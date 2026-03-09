Marcus Rashford marcou quatro gols em quatro meses — então por que o Barcelona está tão desesperado para pagar £ 26 milhões pelo jogador emprestado pelo Manchester United?

O Barcelona fez muitas contratações chocantes na última década — razão pela qual continua em uma situação financeira tão precária —, mas aproveitar ao máximo o desespero do United para se livrar de Rashford foi uma jogada de mestre.

O jogador da seleção inglesa pode ter sofrido uma queda dramática de rendimento em Old Trafford em meio a um intenso escrutínio de seu comportamento supostamente pouco profissional, mas ele mostrou o suficiente durante os seis meses em que esteve emprestado ao Aston Villa na última temporada para sugerir que estava determinado a colocar sua carreira de volta nos trilhos, longe do intenso escrutínio que acompanha jogar pelo clube da sua cidade natal.

De fato, esse período positivo de empréstimo em Birmingham ajudou a convencer o diretor esportivo do Barça, Deco, de que Rashford era um risco que valia a pena correr, praticamente uma aposta gratuita, já que o United estava disposto a deixá-lo sair por empréstimo com opção de compra.

De acordo com relatos, os dirigentes da INEOS agora se arrependem profundamente dos termos desse acordo — e é fácil entender por quê. Retirar Rashford da folha de pagamento era a prioridade número 1, já que isso, mesmo que fosse apenas por uma única temporada, economizaria ao United aproximadamente £ 15 milhões (US$ 20 milhões). No entanto, o acordo de empréstimo deveria ter sido “seco” ou a opção de compra deveria ter sido muito mais alta, porque € 30 milhões parecem uma pechincha para o Barça.