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Marcus Rashford, jogador marginalizado pelo Manchester United, SE RECUSA a desistir de um retorno ao Barcelona, apesar da chegada de Anthony Gordon ao Camp Nou
Rashford continua focado na transferência para o Barcelona
Rashford reforçou sua reputação no cenário internacional após marcar um gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia na Copa do Mundo, aumentando ainda mais as esperanças do Manchester United de que seu valor de mercado pudesse subir durante o torneio. Apesar de ter despertado interesse de outros clubes, o atacante deixou claro que o Barcelona continua sendo seu destino preferido, segundo o Sport.
Rashford passou a última temporada emprestado ao gigante catalão e acredita que ainda tem assuntos pendentes na Espanha. A chegada de Gordon ao Camp Nou não alterou sua posição. Rashford estaria disposto a esperar até os últimos dias da janela de transferências, na esperança de que o Barcelona encontre uma maneira de trazê-lo de volta de forma definitiva.
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O apoio de Flick é motivo de ânimo
Rashford encerrou a última temporada com o apoio do técnico do Barcelona, Hansi Flick, que, segundo relatos, indicou que o clube faria todo o possível para mantê-lo no Camp Nou. Embora nenhuma garantia tenha sido oferecida, a comissão técnica do Blaugrana ficou satisfeita com sua contribuição. Apesar de seus números terem diminuído durante a segunda metade da temporada, Rashford se adaptou às exigências táticas de Flick e aceitou um papel como reserva. Ele frequentemente causava impacto ao entrar em campo vindo do banco e era visto como uma opção útil dentro do elenco.
No entanto, a valorização do jogador pelo Barça não eliminou as barreiras financeiras para a concretização do acordo. O clube já havia se recusado a exercer a opção de compra de 30 milhões de euros, apesar da disposição de Rashford em reduzir seu salário para permanecer no clube.
As questões financeiras continuam a complicar as negociações
O maior obstáculo continua sendo a estrutura de qualquer transferência. O Manchester United quer uma venda definitiva e, no momento, não está interessado em outro acordo de empréstimo, o que cria um grande desafio para o Barcelona. Embora o United esteja disposto a se desfazer de Rashford, o Barcelona precisa equilibrar o valor da transferência e os compromissos salariais antes de dar um passo concreto. A determinação de Rashford ainda pode ser decisiva. Ao priorizar o Barcelona em detrimento de outras oportunidades, ele pode aumentar a pressão sobre todas as partes à medida que a janela de transferências avança e as opções começam a se esgotar.
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Uma espera para todos os envolvidos
Espera-se que a novela das transferências continue ao longo de uma janela de transferências de verão prolongada. O United pode manter sua exigência de uma venda definitiva, mas sua posição poderia se flexibilizar caso não cheguem ofertas adequadas antes do prazo final. Rashford está ciente dos riscos envolvidos em esperar pelo Barcelona, embora os catalães continuem priorizando a contratação de um centroavante de peso antes de reconsiderarem uma negociação envolvendo o jogador da seleção inglesa.