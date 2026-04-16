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Marcus Rashford está aberto a fazer parte de um “novo projeto” no Manchester United, à medida que as chances de uma transferência definitiva para o Barcelona diminuem
O Barça está perdendo o interesse em uma contratação definitiva
Relatos sugerem que Rashford estaria aberto à possibilidade de retornar ao United caso o Barça lhe feche as portas. Ele se mostra disposto a fazer parte de uma mudança de treinador e de rumo em Old Trafford, especialmente porque ainda tem contrato com o clube até 2028, segundo a MG TV via Diario Sport.
A prioridade de Rashford era continuar no Barça, e seus agentes já haviam se reunido várias vezes com o clube blaugrana para chegar a um acordo sobre suas condições, mas a negociação esfriou tanto que ele pode estar mais fora do que dentro do Camp Nou. O Barça deve tomar a decisão final, mas não estaria disposto a garantir sua permanência pelos valores que estão sendo discutidos.
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Dificuldades financeiras e situação do elenco
O principal problema é que Rashford não se consolidou como titular no Barça, e sua permanência acarreta um custo salarial muito elevado. Sua contratação está avaliada em 30 milhões de euros pela opção de compra, e seu salário seria um dos mais altos do elenco, apesar de o inglês estar disposto a fazer um esforço financeiro significativo para continuar.
O gigante catalão está buscando ativamente alas no mercado, e a ideia é investir menos dinheiro em um jogador diferenciado com projeção para o futuro. Rashford tem apresentado um bom desempenho, mas seu alto custo e seu status de jogador mais de elenco podem levá-lo de volta ao United.
Reunião final com Flick
A partir de agora, tudo depende de uma reunião final com Rashford e seu círculo mais próximo. Por enquanto, ele não foi informado abertamente de que não continuará, nem houve avanços nas negociações para sua permanência. O inglês também precisa conversar com o técnico do Barça, Hansi Flick, e, após o término da temporada da La Liga, tudo estará definido. Rashford sempre quis jogar pelo Barça e se sentia à vontade, mas a transação tem implicações econômicas, e isso pode forçar seu retorno à Inglaterra.
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Aumento do valor de mercado
Além disso, Rashford — cujo valor real é estimado em 40 milhõesde euros pelo Transfermarkt — viu seu perfil voltar a subir nesta temporada graças aos seus números impressionantes no Barça. Tendo disputado 43 partidas em todas as competições, marcado 12 gols e dado 13 assistências, ele provou que ainda é capaz de atuar em um clube de primeira linha, e por isso pode receber outras propostas.
Pelo que parece, porém, o United continua sendo sua principal opção caso ele não continue no Camp Nou. Por enquanto, ele estará focado em terminar a temporada com força pelo Barça, já que a equipe de Flick está perto do título da La Liga, com uma vantagem de nove pontos na liderança. O Barça enfrentará o Celta de Vigo na quarta-feira.