Marcus Rashford “prefere ganhar menos” no Barcelona a voltar ao Manchester United - mas o craque da seleção inglesa foi aconselhado a manter a “paciência” nesta complicada saga de transferência

Rashford conseguiu recuperar sua reputação no Camp Nou após deixar o United por empréstimo no verão passado. O atacante encontrou seu lugar sob o comando de Hansi Flick, contribuindo diretamente para um gol a cada 92 minutos pelo Barça nesta temporada.

Embora alguns críticos tenham inicialmente visto a transferência como uma aposta arriscada, Rashford tem apresentado uma série de atuações precisas para ajudar o Barça na corrida pelo título da La Liga.

O jogador de 27 anos demonstrou novamente sua capacidade de decidir partidas ao marcar um segundo gol espetacular na vitória crucial por 2 a 0 sobre o Getafe. Esse foi seu 13º gol na temporada em todas as competições, e ele espera permanecer no Barça além do verão.