substituições tiveram pouca influência no jogo.

