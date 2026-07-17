Rashford está atualmente concentrado na seleção da Inglaterra na América do Norte, enquanto a equipe se prepara para a disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo contra a França. Assim que o torneio terminar, o atacante, que marcou 138 gols pelo United, deve se juntar aos companheiros para os treinos de pré-temporada nos Estados Unidos.

Michael Carrick, sem dúvida, avaliará a preparação física do jogador para determinar se ele faz parte dos planos de longo prazo do clube para a próxima temporada.