Marcus Rashford, jogador marginalizado pelo Manchester United, SE RECUSA a desistir de um retorno ao Barcelona, apesar da chegada de Anthony Gordon ao Camp Nou

Rashford reforçou sua reputação no cenário internacional após marcar um gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia na Copa do Mundo, aumentando ainda mais as esperanças do Manchester United de que seu valor de mercado pudesse subir durante o torneio. Apesar de ter despertado interesse de outros clubes, o atacante deixou claro que o Barcelona continua sendo seu destino preferido, segundo o Sport.

Rashford passou a última temporada emprestado ao gigante catalão e acredita que ainda tem assuntos pendentes na Espanha. A chegada de Gordon ao Camp Nou não alterou sua posição. Rashford estaria disposto a esperar até os últimos dias da janela de transferências, na esperança de que o Barcelona encontre uma maneira de trazê-lo de volta de forma definitiva.