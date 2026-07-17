Marcus Rashford para o Arsenal? Prós e contras de uma possível transferência do Manchester United são destacados por um membro do elenco dos “Invincíveis”, enquanto surgem questionamentos sobre a venda de Leandro Trossard

Questionado sobre se o jogador formado na base do United, que esteve a serviço da seleção na Copa do Mundo, poderia ser uma contratação inteligente para o Arsenal, Aliadiere — em entrevista concedida por cortesia da Wiz Slots — disse ao GOAL: “É uma boa opção. O ponto positivo de Marcus Rashford é que ele conhece o campeonato. Ele é britânico, vem da base do Man United, então sabe como funciona e como é lidar com a pressão.

“Mas quando você analisa suas últimas temporadas no Manchester United, também houve muitos altos e baixos por diferentes motivos. Então, você acha que, ao deixar o Trossard sair e contratar o Rashford, isso realmente garante um nível melhor, sucesso garantido e melhor retorno sobre o investimento? Não sei. Não tenho certeza disso. Não posso afirmar isso.

“Sei que são jogadores diferentes, mas acho que o Trossard, com os gols que ele marcou e os gols importantes que fez — aquele gol contra o West Ham no ano passado, foi esse gol que nos garantiu a classificação.

“Entendo perfeitamente que é preciso deixar os jogadores irem embora se eles quiserem seguir em frente, por motivos diversos, mas é preciso garantir que eles sejam substituídos por jogadores que vão render resultados imediatamente. E Rashford, ultimamente, tem apresentado, como eu disse, altos e baixos. Ele pode fazer partidas incríveis, mas também tem jogos em que simplesmente não aparece.

“Então você acaba pensando: é isso que o campeão da Inglaterra quer contratar? Não sei. Mas quando você vê a qualidade e a quantidade de grandes jogadores que o Arsenal tem, talvez Marcus Rashford chegue e nem sequer seja titular de imediato. Porque, quando você vê que o Martinelli ainda está lá... A gente simplesmente não sabe.

“Não tenho certeza se o Mikel está apenas procurando alguém para vir e ser o titular. Ele está procurando grandes jogadores que possam chegar e lutar pela vaga. E quem for o melhor e treinar melhor vai jogar no fim de semana.”