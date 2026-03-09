Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Marcus Rashford Barcelona GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traduzido por

Marcus Rashford marcou quatro gols em quatro meses — então por que o Barcelona está tão desesperado para pagar £ 26 milhões pelo jogador emprestado pelo Manchester United?

Xavier Vilajoana ganhou as manchetes durante sua tentativa fracassada de se tornar o novo presidente do Barcelona ao afirmar ter já feito “algum contato” com o astro do Bayern de Munique, Harry Kane, sobre uma transferência para o Camp Nou. Na realidade, porém, o assunto mais interessante levantado pelo engenheiro industrial durante a campanha eleitoral girou em torno de outro inglês, Marcus Rashford.

Como todos sabemos, o Barcelona tem um acordo com o Manchester United para contratar o versátil atacante no final da temporada por apenas € 30 milhões (£ 26 milhões/$ 35 milhões), mas Vilajoana questionou abertamente se esse dinheiro não seria melhor gasto para trazer Jan Virgili de volta à Catalunha. O jogador de 19 anos só saiu para o Real Mallorca no verão passado, mas o Blaugrana tem uma opção de preferência sobre o jogador da seleção sub-21 da Espanha, que acumulou seis assistências na La Liga nesta temporada.

Os números de Rashford são muito melhores (23 participações em gols em todas as competições) e, neste momento, acredita-se que seu empréstimo será transformado em contrato definitivo neste verão — desde que, é claro, Joan Laporta seja reeleito presidente. No entanto, mesmo isso não significaria necessariamente que Rashford continuaria no Barcelona na próxima temporada...

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-MANCHESTER UNITED-RASHFORDAFP

    Golpe livre

    O Barcelona fez muitas contratações chocantes na última década — razão pela qual continua em uma situação financeira tão precária —, mas aproveitar ao máximo o desespero do United para se livrar de Rashford foi uma jogada de mestre.

    O jogador da seleção inglesa pode ter sofrido uma queda dramática de rendimento em Old Trafford em meio a um intenso escrutínio de seu comportamento supostamente pouco profissional, mas ele mostrou o suficiente durante os seis meses em que esteve emprestado ao Aston Villa na última temporada para sugerir que estava determinado a colocar sua carreira de volta nos trilhos, longe do intenso escrutínio que acompanha jogar pelo clube da sua cidade natal.

    De fato, esse período positivo de empréstimo em Birmingham ajudou a convencer o diretor esportivo do Barça, Deco, de que Rashford era um risco que valia a pena correr, praticamente uma aposta gratuita, já que o United estava disposto a deixá-lo sair por empréstimo com opção de compra.

    De acordo com relatos, os dirigentes da INEOS agora se arrependem profundamente dos termos desse acordo — e é fácil entender por quê. Retirar Rashford da folha de pagamento era a prioridade número 1, já que isso, mesmo que fosse apenas por uma única temporada, economizaria ao United aproximadamente £ 15 milhões (US$ 20 milhões). No entanto, o acordo de empréstimo deveria ter sido “seco” ou a opção de compra deveria ter sido muito mais alta, porque € 30 milhões parecem uma pechincha para o Barça.

    • Publicidade
  • DecoGetty Images

    Corte salarial crucial

    Olhando de uma perspectiva puramente esportiva, o Barcelona está conseguindo o que queria com Rashford.

    A linha de ataque praticamente se formou sozinha na última temporada, com Raphinha, Robert Lewandowski e Lamine Yamal formando um dos trios ofensivos mais devastadores do futebol mundial. No entanto, Hansi Flick sentiu que faltava uma alternativa de alta qualidade para Raphinha na ala esquerda, especialmente porque o técnico estava intrigado com a ideia de mover o brasileiro para a função de camisa 10.

    Rashford se encaixava perfeitamente no perfil e ainda tinha a vantagem adicional de poder jogar no ataque, se necessário. A importância das condições financeiras favoráveis do acordo não pode ser subestimada, pois Rashford estava tão interessado em se transferir para o Camp Nou que estava disposto a aceitar uma redução salarial, tornando sua contratação uma decisão óbvia aos olhos de Deco.

    “Ele fez um ótimo trabalho no Villa”, disse o ex-meio-campista do Barça aoSPORT. “Na verdade, o Aston Villa o teria mantido se fosse possível. Sei disso porque conversei com pessoas de lá.

    Mas ele só queria vir para o Barça, e isso é algo muito positivo. O fato de ele ter aceitado um salário menor para que isso acontecesse é uma demonstração clara de quanto ele queria vir, e estamos muito felizes com isso. Ele é um jogador que contribui muito para a equipe.”

  • “Espetacular”

    Rashford certamente desempenhou bem o papel de substituto de Raphinha. Ele só foi titular em 13 jogos na La Liga, mas contribuiu com 12 participações em gols, além de ter se mostrado particularmente útil na Liga dos Campeões (cinco gols e quatro assistências). De fato, antes da partida de ida das oitavas de final na quarta-feira, em Newcastle, vale lembrar que a carreira de Rashford no Barça praticamente decolou no St. James' Park há seis meses, quando ele marcou dois gols na vitória do Blaugrana por 2 a 1 em Tyneside.

    Foram dois gols excelentes, com Rashford abrindo o placar com uma cabeçada fantástica antes de dobrar a vantagem de sua equipe com um chute forte de longa distância que bateu na parte de baixo da trave antes de entrar.

    “Marcus é espetacular”, elogiou seu companheiro de equipe Ronald Araujo após a partida. “Ele faz o mesmo nos treinos. Estamos muito felizes por tê-lo conosco, porque ele tem muita qualidade.”

  • Villarreal CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    'Mentalidade perfeita'

    Pode-se facilmente argumentar que Rashford não atingiu o mesmo nível desde sua última visita ao St. James' Park, e vale a pena notar que ele marcou apenas quatro gols nos últimos quatro meses. No entanto, o retorno de Raphinha às atividades após a pausa internacional de novembro é um fator atenuante nesse sentido, já que ele continua sendo o líder indiscutível deste time do Barça.

    Flick também foi rápido em apontar que a reação de Rashford ao passar cada vez mais tempo no banco tem sido exemplar.

    “Tento conversar com todos os jogadores quando eles não são escalados”, explicou recentemente o alemão, “e da última vez que conversei com Marcus, ele me respondeu: ‘Chefe, você não precisa me explicar suas decisões. O mais importante é a equipe. Temos que conquistar os três pontos. O resto não é tão importante’”.

    “Essa é a mentalidade perfeita — e é por isso que estou tão feliz por tê-lo. Quando ele está no banco, ele mostra que temos um elenco bom e profundo. O que posso dizer é que ele é um jogador absolutamente profissional. No início, ele teve que se adaptar um pouco, mas agora está no seu melhor nível.”

  • FBL-ENG-PRESSERAFP

    “Precisa se esforçar mais”

    Como quase sempre acontece com Rashford — pelo menos desde sua sensacional temporada 2022-23 com o United e a Inglaterra —, há sempre a sensação incômoda de que ele poderia estar fazendo mais. Em outubro, Thomas Tuchel mencionou o fato de que é mais do que um pouco preocupante que ainda estejamos esperando Rashford atingir seu pleno potencial aos 28 anos de idade.

    “Ele pode ser um dos melhores do mundo”, disse o técnico da seleção inglesa aos repórteres. “A qualidade que vejo nos treinos, o finalização com as duas pernas e com a cabeça. Ele é explosivo, rápido, forte no jogo aéreo, então onde estão os limites? Não há limites.

    Mas os números não refletem o potencial. Ele precisa se esforçar mais. Isso significa mais gols e assistências. E foi isso que eu disse a ele.”

    Mas também por Flick, que também usou a temida palavra “potencial” ao se referir a Rashford.

    “Estou muito satisfeito com ele”, disse o ex-técnico do Bayern de Munique. “Mas com sua velocidade e técnica, ele pode nos dar muito mais. Quero que todos estejam no seu melhor e isso tem a ver com mentalidade, atitude durante os treinos... É isso que queremos ver. Sempre se esforçando para ser melhor.”

    Flick, porém, nunca disse nada que sugira que não quer continuar trabalhando com Rashford na próxima temporada. Pelo contrário, ele tem sido bastante aberto sobre o fato de que gostaria de vê-lo se transferir para o clube de forma permanente, ao mesmo tempo em que respeita muito as restrições orçamentárias do Barça.

    A questão é que, de qualquer forma, manter Rashford seria uma jogada inteligente do Barça.

  • marcus-rashford-(C)Getty Images

    “Ele tem tudo.”

    O desempenho de Rashford nas últimas semanas certamente poderia ter sido melhor, mas seu valor de mercado já aumentou desde sua chegada à Catalunha, o que significa que o Barça faria bem em exercer sua opção de contratar o atacante por apenas € 30 milhões, pois assim estaria em posição de quase certamente vendê-lo com lucro para um clube da Premier League antes do fechamento da janela de transferências de verão.

    Rashford, obviamente, não quer isso. Ele disse várias vezes que nada lhe daria mais prazer do que prolongar a sua estadia no Camp Nou. Sempre falou muito bem do seu treinador, dos seus companheiros de equipa, do clube e da cidade, ao mesmo tempo que se empenhou em aprender a língua. Também conquistou o respeito de muitas pessoas no Barça com o seu desempenho em campo e a sua conduta fora dele. 

    “Ele tem tudo”, disse Lewandowski àSky Sports na semana passada. “Ele tem velocidade, técnica, chute, pé esquerdo, pé direito, habilidade. Marcus é um cara que, se você lhe der confiança e ele perceber que você acredita nele, ele pode retribuir com 200%.”

    Ele certamente poderia ajudar o Barcelona a dobrar seu dinheiro neste verão, mas não são esses números que o preocupam. Como Tuchel apontou, o que Rashford precisa é de ainda mais gols e assistências — porque já sabemos que contratá-lo faz sentido financeiro para o Blaugrana, mas a única maneira de ele definitivamente permanecer no Camp Nou é se isso também fizer sentido esportivo.

Liga dos Campeões
Newcastle crest
Newcastle
NEW
Barcelona crest
Barcelona
BAR
0