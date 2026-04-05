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Marcus Rashford está perto de assinar contrato definitivo com o Barcelona após grande atuação do jogador emprestado pelo Manchester United contra o Atlético de Madrid
A excelente atuação de Metropolitano alimenta rumores sobre transferência
Rashford foi o grande destaque no Metropolitano, preenchendo a lacuna deixada pelo lesionado Raphinha e apresentando uma atuação impecável. O jogador de 28 anos empatou com um chute forte de pé esquerdo pouco antes do intervalo, após uma bela troca de passes com Dani Olmo. Além do gol, suas estatísticas mostraram um jogador totalmente integrado ao sistema de Hansi Flick, registrando 51 toques na bola e criando três chances claras para seus companheiros.
Seu impacto não se limitou ao terço final do campo, já que o inglês demonstrou uma rara diligência defensiva com duas recuperações de bola. “Estou orgulhoso de poder ajudar com um gol que pode ser decisivo para o resultado da La Liga”, observou Rashford após a partida. Sua contribuição também foi histórica, marcando o 300º gol da era Flick no Barcelona em todas as competições.
A pergunta de 30 milhões de euros
Com 11 gols e 11 assistências nesta temporada, a contratação definitiva de Rashford tornou-se um tema prioritário nas discussões da diretoria do Camp Nou. O Barça detém atualmente uma opção de compra fixada em € 30 milhões (R$ 100 milhões), valor que parece cada vez mais uma pechincha, dada a sua excelente fase atual. Embora tenham surgido notícias contraditórias sobre prazos, uma nova reportagem sugere que a cláusula permanece válida até o final da temporada atual. O gigante catalão estaria interessado em manter o versátil atacante, mas enfrenta seus habituais obstáculos financeiros. Os dirigentes do clube estão explorando maneiras de reestruturar o acordo, possivelmente por meio de outro empréstimo com obrigação de compra ou um plano de pagamento parcelado. No entanto, seu histórico de decisões em jogos importantes está dificultando para a comissão técnica considerar quaisquer outras alternativas para a posição de ponta esquerda.
O Manchester United se prepara para uma liquidação total
De volta a Old Trafford, Sir Jim Ratcliffe e a diretoria da INEOS planejam uma grande reformulação do elenco. Segundo relatos, o United pretende arrecadar 100 milhões de libras (115 milhões de euros/132 milhões de dólares) com a venda de oito jogadores neste verão. A venda definitiva de Rashford ao Barcelona é um pilar fundamental dessa estratégia, já que os Red Devils preferem um corte definitivo e uma injeção imediata de dinheiro em vez de mais um acordo temporário.
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O jogador emprestado terá um teste na Liga dos Campeões
O foco agora se volta para as quartas de final da Liga dos Campeões, onde se espera que Rashford mantenha sua vaga no time titular. Se ele continuar a ter um bom desempenho na competição europeia contra o mesmo adversário, a pressão sobre o presidente do Barcelona, Joan Laporta, para concretizar a transferência definitiva só tenderá a aumentar. Embora o Barça também tenha mantido o ex-ponta Abde Ezzalzouli na mira como uma alternativa mais barata, a química imediata de Rashford com Lamine Yamal e o restante do ataque o tornou a escolha preferida.