Marcus Rashford foi aconselhado a divulgar uma “declaração contundente” caso queira outra chance no Manchester United, em meio a dúvidas sobre seu “compromisso”

Após passagens por empréstimo pelo Aston Villa e pelo Barcelona, o jogador de 28 anos se encontra em uma encruzilhada. O comprometimento de Rashford foi abertamente questionado na primeira metade da temporada 2024-25, quando ele expressou o desejo de um novo desafio fora de Manchester. O apresentador da talkSPORT, Hugh Woozencroft, ecoou essas preocupações, afirmando: “Rashford disse que queria um novo desafio e, a menos que você tenha 100% de certeza de que ele está totalmente comprometido com o Man United… ele mostrou que não estava totalmente comprometido da última vez que esteve no clube… como você pode ter certeza de que ele estará desta vez?”

O ex-jogador da seleção inglesa Micky Gray acredita que o atacante deve abordar as circunstâncias de sua saída e confirmar sua dedicação à nova era do clube, se ele realmente quiser outra chance. “Há alguns pontos aqui. O mais importante é que, se Rashford tem futuro no Man United, ele precisa fazer uma declaração contundente explicando por que quer estar no Man United e quais foram as razões que o levaram a deixar o clube inicialmente. Acho que essa é uma prioridade que ele precisa cumprir”, disse Gray àtalkSPORT.