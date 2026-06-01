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Marcus Rashford no Arsenal? Os Gunners “podem entrar em contato” com o atacante do Manchester United, já que o Barcelona se recusa a pagar a opção de compra de 26 milhões de libras pelo jogador, que marcou 14 gols durante o período de empréstimo
Alerta para os torcedores do Arsenal: o futuro de Rashford está em jogo
O Arsenal surgiu como um possível destino para Rashford neste verão, com a comitiva do atacante acreditando que os Gunners poderiam “bater à porta” se o preço fosse justo, segundo o Daily Mail. O craque, de propriedade do Manchester United, passou a temporada emprestado ao Barcelona, onde revitalizou sua carreira sob o comando de Hansi Flick, mas as restrições financeiras no Camp Nou colocaram em dúvida sua permanência definitiva.
Embora Rashford continue feliz na Espanha, o Barcelona estaria relutante em exercer sua opção de compra definitiva de 26 milhões de libras devido a restrições financeiras. Essa incerteza despertou o interesse de vários grandes clubes europeus, com Arsenal, Chelsea e Bayern de Munique acompanhando de perto a situação do jogador de 28 anos, que se prepara para romper definitivamente os laços com o United.
- AFP
Arteta exige uma janela de transferências de verão “ambiciosa”
Os rumores sobre Rashford surgem em um momento em que Arteta está exigindo um investimento significativo da diretoria do Arsenal. Após a dolorosa derrota na final da Liga dos Campeões para o Paris Saint-Germain, o espanhol instou o clube a agir com determinação no mercado para garantir que a equipe continue competitiva no mais alto nível.
Arteta declarou: “Começamos a tomar algumas decisões muito importantes se quisermos alcançar outro nível. E teremos que demonstrar essa ambição, pois somos mais do que capazes de fazê-lo, mas isso exigirá que sejamos muito, muito ambiciosos, muito rápidos e muito inteligentes.”
O dilema financeiro do Barcelona, apesar do impacto de Rashford
A situação se complica pelo fato de o Barcelona estar realmente satisfeito com o desempenho de Rashford. O diretor esportivo Deco elogiou recentemente o profissionalismo do atacante e sua capacidade de se adaptar ao sistema de Flick, destacando que ele conseguiu preencher com sucesso a lacuna deixada por outras estrelas durante sua passagem pela Catalunha.
Falando sobre a contribuição do atacante, Deco disse à BBC Sport: “Marcus nos ajudou muito porque veio por empréstimo; não é fácil vir por empréstimo como um jogador como ele, pois é um jogador de ponta. Ele nos ajudou muito porque teve a responsabilidade de substituir Raphinha; não é fácil, mas ele se saiu muito bem.” Apesar disso, a chegada de Anthony Gordon, companheiro de Rashford na seleção, por € 80 milhões apertou ainda mais o orçamento, deixando o jogador de 28 anos em uma situação incerta.
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Revelada a estratégia geral de transferências do Arsenal
Rashford não é o único nome na lista do Arsenal, que busca reforçar seu elenco. A reportagem também destaca que o clube está de olho no jovem jogador do Real Madrid, Victor Valdepeñas, e na dupla do Newcastle, Tino Livramento e Sandro Tonali. Além disso, está se desenhando uma disputa com o Manchester United pelo sensacional Jeremy Monga, de 16 anos, do Leicester City, já que os Gunners buscam garantir os melhores jovens talentos da Inglaterra.
Com uma receita projetada de cerca de 770 milhões de libras, espera-se que a família Kroenke apoie a visão de Arteta. Embora o alvo principal continue sendo um atacante de renome como Julián Álvarez, a possibilidade de contratar Rashford, que marcou 14 gols pelo Barça na última temporada, representa uma opção versátil e comprovada na Premier League que poderia elevar o nível do ataque dos Gunners na próxima temporada.