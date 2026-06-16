Marcus Rashford para o Liverpool?! Andoni Iraola é instado a lançar uma oferta sensacional pelo “excelente” ponta do Manchester United

Os comentários surgem em meio à incerteza que continua a pairar sobre Rashford, após notícias de que o Barcelona decidiu não exercer a opção de £30 milhões para tornar definitiva sua transferência por empréstimo, deixando o futuro do jogador da seleção inglesa em aberto.

Em entrevista à BetVictor, James disse: “Se eu fosse o Liverpool, tentaria contratar Marcus Rashford. Eu realmente tentaria. Se ele joga pela esquerda ou pela direita não é a questão principal. Primeiro, é preciso contratá-lo; depois, dar tempo para descobrir qual é a melhor posição para ele. Acho que ele é um jogador de futebol excepcional. Sua inteligência futebolística é fora do comum, assim como sua habilidade.”