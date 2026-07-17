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Marcus Rashford para o Arsenal? Prós e contras de uma possível transferência do Manchester United são destacados por um membro do elenco dos “Invincíveis”, enquanto surgem questionamentos sobre a venda de Leandro Trossard
Será que Rashford poderia se juntar a Tzolis no Emirates Stadium?
Esse processo parece ter começado com a contratação do ponta do Club Brugge, Christos Tzolis — que já tem experiência de vida na Inglaterra, graças a uma passagem pelo Norwich. O jogador da seleção grega tem 24 anos, então ainda pode ser contratado um jogador mais experiente para atuar ao lado dele.
A atenção pode se voltar para Rashford, já que o atacante de 28 anos tem gerado muitas especulações sobre seu futuro. Ele passou a última temporada emprestado ao Barcelona, conquistando o título da La Liga e marcando 14 gols em todas as competições.
Será que ele trocaria os campeões da Espanha pelo equivalente inglês? O Arsenal busca dar continuidade ao seu primeiro título da primeira divisão em 22 anos. A profundidade do elenco é fundamental, já que a participação na Liga dos Campeões também deve ser levada em conta — além das competições de copa nacionais.
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Rashford poderia ser uma pechincha se o Manchester United autorizasse a venda
Rashford parece estar buscando uma saída do Old Trafford, apesar de Michael Carrick, um rosto já conhecido, agora estar no comando técnico em Manchester. Ele traria mais prestígio ao elenco de Mikel Arteta — além de poder atuar pelas pontas ou no centro do ataque como atacante central.
Ele também pode não custar muito caro, em uma época em que valores na casa dos nove dígitos estão se tornando a norma, com o Barcelona abrindo mão da opção de adquirir um jogador emprestado e de grande rendimento por 26 milhões de libras (35 milhões de dólares). O United exigirá mais do que isso em uma venda definitiva, mas ainda há uma possível pechincha à disposição.
Será que Rashford seria uma contratação inteligente para os Gunners?
Questionado sobre se o jogador formado na base do United, que esteve a serviço da seleção na Copa do Mundo, poderia ser uma contratação inteligente para o Arsenal, Aliadiere — em entrevista concedida por cortesia da Wiz Slots — disse ao GOAL: “É uma boa opção. O ponto positivo de Marcus Rashford é que ele conhece o campeonato. Ele é britânico, vem da base do Man United, então sabe como funciona e como é lidar com a pressão.
“Mas quando você analisa suas últimas temporadas no Manchester United, também houve muitos altos e baixos por diferentes motivos. Então, você acha que, ao deixar o Trossard sair e contratar o Rashford, isso realmente garante um nível melhor, sucesso garantido e melhor retorno sobre o investimento? Não sei. Não tenho certeza disso. Não posso afirmar isso.
“Sei que são jogadores diferentes, mas acho que o Trossard, com os gols que ele marcou e os gols importantes que fez — aquele gol contra o West Ham no ano passado, foi esse gol que nos garantiu a classificação.
“Entendo perfeitamente que é preciso deixar os jogadores irem embora se eles quiserem seguir em frente, por motivos diversos, mas é preciso garantir que eles sejam substituídos por jogadores que vão render resultados imediatamente. E Rashford, ultimamente, tem apresentado, como eu disse, altos e baixos. Ele pode fazer partidas incríveis, mas também tem jogos em que simplesmente não aparece.
“Então você acaba pensando: é isso que o campeão da Inglaterra quer contratar? Não sei. Mas quando você vê a qualidade e a quantidade de grandes jogadores que o Arsenal tem, talvez Marcus Rashford chegue e nem sequer seja titular de imediato. Porque, quando você vê que o Martinelli ainda está lá... A gente simplesmente não sabe.
“Não tenho certeza se o Mikel está apenas procurando alguém para vir e ser o titular. Ele está procurando grandes jogadores que possam chegar e lutar pela vaga. E quem for o melhor e treinar melhor vai jogar no fim de semana.”
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O Arsenal reforça o elenco campeão da Premier League
Trossard deixou o norte de Londres para um novo desafio na Turquia, pelo Beşiktaş. Tzolis parece destinado a se tornar o substituto imediato do belga, que marcou 36 gols pelo Arsenal em 174 partidas.
Se o craque brasileiro Martinelli também decidir sair, será necessário investir mais dinheiro em reforços ofensivos, que são extremamente necessários. O nome de Rashford pode surgir nas discussões sobre contratações nesse momento, o que promete ser um verão agitado para um jogador ansioso por receber boas notícias após ter passado pela decepção da semifinal da Copa do Mundo com a Inglaterra.
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