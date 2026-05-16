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Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Marcus Rashford no Real Madrid?! José Mourinho “adoraria” contratar o jogador marginalizado do Manchester United numa transferência surpreendente que enfureceria o Barcelona

Mercado da bola
M. Rashford
J. Mourinho
Real Madrid
Barcelona
La Liga
Manchester United
Premier League

Segundo relatos, José Mourinho estaria interessado em lançar uma operação sensacional no mercado de transferências de verão para contratar o ponta do Manchester United, Marcus Rashford, para o Real Madrid. Essa jogada tática surpreendente iria frustrar diretamente as tentativas do arquirrival Barcelona de garantir a contratação definitiva do atacante, após uma passagem por empréstimo de grande sucesso do jogador da seleção inglesa na Catalunha.

  • Mourinho vai fazer uma jogada sensacional envolvendo Rashford?

    Rashford revitalizou completamente sua carreira desde que chegou ao Barcelona por empréstimo do United, ajudando a equipe de Hansi Flick a conquistar tanto a Supercopa da Espanha quanto o título da La Liga. No entanto, surgiram complicações financeiras, com o gigante catalão relutante em exercer a opção de compra definitiva de € 30 milhões (£ 26,2 milhões). Essa hesitação permitiu que o novo técnico do Real Madrid, Mourinho — que, segundo relatos, já teria um acordo de princípio com o Bernabéu —, cogitasse uma ousada investida para contratar seu ex-atacante de Old Trafford.

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  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Adoraria fazer isso por dois motivos"

    Em sua newsletter “Inside Football”, o jornalista do The Independent, Miguel Delaney, descreveu a evolução da situação e destacou as vantagens táticas que Mourinho vê na contratação do atacante de 28 anos.

    Delaney escreveu: “Se houver uma mudança significativa, porém, algumas fontes próximas à situação dizem que Mourinho pode adicionar ainda mais intriga ao tentar contratar Marcus Rashford. O The Independent noticiou na quinta-feira que o Barcelona enfrenta uma renegociação prolongada com o Manchester United sobre o atacante.

    “Mourinho já tem um bom relacionamento com Rashford e há a sensação de que ele adoraria fazer isso por dois motivos: primeiro, para contratar um bom jogador que ele conhece; segundo, para já causar transtornos e alguns problemas para o Barcelona.”

  • Rashford reitera seu compromisso com a Catalunha

    Rashford tem reiterado constantemente seu desejo de permanecer no Camp Nou, tendo marcado impressionantes 14 gols e dado 14 assistências nesta temporada.

    Refletindo sobre sua passagem pelo clube, ele disse: “Ah, sim, com certeza. Estou curtindo este clube e acho que, para qualquer pessoa que ama futebol, o Barcelona é um dos principais clubes da história do esporte. Para um jogador, é uma honra.”

    Mais tarde, ele acrescentou: “Não sei. Não sou mágico, mas se fosse, ficaria. Veremos. Vim para cá para vencer. Quero conquistar o máximo possível. Este é mais um título a ser somado à lista. Esta é uma equipe maravilhosa, que vai conquistar muitas vitórias no futuro; fazer parte disso seria especial.”

  • Manchester United Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD8Getty Images Sport

    A disputa pelas transferências se intensifica

    Uma janela de transferências de verão de alto risco se aproxima, enquanto o United aguarda uma resolução definitiva sobre o futuro a longo prazo de Rashford. O Barcelona precisa urgentemente conduzir renegociações prolongadas para atender aos desejos de Flick, mas sua delicada situação financeira o deixa extremamente vulnerável às pressões do mercado externo. Com Mourinho prestes a assumir oficialmente o comando em Madri, qualquer atraso adicional por parte da diretoria catalã poderia permitir que o Real Madrid entrasse em cena e fechasse uma negociação altamente controversa.