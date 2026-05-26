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Marcus Rashford “não tem futuro no Manchester United”, enquanto o Barcelona planeja novas negociações com os Red Devils antes da Copa do Mundo
O Barcelona intensifica a busca por Rashford
O Blaugrana está intensificando os esforços para contratar Rashford em definitivo após sua produtiva passagem por empréstimo na Espanha e, de acordo com a talkSPORT, o Barça planeja retomar as negociações com os Red Devils antes da Copa do Mundo de 2026. O jogador da seleção inglesa marcou 14 gols e deu 14 assistências em 49 partidas, convencendo Hansi Flick de que ele deve continuar fazendo parte do projeto ofensivo de longo prazo do clube.
O time catalão teria chegado a um acordo com Rashford, que está disposto a aceitar uma estrutura contratual revisada e um salário total reduzido para facilitar a transferência. As limitações financeiras do Barça significam que as negociações com o Man Utd agora se concentrarão no valor da transferência. O United, no entanto, se recusa a baixar suas exigências. O time da Premier League quer que o Barcelona ative a opção de compra de € 30 milhões (£ 26 milhões) incluída no contrato de empréstimo original e não está disposto a aceitar outro acordo temporário.
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O United mantém-se firme quanto à estrutura de transferências
Os Red Devils teriam deixado claro que desejam uma separação definitiva de Rashford neste verão. O clube também está empenhado em retirar o salário do jogador das contas, como parte de seus planos de reformulação do elenco. O diretor esportivo do Barcelona, Deco, teria explorado estruturas alternativas, incluindo mais um empréstimo com opção de compra, mas o United resistiu a essas propostas.
O aumento salarial de Rashford após a classificação para a Liga dos Campeões teria aumentado ainda mais a pressão sobre o clube para concluir a venda. Apesar dos rumores sobre outros alvos para o ataque, o Barcelona ainda considera Rashford sua contratação prioritária. Flick também continua totalmente empenhado em trazer o atacante inglês de volta ao Camp Nou.
O Barcelona acredita que Rashford lhes dá uma vantagem
O Barcelona acredita que o desejo de Rashford de permanecer na Espanha fortalece sua posição nas negociações. O atacante, segundo relatos, não tem interesse em retornar a Old Trafford e tem desencorajado o interesse de outros clubes, limitando as opções do United no mercado. Essa postura incentivou o Barcelona a continuar explorando estruturas de pagamento flexíveis, incluindo parcelas diferidas ou um acordo de compra obrigatória em 2027.
Mesmo assim, o clube continua ciente de que pagar o valor total de € 30 milhões pode, em última instância, ser inevitável. As opções alternativas na lista do Barcelona também se revelariam muito mais caras. Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, e o atacante do Chelsea João Pedro têm sido acompanhados, mas seus clubes não estão dispostos a negociar valores mais baixos.
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O Barcelona enfrenta negociações decisivas
Espera-se que o Barça continue as negociações com o Manchester United na tentativa de definir o futuro de Rashford antes do início da pré-temporada. O jogador também deseja clareza sobre sua situação após ter sido convocado por Thomas Tuchel para a seleção inglesa que disputará a Copa do Mundo. O United, por sua vez, parece determinado a evitar mais um acordo de empréstimo e continuará pressionando por uma transferência definitiva.