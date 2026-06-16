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Marcus Rashford para o Liverpool?! Andoni Iraola é instado a lançar uma oferta sensacional pelo “excelente” ponta do Manchester United
James apoia a surpreendente tentativa do Liverpool de contratar Rashford
James sugeriu que o Liverpool deveria explorar a possibilidade de contratar Rashford, em uma das propostas de transferência mais surpreendentes envolvendo os maiores rivais da Premier League. O ex-goleiro do Liverpool e da seleção inglesa acredita que a habilidade técnica e a inteligência futebolística de Rashford continuam entre as melhores do esporte, apesar das dúvidas sobre seu desempenho recente e seu futuro a longo prazo em Old Trafford.
- BetVictor
James explica por que Rashford seria uma boa opção para o Liverpool
Os comentários surgem em meio à incerteza que continua a pairar sobre Rashford, após notícias de que o Barcelona decidiu não exercer a opção de £30 milhões para tornar definitiva sua transferência por empréstimo, deixando o futuro do jogador da seleção inglesa em aberto.
Em entrevista à BetVictor, James disse: “Se eu fosse o Liverpool, tentaria contratar Marcus Rashford. Eu realmente tentaria. Se ele joga pela esquerda ou pela direita não é a questão principal. Primeiro, é preciso contratá-lo; depois, dar tempo para descobrir qual é a melhor posição para ele. Acho que ele é um jogador de futebol excepcional. Sua inteligência futebolística é fora do comum, assim como sua habilidade.”
Acredita-se que Iraola vá “reavivar” Rashford
James continua convencido de que o jogador de 28 anos ainda possui talento de nível de elite e citou suas atuações na Espanha como prova disso. Ele também acredita que o atual ambiente técnico do Liverpool ajudaria o atacante a voltar ao seu melhor nível.
“Vimos no Barcelona que, quando Marcus Rashford está em um ambiente agradável, ele é capaz de jogar um futebol incrível”, acrescentou James. “Não consigo imaginar que o Liverpool vá realmente contratá-lo, mas as rivalidades no futebol não deveriam impedir os clubes de buscar os melhores jogadores. Alguém como Andoni Iraola é competente o suficiente para criar um ambiente onde Rashford pudesse se destacar.”
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Uma decisão importante está por vir
Por enquanto, Rashford continua sob contrato com o Man Utd até 2028, o que significa que qualquer saída definitiva exigiria um acordo significativo entre todas as partes. O jornal The Sun noticiou recentemente que Michael Carrick o receberia de volta ao elenco caso uma transferência definitiva para outro clube não se concretize neste verão. No entanto, é improvável que uma decisão sobre seu futuro seja tomada antes do término da Copa do Mundo, já que ele continua lutando pelo principal título da América do Norte com a seleção da Inglaterra.