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FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

Marcus Rashford pode PERMANECER no Manchester United, já que Michael Carrick abre as portas para um retorno surpreendente

M. Rashford
Manchester United
Premier League
M. Carrick
Mercado da bola

A carreira de Marcus Rashford no Manchester United pode não ter chegado ao fim, afinal, já que o técnico Michael Carrick estaria disposto a trazer o atacante de volta ao Old Trafford. O jogador de 28 anos parecia ter disputado sua última partida pelos Red Devils em 2024, mas uma série de desdobramentos no mercado de transferências abriu caminho para um retorno sensacional.

  • O empréstimo do Barcelona chega ao fim

    O atacante passou um tempo longe de Manchester depois de cair em desgraça com o ex-técnico Ruben Amorim, sendo emprestado ao Aston Villa e ao Barcelona. Apesar de ter ajudado o gigante catalão a reconquistar o título da La Liga no mês passado, agora é improvável que ele permaneça na Espanha de forma definitiva, após o Barcelona ter investido 70 milhões de libras na contratação de Anthony Gordon, do Newcastle.

    Entende-se que o Barcelona recusou a opção de 30 milhões de libras que tinha para contratar Rashford em caráter definitivo, deixando-o em um limbo. Com o gigante espanhol voltando sua atenção para outros alvos, o caminho está livre para Rashford retornar a Carrington para os treinos de pré-temporada sob o olhar atento de Carrick.

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  • Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Carrick deixa a porta aberta para Rashford

    Rashford, que marcou 87 gols em 287 partidas ao longo de nove anos na Premier League, não joga pelo United desde o confronto contra o Nottingham Forest, em dezembro de 2024. No entanto, ele continua sob contrato com os Red Devils até junho de 2028, e Carrick aparentemente deixou claro que acolheria de braços abertos seu retorno caso uma transferência definitiva para outro clube não se concretize.

    O jornal The Sun informa que o técnico de Old Trafford tem mantido contato regular com o ala inglês de 28 anos e recebeu feedback positivo após sondar membros da liderança do time principal sobre um possível retorno ao elenco.

  • Nicky Butt se pronuncia sobre um possível retorno

    O ex-meio-campista do United, Nicky Butt, acredita que o estilo de gestão de Carrick poderia levar à reintegração de Rashford. Falando sobre a situação, segundo o jornal The Sun, Butt disse: “É muito fácil dizer que a fase no Manchester United já passou, mas o fato é que ele ainda tem contrato e ganha um salário alto. Ele não vai abrir mão disso e não parece que algum clube vá contratá-lo pelo valor que o United quer por ele.”

    Butt continuou: “Ele pode ser forçado a voltar ao United, pelo menos para a pré-temporada. Conhecendo Michael Carrick, ele vai receber bem qualquer jogador que apareça nos treinos e na pré-temporada. Ele não vai simplesmente mandar ninguém embora, ele não é esse tipo de pessoa. Se Rashford voltasse para a pré-temporada e Michael talvez não tivesse conseguido os jogadores certos que queria na janela de transferências, nunca se sabe. Se você está pagando tanto dinheiro a alguém, não pode simplesmente deixar de usá-lo.”

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    Um caminho para a redenção em Old Trafford

    Com base em suas próprias experiências de retorno a um clube após um período fora, Butt sugeriu que o trabalho árduo poderia conquistar os céticos. Butt foi emprestado ao Birmingham por uma temporada em 2005, antes de retornar ao Newcastle United. Ele acrescentou: “Lembro-me de quando voltei para o Newcastle vindo do Birmingham; não achava que fosse ficar lá. Fui vaiado ao entrar em campo contra o Villarreal. Entrei, marquei dois gols de cabeça e ainda fui vaiado ao sair de campo. Eu pensava que não havia como eu acabar ficando, que eles não iriam me aceitar. Mas treinei, trabalhei duro e joguei, acabei me tornando capitão do clube e ficando mais quatro anos.”

    “Obviamente, seria melhor para ele ficar no Barcelona do que voltar ao Man United. O clube pode já ter tomado uma decisão, mas, de novo, se ele voltar para a pré-temporada com contrato como jogador do Man United, o Michael vai tratá-lo com respeito e consideração. Ele vai integrá-lo ao grupo e, se ele começar a treinar bem e parecer motivado e com vontade de provar seu valor. O importante é que, se não houver nenhum acordo em outro lugar, então você o tem, é tão simples quanto isso e você pode muito bem usá-lo.”