Marcus Rashford no Real Madrid?! José Mourinho “adoraria” contratar o jogador marginalizado do Manchester United numa transferência surpreendente que enfureceria o Barcelona

Em sua newsletter “Inside Football”, o jornalista do The Independent, Miguel Delaney, descreveu a evolução da situação e destacou as vantagens táticas que Mourinho vê na contratação do atacante de 28 anos.

Delaney escreveu: “Se houver uma mudança significativa, porém, algumas fontes próximas à situação dizem que Mourinho pode adicionar ainda mais intriga ao tentar contratar Marcus Rashford. O The Independent noticiou na quinta-feira que o Barcelona enfrenta uma renegociação prolongada com o Manchester United sobre o atacante.

“Mourinho já tem um bom relacionamento com Rashford e há a sensação de que ele adoraria fazer isso por dois motivos: primeiro, para contratar um bom jogador que ele conhece; segundo, para já causar transtornos e alguns problemas para o Barcelona.”