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Marcus Rashford recusa várias ofertas de transferência à medida que a cláusula de rescisão de 40 milhões de libras do Manchester United expira
A cláusula de rescisão expira formalmente
A cláusula de rescisão de 40 milhões de libras (53 milhões de dólares/47 milhões de euros) prevista no contrato de Rashford expirou oficialmente, segundo o The Athletic. Com o término dessa cláusula fixa, qualquer clube interessado deverá agora negociar o valor da transferência diretamente com a diretoria dos Red Devils. A cláusula com valor reduzido havia sido especificamente elaborada para garantir que não estivesse disponível para os dois principais rivais do United no campeonato nacional, o Manchester City e o Liverpool.
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Ofertas estrangeiras lucrativas foram rejeitadas
O site The Athletic afirma que o jogador recusou várias propostas de transferência, algumas das quais ofereciam salários mais altos do que os previstos em seu contrato atual. Daqui para frente, quaisquer novas propostas para o jogador da seleção inglesa serão analisadas em conjunto por todas as partes envolvidas. O atacante de 28 anos continua sob contrato com o Old Trafford até 2028, embora não tenha jogado pelo clube desde dezembro de 2024.
O período de empréstimo ao Barcelona chega ao fim
Rashford passou toda a última temporada emprestado ao Barcelona, tendo tido uma passagem altamente produtiva, com 14 gols e 14 assistências em 49 partidas em todas as competições. Embora o gigante catalão tivesse a opção de contratar o atacante de forma definitiva por €30 milhões, acabou optando por não exercer essa opção ao final do período de empréstimo. Espera-se agora que o papel de Rashford no Camp Nou na próxima temporada seja assumido por seu companheiro de seleção inglesa Anthony Gordon, após sua transferência de € 80 milhões do Newcastle United.
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A campanha na Copa do Mundo chega ao fim
Rashford está atualmente concentrado na seleção da Inglaterra na América do Norte, enquanto a equipe se prepara para a disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo contra a França. Assim que o torneio terminar, o atacante, que marcou 138 gols pelo United, deve se juntar aos companheiros para os treinos de pré-temporada nos Estados Unidos.
Michael Carrick, sem dúvida, avaliará a preparação física do jogador para determinar se ele faz parte dos planos de longo prazo do clube para a próxima temporada.
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