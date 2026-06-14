Marcus Rashford pode PERMANECER no Manchester United, já que Michael Carrick abre as portas para um retorno surpreendente

Com base em suas próprias experiências de retorno a um clube após um período fora, Butt sugeriu que o trabalho árduo poderia conquistar os céticos. Butt foi emprestado ao Birmingham por uma temporada em 2005, antes de retornar ao Newcastle United. Ele acrescentou: “Lembro-me de quando voltei para o Newcastle vindo do Birmingham; não achava que fosse ficar lá. Fui vaiado ao entrar em campo contra o Villarreal. Entrei, marquei dois gols de cabeça e ainda fui vaiado ao sair de campo. Eu pensava que não havia como eu acabar ficando, que eles não iriam me aceitar. Mas treinei, trabalhei duro e joguei, acabei me tornando capitão do clube e ficando mais quatro anos.”

“Obviamente, seria melhor para ele ficar no Barcelona do que voltar ao Man United. O clube pode já ter tomado uma decisão, mas, de novo, se ele voltar para a pré-temporada com contrato como jogador do Man United, o Michael vai tratá-lo com respeito e consideração. Ele vai integrá-lo ao grupo e, se ele começar a treinar bem e parecer motivado e com vontade de provar seu valor. O importante é que, se não houver nenhum acordo em outro lugar, então você o tem, é tão simples quanto isso e você pode muito bem usá-lo.”