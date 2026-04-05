Marcus Rashford está perto de assinar contrato definitivo com o Barcelona após grande atuação do jogador emprestado pelo Manchester United contra o Atlético de Madrid

Rashford foi o grande destaque no Metropolitano, preenchendo a lacuna deixada pelo lesionado Raphinha e apresentando uma atuação impecável. O jogador de 28 anos empatou com um chute forte de pé esquerdo pouco antes do intervalo, após uma bela troca de passes com Dani Olmo. Além do gol, suas estatísticas mostraram um jogador totalmente integrado ao sistema de Hansi Flick, registrando 51 toques na bola e criando três chances claras para seus companheiros.

Seu impacto não se limitou ao terço final do campo, já que o inglês demonstrou uma rara diligência defensiva com duas recuperações de bola. “Estou orgulhoso de poder ajudar com um gol que pode ser decisivo para o resultado da La Liga”, observou Rashford após a partida. Sua contribuição também foi histórica, marcando o 300º gol da era Flick no Barcelona em todas as competições.