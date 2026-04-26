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Marcus Rashford “prefere ganhar menos” no Barcelona a voltar ao Manchester United - mas o craque da seleção inglesa foi aconselhado a manter a “paciência” nesta complicada saga de transferência
Rashford cala os críticos
Rashford conseguiu recuperar sua reputação no Camp Nou após deixar o United por empréstimo no verão passado. O atacante encontrou seu lugar sob o comando de Hansi Flick, contribuindo diretamente para um gol a cada 92 minutos pelo Barça nesta temporada.
Embora alguns críticos tenham inicialmente visto a transferência como uma aposta arriscada, Rashford tem apresentado uma série de atuações precisas para ajudar o Barça na corrida pelo título da La Liga.
O jogador de 27 anos demonstrou novamente sua capacidade de decidir partidas ao marcar um segundo gol espetacular na vitória crucial por 2 a 0 sobre o Getafe. Esse foi seu 13º gol na temporada em todas as competições, e ele espera permanecer no Barça além do verão.
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Obstáculos financeiros à permanência definitiva
Apesar do sucesso em campo, o caminho para uma transferência definitiva está longe de ser fácil. As restrições financeiras que o Barcelona enfrenta significam que cada centavo está sendo analisado minuciosamente pela diretoria do clube.
De acordo com uma coluna publicada por Guillem Balague na BBC, Rashford está “disposto a ganhar menos” na Catalunha do que ganharia em Manchester, mas o Barça ainda precisa decidir se pode arcar com um contrato de longo prazo, dadas as rígidas restrições do fair play financeiro.
A diretoria está avaliando os méritos de um acordo definitivo em relação a outros alvos, com algumas figuras do clube sugerindo que os recursos poderiam ser melhor empregados em outras áreas.
No entanto, as pessoas mais próximas do astro inglês sugerem que ele está totalmente comprometido com o projeto. A mensagem de seu lado tem sido de paciência, reconhecendo que o alvoroço em torno de sua saída é, em grande parte, parte do “cenário de negociação” típico das transferências de alto nível na Espanha.
A rotação tática de Flick
Flick tem administrado Rashford com cuidado nesta temporada, frequentemente fazendo rodízio com ele em um elenco que conta com uma concentração extraordinária de talentos ofensivos. Dos sete jogadores que disputam as três vagas no ataque, apenas Lamine Yamal jogou mais de 3.600 minutos.
Rashford teve que se adaptar a esse ambiente competitivo, demonstrando um novo nível de maturidade ao aceitar que nem sempre será o primeiro nome na escalação.
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A sombra ameaçadora do Manchester United
Enquanto o Barcelona se aproxima de mais uma cerimônia de entrega do troféu da La Liga, que poderá ocorrer já no dia 10 de maio, o clube de origem de Rashford continua observando de longe. O United, agora comandado por Michael Carrick, está em plena disputa por uma vaga nas competições europeias e tem se mantido relativamente discreto quanto ao futuro do atacante. A porta do Old Trafford não foi oficialmente fechada, mas a preferência do jogador é clara.