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England v Brazil - International FriendlyGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Marcus Rashford ignora o Manchester United ao agradecer a Unai Emery e Hansi Flick pelo apoio em momentos “difíceis”, após ser convocado para a seleção inglesa para a Copa do Mundo

M. Rashford
Inglaterra
U. Emery
H. Flick
Manchester United
Copa do Mundo
Premier League
Barcelona
La Liga
Aston Villa

Marcus Rashford descreveu sua volta à seleção inglesa como um “momento de recomeço”, após superar os recentes contratempos e conquistar uma vaga na seleção de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo. O atacante agradeceu a Unai Emery e Hansi Flick por terem ajudado a relançar sua carreira, mas não fez nenhuma menção ao Manchester United.

  • Rashford reflete sobre seu retorno à seleção inglesa após um período difícil

    Rashford ficou muito feliz por ter sido convocado para a seleção inglesa para a Copa do Mundo de 2026. O atacante havia ficado de fora da seleção de Gareth Southgate para a Euro 2024 e enfrentava incertezas quanto ao seu futuro na seleção antes de recuperar sua melhor forma após ser emprestado pelo United ao Barcelona.

    Ele creditou suas experiências recentes por ajudá-lo a crescer tanto pessoal quanto profissionalmente antes do torneio, incluindo passagens por empréstimo pelo Aston Villa e pelo Barcelona. Ele passou a segunda metade da temporada 2024-25 no Villa, onde marcou quatro gols em 17 partidas, antes de sua transferência por empréstimo no verão para o clube catalão, onde marcou 14 gols e deu 14 assistências para reconquistar seu lugar na seleção nacional.

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  • Rashford agradece a Emery, Flick e Tuchel

    O atacante reagiu ao anúncio nas redes sociais e admitiu que a decepção de ficar de fora da Euro 2024 se tornou uma força motriz para seu retorno. Ao expressar sua gratidão ao Villa e ao Barça, no entanto, ele omitiu visivelmente o United de sua declaração, tendo passado por uma fase conturbada no clube antes de sua saída definitiva.

    “Hoje marca um momento de ciclo completo para mim, do desespero à alegria”, escreveu ele nas redes sociais. “Ficar de fora daquela seleção para a Eurocopa [2024] me ajudou a crescer tanto como jogador quanto como pessoa e, mais importante, me deu uma meta pela qual lutar. Muito obrigado por esta oportunidade, e mal posso esperar para vestir a camisa na Copa do Mundo.

    Ele acrescentou: “Agradecimentos especiais a Unai, Hansi, Thomas, Aston Villa, Barcelona e Inglaterra por acreditarem em mim quando as coisas ficaram difíceis.”


  • Tuchel inaugura uma nova era na Inglaterra

    A convocação de Tuchel para o primeiro grande torneio incluiu várias ausências de destaque. Harry Maguire, Phil Foden, Cole Palmer e Trent Alexander-Arnold ficaram de fora da lista final de 26 jogadores, o que constituiu uma das maiores surpresas na seleção. Os Três Leões chegam à Copa do Mundo sob nova liderança, com grandes expectativas mais uma vez.

  • England v Latvia - European Qualifiers Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A Inglaterra se prepara para o primeiro grande torneio de Tuchel

    A Inglaterra dará agora início aos preparativos para a Copa do Mundo de 2026, com Tuchel buscando estabelecer rapidamente seu esquema tático preferido e a hierarquia dentro do elenco. O retorno de Rashford dá à Inglaterra mais uma opção experiente no ataque, ao lado de Harry Kane. A seleção estreará no torneio com uma partida do Grupo L contra a Croácia, no dia 17 de junho, seguida por jogos da fase de grupos contra Gana e Panamá.