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Marcus Rashford foi aconselhado a divulgar uma “declaração contundente” caso queira outra chance no Manchester United, em meio a dúvidas sobre seu “compromisso”
Demonstrando lealdade a Carrick
Após passagens por empréstimo pelo Aston Villa e pelo Barcelona, o jogador de 28 anos se encontra em uma encruzilhada. O comprometimento de Rashford foi abertamente questionado na primeira metade da temporada 2024-25, quando ele expressou o desejo de um novo desafio fora de Manchester. O apresentador da talkSPORT, Hugh Woozencroft, ecoou essas preocupações, afirmando: “Rashford disse que queria um novo desafio e, a menos que você tenha 100% de certeza de que ele está totalmente comprometido com o Man United… ele mostrou que não estava totalmente comprometido da última vez que esteve no clube… como você pode ter certeza de que ele estará desta vez?”
O ex-jogador da seleção inglesa Micky Gray acredita que o atacante deve abordar as circunstâncias de sua saída e confirmar sua dedicação à nova era do clube, se ele realmente quiser outra chance. “Há alguns pontos aqui. O mais importante é que, se Rashford tem futuro no Man United, ele precisa fazer uma declaração contundente explicando por que quer estar no Man United e quais foram as razões que o levaram a deixar o clube inicialmente. Acho que essa é uma prioridade que ele precisa cumprir”, disse Gray àtalkSPORT.
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Caindo na hierarquia do Old Trafford
Embora Rashford tenha tido uma temporada produtiva na Espanha, marcando 14 gols pelo Barcelona, time que conquistou o título da La Liga, ele logo retornará a um elenco do United que evoluiu significativamente.
Gray alertou que o jogador formado na base precisa se preparar para um papel menos importante caso decida ficar, afirmando: “Se ele ficar, vai ter que se acostumar a ser um jogador reserva. Ele não é a primeira opção; não vai jogar todas as semanas... [Bryan] Mbuemo, [Matheus] Cunha, [Benjamin] Sesko, Amad, para citar alguns. Eles alcançaram e, se não ultrapassaram, estão quase no nível de Rashford.”
Gray explicou que as exigências físicas do futebol inglês também representarão um desafio significativo para o ponta após sua passagem pela Catalunha, acrescentando: “A Espanha não é a Inglaterra. Ele se saiu muito bem, mas consegue jogar no Barcelona em um nível diferente do que consegue no Man United. Ele não pode negar que a Premier League é uma loucura – ele vai ter que ficar em ótima forma na pré-temporada.”
Desempenho internacional x expectativas nacionais
Apesar da incerteza em torno de seu futuro no clube, Rashford continua sendo uma presença constante na seleção da Inglaterra, tendo ajudado os Três Leões a conquistarem o terceiro lugar na Copa do Mundo de 2026. Ele atuou em seis das oito partidas da Inglaterra durante o torneio e marcou um gol na vitória por 4 a 2 contra a Croácia, relembrando aos espectadores sua qualidade no cenário mundial.
No entanto, Gray destacou: “Vimos o lado bom e o lado ruim de Rashford pela Inglaterra na Copa do Mundo. Será que o Manchester United conseguirá utilizá-lo de forma a ver o lado bom e não o lado ruim? Se conseguirem fazer isso e ele ficar, Rashford precisa estar ciente de que não vai jogar todas as partidas.”
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Possível acordo de troca envolvendo a Kone
Enquanto um plano de reintegração está sendo discutido, os dirigentes do United também estão explorando soluções mais transacionais para o futuro de Rashford. O clube estaria interessado no meio-campista da Roma, Manu Kone, mas hesita em pagar o valor total de 60 milhões de euros exigido pelo time italiano.
O United considerou uma troca envolvendo Rashford para diminuir a diferença. Acredita-se que o técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, seja um admirador das qualidades técnicas do inglês, embora qualquer possível transferência seja dificultada pelas exigências salariais substanciais do jogador.
Atualmente, Rashford ganha cerca de 11 milhões de euros líquidos por temporada, um valor que excede em muito as restrições orçamentárias da Roma.
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