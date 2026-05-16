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Marcus Rashford no Real Madrid?! José Mourinho “adoraria” contratar o jogador marginalizado do Manchester United numa transferência surpreendente que enfureceria o Barcelona
Mourinho vai fazer uma jogada sensacional envolvendo Rashford?
Rashford revitalizou completamente sua carreira desde que chegou ao Barcelona por empréstimo do United, ajudando a equipe de Hansi Flick a conquistar tanto a Supercopa da Espanha quanto o título da La Liga. No entanto, surgiram complicações financeiras, com o gigante catalão relutante em exercer a opção de compra definitiva de € 30 milhões (£ 26,2 milhões). Essa hesitação permitiu que o novo técnico do Real Madrid, Mourinho — que, segundo relatos, já teria um acordo de princípio com o Bernabéu —, cogitasse uma ousada investida para contratar seu ex-atacante de Old Trafford.
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"Adoraria fazer isso por dois motivos"
Em sua newsletter “Inside Football”, o jornalista do The Independent, Miguel Delaney, descreveu a evolução da situação e destacou as vantagens táticas que Mourinho vê na contratação do atacante de 28 anos.
Delaney escreveu: “Se houver uma mudança significativa, porém, algumas fontes próximas à situação dizem que Mourinho pode adicionar ainda mais intriga ao tentar contratar Marcus Rashford. O The Independent noticiou na quinta-feira que o Barcelona enfrenta uma renegociação prolongada com o Manchester United sobre o atacante.
“Mourinho já tem um bom relacionamento com Rashford e há a sensação de que ele adoraria fazer isso por dois motivos: primeiro, para contratar um bom jogador que ele conhece; segundo, para já causar transtornos e alguns problemas para o Barcelona.”
Rashford reitera seu compromisso com a Catalunha
Rashford tem reiterado constantemente seu desejo de permanecer no Camp Nou, tendo marcado impressionantes 14 gols e dado 14 assistências nesta temporada.
Refletindo sobre sua passagem pelo clube, ele disse: “Ah, sim, com certeza. Estou curtindo este clube e acho que, para qualquer pessoa que ama futebol, o Barcelona é um dos principais clubes da história do esporte. Para um jogador, é uma honra.”
Mais tarde, ele acrescentou: “Não sei. Não sou mágico, mas se fosse, ficaria. Veremos. Vim para cá para vencer. Quero conquistar o máximo possível. Este é mais um título a ser somado à lista. Esta é uma equipe maravilhosa, que vai conquistar muitas vitórias no futuro; fazer parte disso seria especial.”
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A disputa pelas transferências se intensifica
Uma janela de transferências de verão de alto risco se aproxima, enquanto o United aguarda uma resolução definitiva sobre o futuro a longo prazo de Rashford. O Barcelona precisa urgentemente conduzir renegociações prolongadas para atender aos desejos de Flick, mas sua delicada situação financeira o deixa extremamente vulnerável às pressões do mercado externo. Com Mourinho prestes a assumir oficialmente o comando em Madri, qualquer atraso adicional por parte da diretoria catalã poderia permitir que o Real Madrid entrasse em cena e fechasse uma negociação altamente controversa.