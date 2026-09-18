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Marcus Rashford será jogador do Manchester United daqui a 12 meses? Duas possibilidades para o filho pródigo de Old Trafford explicadas por outro revelado pela base do clube
Rashford de volta a Manchester após empréstimo ao Barcelona
O ponta de 28 anos, que despontou no time principal ainda adolescente e com talento precoce, passou a última temporada ajudando o Barcelona a conquistar o título de La Liga. Uma retomada de forma foi vivida ao lado de Lamine Yamal e companhia na Catalunha, mas nenhuma opção de compra foi exercida.
Também houve uma passagem por empréstimo pelo Aston Villa depois de perder espaço em Manchester sob o comando de Ruben Amorim. A página do United foi virada por Michael Carrick, com um filho pródigo retornando às suas raízes.
Rashford teve papel de destaque pelo Manchester United no início da temporada 2026-27, mas ainda aguarda seu primeiro gol pelo clube desde o início de dezembro de 2024. Seu lucrativo contrato no chamado ‘Teatro dos Sonhos’ ainda tem pouco menos de dois anos de duração.
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Fica ou sai: o que o futuro reserva para Rashford?
Esse acordo será honrado? Um novo poderá ser conquistado? Ou Rashford seguirá para novos rumos? Ao ser apresentado a essas perguntas, Simpson, outra revelação da base que falou por cortesia da Free Bets, casa dos melhores sites de apostas, disse à GOAL: “Acho que ainda é cedo para dizer.
“Eu gosto do que estou vendo na linguagem corporal dele. Não é só partir para cima dos jogadores, que é o que você quer ver. Se eu fosse um lateral agora, ficaria muito feliz se o Marcus recebesse a bola, girasse e tocasse para trás. Ele deveria simplesmente continuar partindo para cima das pessoas. Mesmo que nem sempre esteja tendo sucesso, continue fazendo isso e, eventualmente, você vai passar, vai sofrer um pênalti, vai fazer um gol, vai dar uma assistência. É só continuar fazendo isso, que acho que é o que Michael Carrick vai dizer para ele fazer.
“Depois, acho que do outro lado, vi lampejos dele com a torcida e parece que ele está voltando. Acho que depende dele. Acho que depende do que ele quer.
“No fim das contas, ele tem um contrato de dois anos e recebe muito dinheiro. Se quiser ficar naquele clube e ajudar a mudar as coisas na reta final da carreira, isso pode acontecer. Se quiser apenas jogar este ano e seguir em frente, isso também pode acontecer. Claramente, vai depender dele.”
Capitão do Manchester United, Fernandes precisa de ajuda
O Manchester United espera que Rashford ajude a aliviar parte da carga criativa e de gols da equipe, já que o peso da expectativa muitas vezes recai sobre os ombros do capitão e talismã Bruno Fernandes.
O meia português pede socorro por apoio, com Simpson acrescentando: “Você quer vê-lo mais à frente. Ele ficou jogando mais recuado por um tempo e, depois, quando esteve mais adiantado, deu a assistência para [Bryan] Mbeumo [contra o Manchester City]. Ninguém mais vê aquele passe. Você queria muito vê-lo na ponta final do próprio passe! Você não consegue fazer isso.
“Mas não dá para continuar dependendo do Bruno. Ele faz um hat-trick, a gente ganha o jogo. Ele dá duas assistências, a gente ganha jogos. Se ele tem um dia ruim, quem aparece? Marcus tem parecido bem no retorno, mas isso agora vira um problema? Porque o que você faz com [Matheus] Cunha? Também achei que sentimos falta do Amad. Acho que ele te dá aquele algo a mais diferente.
“Sabemos que são só algumas coisas que precisamos ajustar, e isso precisa ser ajustado rapidamente porque agora temos uma semana importante. Agora são quatro pontos em 12. Assisti a Fulham x Liverpool, fiz o jogo, e eles jogaram bem. Agora vão estar empolgados. O Manchester United fora de casa contra o Fulham não vai ser fácil.”
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Uma disputa por título chega ao fim, enquanto a pressão aumenta em Old Trafford
O United vai a Craven Cottage com mais questionamentos incômodos sendo feitos sobre a direção que o time está tomando. Havia a expectativa de que uma campanha pelo título da Premier League estava sendo montada antes do início da temporada 2026-27.
A janela de transferências de verão, porém, não foi tão produtiva quanto a maioria dos torcedores esperava, e uma derrota decepcionante para o Brighton na última partida, depois de desperdiçar uma vantagem inicial de dois gols, fez com que um caminho para um grande título fosse fechado na Copa da Liga Inglesa.
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