Marcus Rashford “não tem futuro no Manchester United”, enquanto o Barcelona planeja novas negociações com os Red Devils antes da Copa do Mundo

O Blaugrana está intensificando os esforços para contratar Rashford em definitivo após sua produtiva passagem por empréstimo na Espanha e, de acordo com a talkSPORT, o Barça planeja retomar as negociações com os Red Devils antes da Copa do Mundo de 2026. O jogador da seleção inglesa marcou 14 gols e deu 14 assistências em 49 partidas, convencendo Hansi Flick de que ele deve continuar fazendo parte do projeto ofensivo de longo prazo do clube.

O time catalão teria chegado a um acordo com Rashford, que está disposto a aceitar uma estrutura contratual revisada e um salário total reduzido para facilitar a transferência. As limitações financeiras do Barça significam que as negociações com o Man Utd agora se concentrarão no valor da transferência. O United, no entanto, se recusa a baixar suas exigências. O time da Premier League quer que o Barcelona ative a opção de compra de € 30 milhões (£ 26 milhões) incluída no contrato de empréstimo original e não está disposto a aceitar outro acordo temporário.