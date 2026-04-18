Marcus Rashford para a Juventus? Gigante da Série A planeja transferência ambiciosa pelo atacante do Manchester United, enquanto se aproxima sua saída do Barcelona

Devido à relutância do Barcelona, espera-se que Rashford retorne ao United neste verão, mas apenas por um curto período. O atacante inglês disputou 43 partidas em todas as competições nesta temporada, marcando 12 gols e dando 13 assistências. Apesar desse desempenho, os Red Devils estariam dispostos a colocar o jogador formado na base de volta no mercado, tornando-o uma das oportunidades mais interessantes para os clubes de elite da Europa durante a próxima janela de transferências.

Essa incerteza abriu as portas para a Juventus entrar na disputa, de acordo com reportagens na Itália. Os Bianconeri, que não conquistam o título da Série A desde 2020, estão passando por uma campanha difícil após as eliminações nas quartas de final da Coppa Italia e nas eliminatórias da fase de mata-mata da Liga dos Campeões. Atualmente na quarta posição e lutando para garantir uma vaga na Liga dos Campeões para a próxima temporada, o clube está em busca de jogadores internacionais de alto calibre. Rashford, com sua velocidade e versatilidade, é visto como a escolha perfeita para as necessidades táticas da “Velha Senhora”, que busca reconstruir seu ataque.