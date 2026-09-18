Esse acordo será honrado? Um novo poderá ser conquistado? Ou Rashford seguirá para novos rumos? Ao ser apresentado a essas perguntas, Simpson, outra revelação da base que falou por cortesia da Free Bets, casa dos melhores sites de apostas, disse à GOAL: “Acho que ainda é cedo para dizer.

“Eu gosto do que estou vendo na linguagem corporal dele. Não é só partir para cima dos jogadores, que é o que você quer ver. Se eu fosse um lateral agora, ficaria muito feliz se o Marcus recebesse a bola, girasse e tocasse para trás. Ele deveria simplesmente continuar partindo para cima das pessoas. Mesmo que nem sempre esteja tendo sucesso, continue fazendo isso e, eventualmente, você vai passar, vai sofrer um pênalti, vai fazer um gol, vai dar uma assistência. É só continuar fazendo isso, que acho que é o que Michael Carrick vai dizer para ele fazer.

“Depois, acho que do outro lado, vi lampejos dele com a torcida e parece que ele está voltando. Acho que depende dele. Acho que depende do que ele quer.

“No fim das contas, ele tem um contrato de dois anos e recebe muito dinheiro. Se quiser ficar naquele clube e ajudar a mudar as coisas na reta final da carreira, isso pode acontecer. Se quiser apenas jogar este ano e seguir em frente, isso também pode acontecer. Claramente, vai depender dele.”