Marcus Rashford ignora o Manchester United ao agradecer a Unai Emery e Hansi Flick pelo apoio em momentos “difíceis”, após ser convocado para a seleção inglesa para a Copa do Mundo

O atacante reagiu ao anúncio nas redes sociais e admitiu que a decepção de ficar de fora da Euro 2024 se tornou uma força motriz para seu retorno. Ao expressar sua gratidão ao Villa e ao Barça, no entanto, ele omitiu visivelmente o United de sua declaração, tendo passado por uma fase conturbada no clube antes de sua saída definitiva.

“Hoje marca um momento de ciclo completo para mim, do desespero à alegria”, escreveu ele nas redes sociais. “Ficar de fora daquela seleção para a Eurocopa [2024] me ajudou a crescer tanto como jogador quanto como pessoa e, mais importante, me deu uma meta pela qual lutar. Muito obrigado por esta oportunidade, e mal posso esperar para vestir a camisa na Copa do Mundo.

Ele acrescentou: “Agradecimentos especiais a Unai, Hansi, Thomas, Aston Villa, Barcelona e Inglaterra por acreditarem em mim quando as coisas ficaram difíceis.”



