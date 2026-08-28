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Marcus Rashford Manchester United 2026-27 HullGetty
Moataz Elgammal

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Marcus Rashford rejeita abordagem tardia do Arsenal por transferência para brigar por seu lugar no Manchester United

M. Rashford
Manchester United
Premier League
Arsenal

Marcus Rashford deu uma reviravolta dramática em seu futuro e descartou uma transferência surpreendente para o Arsenal antes do fim da janela. O atacante foi fortemente ligado a uma saída de Old Trafford neste verão, mas agora decidiu firmemente não se juntar a um rival direto da Premier League, escolhendo, em vez disso, ficar e lutar por seu lugar no elenco atual.

  • Abordagem do Arsenal é rejeitada de forma categórica

    O Arsenal busca com urgência um ponta esquerda antes da noite de terça-feira, após a saída de Gabriel Martinelli para se juntar ao Al-Hilal. Segundo o Evening Standard, o clube londrino considerou uma investida de última hora por empréstimo por Marcus Rashford, completamente separada de sua busca em andamento por Julian Alvarez.

    No entanto, Rashford rejeitou todas as investidas. Uma transferência em definitivo para deixar o Manchester United parecia inevitável mais cedo nesta janela, depois de ele ter passado a última temporada por empréstimo no Barcelona e no Aston Villa. Rashford preferia um retorno à Catalunha, mas o Barcelona optou por não acionar a cláusula de rescisão de £ 26 milhões em seu contrato e, em vez disso, contratou Anthony Gordon e Karim Adeyemi.

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  • Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Gigantes turcos perdem contratação

    Após o retorno frustrado à Espanha, o The Times informa que Rashford também rejeitou uma forte investida do Fenerbahce, equipe da Champions League. O clube turco estava ansioso para torná-lo sua contratação de impacto do verão. Ainda assim, Rashford deixou claro que não tem interesse em se transferir para a Super Lig.

    Como consequência, o Manchester United agora está satisfeito em manter seu cria da base. Os substanciais salários de £325.000 por semana de Rashford limitaram severamente o número de possíveis interessados capazes de viabilizar uma transferência em definitivo neste verão, forçando-o a reavaliar suas opções.

  • Carrick elogia atacante após retorno

    O relacionamento entre Rashford e o técnico Michael Carrick parece ser o principal fator por trás dessa decisão repentina de ficar. Rashford voltou a atuar durante a derrota para o Hull City, substituindo Patrick Dorgu no intervalo.

    Carrick ficou bastante impressionado com sua dedicação recente nos bastidores. O técnico disse: "Ficou bem óbvio desde que Marcus voltou a treinar com Kobbie [Mainoo] e Licha [Martinez], praticamente em Dublin, que ele voltou fantásticamente bem, sabe." Esse voto de confiança vital efetivamente reintegrou Rashford ao ambiente do time principal.

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  • Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    O que acontece agora com os dois clubes?

    O Arsenal precisa agir rapidamente para garantir um substituto para Martinelli antes do fechamento da janela de transferências na noite de terça-feira. Enquanto isso, Rashford tentará estar em campo pelo Manchester United quando o time receber o Ipswich Town neste domingo. A próxima partida representa um marco pessoal significativo, já que será sua primeira atuação em Old Trafford desde dezembro de 2024.

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