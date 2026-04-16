Marcus Rashford está aberto a fazer parte de um “novo projeto” no Manchester United, à medida que as chances de uma transferência definitiva para o Barcelona diminuem

Relatos sugerem que Rashford estaria aberto à possibilidade de retornar ao United caso o Barça lhe feche as portas. Ele se mostra disposto a fazer parte de uma mudança de treinador e de rumo em Old Trafford, especialmente porque ainda tem contrato com o clube até 2028, segundo a MG TV via Diario Sport.

A prioridade de Rashford era continuar no Barça, e seus agentes já haviam se reunido várias vezes com o clube blaugrana para chegar a um acordo sobre suas condições, mas a negociação esfriou tanto que ele pode estar mais fora do que dentro do Camp Nou. O Barça deve tomar a decisão final, mas não estaria disposto a garantir sua permanência pelos valores que estão sendo discutidos.







