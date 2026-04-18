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Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Marcus Rashford para a Juventus? Gigante da Série A planeja transferência ambiciosa pelo atacante do Manchester United, enquanto se aproxima sua saída do Barcelona

M. Rashford
Juventus
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Mercado da bola

Marcus Rashford pode estar prestes a realizar uma transferência de grande repercussão para a Itália, à medida que a Juventus intensifica seu interesse pelo atacante do Manchester United. Com seu atual período de empréstimo ao Barcelona chegando ao fim, o jogador da seleção inglesa enfrenta um futuro incerto na próxima janela de transferências.

  • O Barcelona hesita em fechar o contrato definitivo

    Apesar de seu inegável pedigree, a passagem de Rashford pela Catalunha parece estar chegando ao fim. Segundo relatos, parece cada vez menos provável que o Barcelona exerça a opção de compra do jogador da seleção inglesa, que passou a atual temporada emprestado no Camp Nou.

    A diretoria do Blaugrana está operando sob restrições financeiras rigorosas e avaliando cada investimento com extrema cautela. Há indícios de que o gigante catalão não tem intenção de gastar os € 30 milhões necessários para garantir os serviços do jogador de 28 anos em caráter definitivo. Embora o valor seja considerado justo para um jogador de sua qualidade, a prioridade do Barça continua sendo reduzir sua substancial folha salarial.

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    Um retorno a Old Trafford e uma nova porta se abre

    Devido à relutância do Barcelona, espera-se que Rashford retorne ao United neste verão, mas apenas por um curto período. O atacante inglês disputou 43 partidas em todas as competições nesta temporada, marcando 12 gols e dando 13 assistências. Apesar desse desempenho, os Red Devils estariam dispostos a colocar o jogador formado na base de volta no mercado, tornando-o uma das oportunidades mais interessantes para os clubes de elite da Europa durante a próxima janela de transferências.

    Essa incerteza abriu as portas para a Juventus entrar na disputa, de acordo com reportagens na Itália. Os Bianconeri, que não conquistam o título da Série A desde 2020, estão passando por uma campanha difícil após as eliminações nas quartas de final da Coppa Italia e nas eliminatórias da fase de mata-mata da Liga dos Campeões. Atualmente na quarta posição e lutando para garantir uma vaga na Liga dos Campeões para a próxima temporada, o clube está em busca de jogadores internacionais de alto calibre. Rashford, com sua velocidade e versatilidade, é visto como a escolha perfeita para as necessidades táticas da “Velha Senhora”, que busca reconstruir seu ataque.

  • O quebra-cabeça financeiro dos Bianconeri

    Embora o interesse de Turim seja genuíno, a logística financeira da negociação continua sendo um obstáculo significativo. Para superar esses obstáculos, a Juventus está considerando uma proposta baseada em um acordo de empréstimo que inclua uma opção ou uma obrigação de compra. Isso permitiria ao clube italiano integrar o atacante à Série A sem um gasto de capital imediato e significativo durante a fase inicial da transferência.

    A principal preocupação da Juventus continua sendo o salário atual de Rashford. No entanto, um possível avanço poderia estar na disposição do United em facilitar a saída. Relatos sugerem que um acordo poderia ser alcançado, no qual o clube da Premier League arcaria com uma parte significativa de seu salário de € 11 milhões por temporada.


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    Da especulação à realidade

    Se o United concordar em arcar com grande parte do salário do jogador para facilitar a venda, a possibilidade de ver Rashford vestindo a camisa preta e branca passa de uma mera sugestão para uma realidade concreta no mercado. O atacante, que já conquistou a Supercopa da Espanha nesta temporada e está prestes a adicionar um título da La Liga ao seu palmarés, com o Barcelona mantendo uma vantagem de nove pontos sobre o Real Madrid, representaria uma importante demonstração de intenções para a Juventus, que busca retornar ao topo do futebol nacional e europeu.

    Para Rashford, uma transferência para a Itália representaria um novo começo e uma terceira grande liga em outras tantas temporadas. À medida que a janela de transferências de verão se aproxima, todos os olhos estarão voltados para saber se os gigantes da Série A conseguirão negociar com sucesso os complexos termos financeiros necessários para trazer o astro inglês ao Allianz Stadium.