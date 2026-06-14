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Marcus Rashford pode PERMANECER no Manchester United, já que Michael Carrick abre as portas para um retorno surpreendente
O empréstimo do Barcelona chega ao fim
O atacante passou um tempo longe de Manchester depois de cair em desgraça com o ex-técnico Ruben Amorim, sendo emprestado ao Aston Villa e ao Barcelona. Apesar de ter ajudado o gigante catalão a reconquistar o título da La Liga no mês passado, agora é improvável que ele permaneça na Espanha de forma definitiva, após o Barcelona ter investido 70 milhões de libras na contratação de Anthony Gordon, do Newcastle.
Entende-se que o Barcelona recusou a opção de 30 milhões de libras que tinha para contratar Rashford em caráter definitivo, deixando-o em um limbo. Com o gigante espanhol voltando sua atenção para outros alvos, o caminho está livre para Rashford retornar a Carrington para os treinos de pré-temporada sob o olhar atento de Carrick.
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Carrick deixa a porta aberta para Rashford
Rashford, que marcou 87 gols em 287 partidas ao longo de nove anos na Premier League, não joga pelo United desde o confronto contra o Nottingham Forest, em dezembro de 2024. No entanto, ele continua sob contrato com os Red Devils até junho de 2028, e Carrick aparentemente deixou claro que acolheria de braços abertos seu retorno caso uma transferência definitiva para outro clube não se concretize.
O jornal The Sun informa que o técnico de Old Trafford tem mantido contato regular com o ala inglês de 28 anos e recebeu feedback positivo após sondar membros da liderança do time principal sobre um possível retorno ao elenco.
Nicky Butt se pronuncia sobre um possível retorno
O ex-meio-campista do United, Nicky Butt, acredita que o estilo de gestão de Carrick poderia levar à reintegração de Rashford. Falando sobre a situação, segundo o jornal The Sun, Butt disse: “É muito fácil dizer que a fase no Manchester United já passou, mas o fato é que ele ainda tem contrato e ganha um salário alto. Ele não vai abrir mão disso e não parece que algum clube vá contratá-lo pelo valor que o United quer por ele.”
Butt continuou: “Ele pode ser forçado a voltar ao United, pelo menos para a pré-temporada. Conhecendo Michael Carrick, ele vai receber bem qualquer jogador que apareça nos treinos e na pré-temporada. Ele não vai simplesmente mandar ninguém embora, ele não é esse tipo de pessoa. Se Rashford voltasse para a pré-temporada e Michael talvez não tivesse conseguido os jogadores certos que queria na janela de transferências, nunca se sabe. Se você está pagando tanto dinheiro a alguém, não pode simplesmente deixar de usá-lo.”
- AFP
Um caminho para a redenção em Old Trafford
Com base em suas próprias experiências de retorno a um clube após um período fora, Butt sugeriu que o trabalho árduo poderia conquistar os céticos. Butt foi emprestado ao Birmingham por uma temporada em 2005, antes de retornar ao Newcastle United. Ele acrescentou: “Lembro-me de quando voltei para o Newcastle vindo do Birmingham; não achava que fosse ficar lá. Fui vaiado ao entrar em campo contra o Villarreal. Entrei, marquei dois gols de cabeça e ainda fui vaiado ao sair de campo. Eu pensava que não havia como eu acabar ficando, que eles não iriam me aceitar. Mas treinei, trabalhei duro e joguei, acabei me tornando capitão do clube e ficando mais quatro anos.”
“Obviamente, seria melhor para ele ficar no Barcelona do que voltar ao Man United. O clube pode já ter tomado uma decisão, mas, de novo, se ele voltar para a pré-temporada com contrato como jogador do Man United, o Michael vai tratá-lo com respeito e consideração. Ele vai integrá-lo ao grupo e, se ele começar a treinar bem e parecer motivado e com vontade de provar seu valor. O importante é que, se não houver nenhum acordo em outro lugar, então você o tem, é tão simples quanto isso e você pode muito bem usá-lo.”