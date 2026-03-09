Marcus Rashford marcou quatro gols em quatro meses — então por que o Barcelona está tão desesperado para pagar £ 26 milhões pelo jogador emprestado pelo Manchester United?

Como todos sabemos, o Barcelona tem um acordo com o Manchester United para contratar o versátil atacante no final da temporada por apenas € 30 milhões (£ 26 milhões/$ 35 milhões), mas Vilajoana questionou abertamente se esse dinheiro não seria melhor gasto para trazer Jan Virgili de volta à Catalunha. O jogador de 19 anos só saiu para o Real Mallorca no verão passado, mas o Blaugrana tem uma opção de preferência sobre o jogador da seleção sub-21 da Espanha, que acumulou seis assistências na La Liga nesta temporada.
Os números de Rashford são muito melhores (23 participações em gols em todas as competições) e, neste momento, acredita-se que seu empréstimo será transformado em contrato definitivo neste verão — desde que, é claro, Joan Laporta seja reeleito presidente. No entanto, mesmo isso não significaria necessariamente que Rashford continuaria no Barcelona na próxima temporada...