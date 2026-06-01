Marcus Rashford no Arsenal? Os Gunners “podem entrar em contato” com o atacante do Manchester United, já que o Barcelona se recusa a pagar a opção de compra de 26 milhões de libras pelo jogador, que marcou 14 gols durante o período de empréstimo

O Arsenal surgiu como um possível destino para Rashford neste verão, com a comitiva do atacante acreditando que os Gunners poderiam “bater à porta” se o preço fosse justo, segundo o Daily Mail. O craque, de propriedade do Manchester United, passou a temporada emprestado ao Barcelona, onde revitalizou sua carreira sob o comando de Hansi Flick, mas as restrições financeiras no Camp Nou colocaram em dúvida sua permanência definitiva.

Embora Rashford continue feliz na Espanha, o Barcelona estaria relutante em exercer sua opção de compra definitiva de 26 milhões de libras devido a restrições financeiras. Essa incerteza despertou o interesse de vários grandes clubes europeus, com Arsenal, Chelsea e Bayern de Munique acompanhando de perto a situação do jogador de 28 anos, que se prepara para romper definitivamente os laços com o United.